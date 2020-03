“El costeño” acepta nuevo reto junto Mara Escalante

Cancún.- DL & Compañía es el nuevo proyecto televisivo que reúne a 10 grandes de comedia, entre ellos Javier Carranza “El Costeño”, quien en esta ocasión ha tomado el reto de dejar a un lado el personaje que lo ha llevado al estrellato para probar suerte en otros oficios y así mismo valorar el trabajo de los demás.

Agradecido con esta oportunidad, Carranza compartió en exclusiva para Novedades Quintana Roo los detalles de esta aventura al lado de la simpática Mara Escalante y otros de sus colegas.

“DL & Compañía es una idea de Lalo Suárez en la que además de divertirnos, estamos haciendo un trabajo humano y social que yo en los 22 años que llevo en Televisa jamás había hecho, más que con el Teletón, esto porque nos sacan a hacer diferentes oficios, en medio de comedia y humor. Además me sacan de mi zona de confort porque yo con el Costeño tengo mi bastón de apoyo y me siento protegido, aquí salgo a pecho abierto, la gente puede ver un poco más del actor detrás del personaje”, reflexionó “El Costeño”, quien en este programa ha barrido, lavado coches y hasta recogido basura de casa en casa.

“El programa muestra una cara amable de la televisora, me da mucho gusto esto porque nos acercamos más con la gente, créeme, todos los que estamos ahí sabemos hacer lo que nos toca. Revaloramos el trabajo de mucha gente, para cada cosa se requiere cierto talento, a mí me ha tocado lavar coches, pasear perros, ser Drag Queen, carpintero, y no ha sido nada fácil”.

Javier Carranza asegura que la transmisión de DL en estos momentos ha resultado benéfica para los mismos comediantes y la sociedad.

“Se valora la risa en estos momentos de tanta intolerancia, la comedia está pasando por una crisis, la gente se ofende por todo, todo lo califican como sexista, racista, feminista, es delicado hacer comedia, pero también es una válvula de escape para que la gente se ría y así darles una cucharadita de buen humor en estos momentos de contingencia que estamos viviendo. Estamos cubriendo muchos flancos desde una perspectiva humorística”, expresó “El Costeño”, quien además hace radio en Estados Unidos con el famoso Piolín, en México con Jessi Cervantes, dirige un grupo de comediantes y además regresó a la escuela a estudiar Psicología.