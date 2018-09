Actor interesado en impulsar la cultura en Cancún

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El actor José María de Tavira, a quien vemos como coprotagonista en la serie Rosario Tijeras, se mostró interesado en la poca cultura que llega al estado y en específico a Cancún, argumentó en exclusiva para Novedades Quintana Roo que es un importante centro turístico y multicultural que debería tener más atención en este rubro, además aseguró que si le fuera posible traería obras de primer nivel al destino.

“A Quintana Roo llega muy poco teatro, solo me ha tocado ir a leer cuentos, fuera de eso nunca he llevado una obra de teatro, pero me encantaría, creo que en el estado hace falta teatro y cultura de contacto humano, siempre me ha parecido que Cancún siendo una metrópoli de ese tamaño y con la cantidad de dinero que tiene tengan una pobre Casa de la Cultura, que si bien es muy noble el esfuerzo por quien la atiende, pero no puede ser que estén satisfechos con una casa así para la gente de Cancún, la verdad no lo entiendo, quiero mucho a Cancún, admiro mucho a los cancunenses y me entristece mucho que no tengan acceso a la cultura y que vivan literalmente en un desierto cultural”, detalló José María de Tavira, quien tomó como referente cultural más cercano la ciudad de Mérida.

También te puede interesar: Cancunense disfruta su primer protagónico en televisión

El protagonista de la serie Rosario Tijeras, afirmó que le daría mucho gusto que en Cancún se hiciera un Teatro de la Ciudad y aseguró que si se da la oportunidad con gusto traería a Cancún caravanas culturales y las obras que crea y en las que participa.

“Qué gusto me daría escuchar que ya les van a hacer un teatro de la Ciudad, porque realmente les falta mucha cultura. Me encantaría llevar mis obras y si está la posibilidad con gusto me sumaría en algún proyecto para el beneficio cultural del estado”, expresó, quien da vida a Antonio y además nos habló de la experiencia que le dejó ser parte de esta exitosa serie que actualmente transmite una segunda temporada.

“Estoy muy contento de haber hecho Rosario Tijeras, uno de los matices de esta segunda temporada es que tiene un poco más de acción. Mi personaje cambió, ya pasó el punto sin retorno y la única manera con la que puede seguir vivo es continuar adelante, ya no se puede echar para atrás, ya lo perdió todo, está solo en el mundo y no le queda de otra. Eso sí, nada le he aprendido a Antonio, es un chavo muy noble que tiene muchas ganas de ayudar a la gente, pero eso lo lleva a perder a los seres que ama, perder su vida y sus oportunidades en la vida, entonces la verdad no le aprendo nada, me deja una buena experiencia porque hicimos buena familia, eso es lo bonito y lo gratificante”, detalló el actor que después de un año de mucho trabajo ha decidido tomar unas vacaciones para comenzar el 2019 con toda la energía.

“Acabo de terminar una película, terminé una miniserie y como ya va a terminar el año yo ya estoy oficialmente de vacaciones, no sé qué voy a hacer solo quiero descansar. Este año trabajé sin parar. En los próximos meses se estrena “Como novio de pueblo” que filmé el año pasado, otra que acabo de terminar la dirige Jorge Michel Grau pero el nombre aún lo están trabajando”, finalizó.