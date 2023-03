Activistas realizan cadena humana contra el Tren Maya en Puerto Morelos

Integrantes de colectivos ambientalistas se manifestaron pacíficamente en Puerto Morelos, para desaprobar el daño causado por las obras del Tren Maya, y la próxima tala de mangle que se pretende.

Alrededor de 100 personas con pancartas y mantas con mensajes a favor del medio ambiente, formaron una cadena humana a lo largo del lado sur de la calle José María Morelos, junto a la zona de mangle donde se anunció la ampliación de la vía otros 14 metros.

De acuerdo con las autoridades, estos trabajos facilitarán el paso de camiones con piedra que se convertirá en balasto para la construcción de las vías del tren.

El contingente que se reunió desde las 11:00 hasta las 13:00 horas, estuvo integrado por algunos colectivos, como:

Selvame del Tren

SOS Cenotes

Moce Yax Cuxtal

El Grupo Gema del Mayab

De igual manera, ciudadanos en general con mensajes como “Mientras allá llenan zócalos, aquí rellenan cenotes”, “Sin naturaleza no hay futuro”, “Un presidente que no cuida la naturaleza no te va a cuidar a ti”, y más.

Rosa Rodríguez, integrante del movimiento Voces Unidas de Puerto Morelos, manifestó que más allá de que el Tren Maya sea un proyecto incorrecto, se exige que se respeten las leyes ambientales que garantizan la protección ambiental del estado, y de Puerto Morelos.

“Tenemos como respaldo la ley ambiental. El manglar está protegido por la ley, el arrecife está protegido por la ley, tenemos aquí dos áreas que colindan, el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, y la Reserva de la Biosfera del Caribe Mexicano”, expresó.

También señaló que los residentes del estado no tendrían por qué estar manifestándose y tratar de defender sus recursos naturales, si las autoridades encargadas de proteger el medio ambiente hicieran su trabajo.

Hay alrededor de 50 amparos vigentes contra el Tren Maya

Por su parte, el biólogo Roberto Rojo García, destacó que desde que iniciaron las obras del Tren Maya en Quintana Roo, a la fecha hay alrededor de 50 amparos vigentes, que determinan que las construcciones deben cesar, pero la realidad es que las obras con maquinaria van a marchas forzadas en la selva del estado, y con ello ya se han derribado más de nueve millones de árboles.

Los representantes de los colectivos señalaron que un ecocidio es la actividad minera a cargo de la empresa Calica, en la zona de Punta Venado, en Playa del Carmen; pero en comparación con el tren Maya “son muchos, muchísimos Calicas”.