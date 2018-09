Candela Márquez triunfa en la televisión mexicana

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Después de cuatro años, la actriz española Candela Márquez vuelve triunfante a la televisión mexicana y hoy arranca proyecto, una vez más de la mano del productor Pedro Damián en la telenovela juvenil “Like”, en la que da vida a una profesora de educación física y además en exclusiva para Novedades Quintana Roo nos da la primicia de que será una de las participantes del siguiente reality de Televisa Mira Quien Baila Teletón, el cual arranca en vivo la próxima semana.

“A partir de hoy, vamos a estar todos los días, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde en la telenovela ‘Like’, una producción de Pedro Damián, él fue quien me trajo a México a mi primer proyecto y ahora cuatro años después vuelvo a estar de su mano”, detalló en exclusiva la bella Candela Márquez, quien da vida a una maestra de Educación Física.

“’Like’ es una escuela juvenil conde podrán ver baile, canto, cosas que sí pasan en la vida real, historias en las que la gente se va a sentir identificada, yo soy la maestra de deportes, una chica muy ruda, un poco inocente a tal grado que los alumnos le toman el pelo, la van a alburear, es un personaje muy cómico y es la primera vez que no seré villana, mi personaje es buena y me la paso súper bien”, aseguró la actriz, quien en la mayoría de los papeles que ha hecho en televisión disfrutaba haciendo villanías.

“Un camino hacia el destino” y “Sin tu mirada” fueron telenovelas en las que Candela dio vida a mujeres muy malas y eso es algo que disfruta enormemente porque hace cosas que en la vida real está prohibido o sería ilegal; sin embargo, la española asegura que la comedia es su pasión.

“Desde toda la vida he hecho teatro y comedia, es de dónde vengo, hacer reír a la gente es lo más difícil pero es lo que me gusta, me apasiona y gracias a Dios es el cuarto proyecto que hago en México haciendo comedia, todo lo demás he hecho villanas y muy malas. Es muy diferente hacer comedia o ser villana, siento que me gusta más la comedia que ser villana”, detalló.

Bailará por una noble causa

Como primicia la actriz de “Like” compartió con Novedades Quintana Roo que después de su participación especial en “Mira Quien Baila”, al haber terminado su compromiso con la telenovela se integrará de lleno a la emisión Teletón de este reality de baile.

“Tuve una participación especial en ‘Mira Quien Baila’, iba a estar como bailarina pero por tiempos de la telenovela no pude hacerlo, me gusta mucho bailar y ya me dieron la noticia de que voy a regresar a ‘Mira Quien Baila’, en la edición Teletón, así que no me quedaré con las ganas, es por una buena causa, me divierto y pues estoy muy emocionada, ya empiezo en vivo la próxima semana, el fin de semana hicimos los videos con los niños de Teletón, aún no se con quién voy de pareja, apenas van a decirme, pero nadie lo sabe, ustedes son los primeros en enterarse”, puntualizó la actriz.

La trama de telenovela

“Like” plasma las vivencias e historias personales de un grupo de estudiantes del Life Institute of Knowledge and Evolution (L.I.K.E.), un colegio de alto nivel, con un sistema educativo supuestamente moderno y abierto, pero en realidad es profundamente tradicional y esquemático. En Like participan Macarena García, Roberta Damián, Ale Müller, Anna Iriyama, Mauricio Abad, Carlos Said, Víctor Varona, Santiago Achaga, Flavio Nogueira, Zuri Sasson, Catalina Cardona, Violeta Alonso, Isela Vega, Sergio Klainer, Enoc Leaño, Rodrigo Murray, Gaby Zamora, Ceci de la Cueva, Christian Chávez, Oscar Schwebel, Zoraida Gómez, Candela Márquez, Manoly Díaz y Gina Castellanos, bajo la producción de Pedro Damián y la dirección de escena de Luis Pardo y Eloy Ganuza.

Trayectoria de Candela Márquez

Televisión

2018-2019 Like

2018 Sin tu mirada

2018 Las Buchonas

2016 Un camino hacia el destino

2015 ¿Dónde está el amor?

2014-2015 Muchacha italiana viene a casarse

2013 Aída

2013 ¿Bailas?

2012 La fuga Luz

2009 18, la serie

Cine

2017 La hora de Salvador Romero

2016 7 grandes hombres

2012 Aún hay tiempo

2011 Tarancón, el quinto mandamiento

Teatro

2017 Una noche de locuras

2016 Una Eva y tres galanes

2014 Nos vemos en el cielo

2012 Musical Infantil, Circo de la Magia