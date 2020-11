Activista exige acabar con las construcciones ilegales de Holbox

Las edificaciones que fueron construidas en la Isla Holbox violando el marco legal vigente deben ser demolidas, para sentar un precedente de consecuencias concretas para quienes devastan el medio ambiente, sostuvo la activista Gisela Maldonado Saldaña.

Para la bióloga no es una “decisión radical” llevar a cabo demoliciones, pues aseguró que hay un patrón de impunidad para quienes durante la última década han destruido los ecosistemas locales.

“Definitivamente no es una medida radical, radical es desmontar un ecosistema que le está dando servicio no solo a una comunidad sino al planeta entero, eso es radical. Una acción legal para restaurar un ecosistema dañado no es radical”, dijo.