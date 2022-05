Activistas se lanzan como candidatos sin partido al Congreso local

Los activistas sociales José Alberto Pech Tzec y Dana Senyase López Hernández, se presentaron como candidatos sin partido al Congreso del Estado, por los distritos 4 y 5, respectivamente, ambos ubicados Cancún.

En conferencia de prensa, Pech Tzec pidió a la población a usar el espacio en blanco en las boletas electorales en el que se da la opción de votar por alguna persona que no fue registrada como candidato ante el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo).

“Pretendemos empoderar el recuadro blanco de la boleta electoral, porque los partidos políticos no nos están representando. Vemos que prácticamente todos los candidatos de los partidos políticos brincan de un partido para otro, pero lo más preocupante es que han ocupado cargos que realmente no dieron resultados, nos quedaron mucho a deber”.

En conferencia de prensa, acusó que los otros candidatos sólo representan compromisos con sus partidos políticos y con los grupos que los impulsan a ocupar un cargo, pero no son con los ciudadanos.