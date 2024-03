Activistas vs. AMLO: ¿Quiénes son los verdaderos guardianes del medio ambiente?

Activistas ambientales que lograron el dictamen de una suspensión en las obras del Tren Maya reprobaron las calumnias del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien los acusó de falsos activistas y de pertenecer a una mafia en contra de sus proyectos.

"Es una tremenda tristeza escuchar a una persona, negar la realidad, insultar a gente que está defendiendo su país, que está defendiendo sus recursos naturales, que está defendiendo su hogar con todos los recursos que tiene y que lo está haciendo de una forma pacífica. Simplemente, estamos exhibiendo los daños ambientales que están ocasionando" , lamentó José Urbina, fundador de la organización Cenotes Urbanos, que ha documentado en video la destrucción de cenotes, cuevas y ríos subterráneos con la implantación de pilotes para sostener el tren y el derrame de concreto en los mantos acuíferos.