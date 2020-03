Gaby Carrillo disfruta del buen momento de su carrera

Cancún.- Disfrutando cada uno de los capítulos de “Como tú no hay dos” desde su hogar, la actriz Gaby Carrillo compartió con Novedades Quintana Roo, lo bien que la pasó y lo agradecida que está con su participación en esta exitosa telenovela en la que comparte créditos con Adrián Uribe.

“Es una historia de comedia muy bonita que le está gustando mucho a la gente, es familiar, habla de todos los temas, amor, venganza y mucho más. Trabajar con Adrián es padrísimo, sacaba chistes y hacía amenas las grabaciones, todos nos llevamos increíble, era el mundo de los ricos y el de los pobres y casi al final de las grabaciones es que se juntaron los dos elencos y fue padrísimo, la pasé increíble, la gente la está disfrutando mucho, yo feliz con mi personaje de Ivette que trata bien mal al Crucita, que está enamorada de Damián y se hace del rogar”, comentó Gaby, quien a pesar de tener un personaje medio malvado, ella logró ver las bondades de Ivette.

“Ivette es una chava buena onda, noble, que no necesita trabajar, es una ejecutiva en las empresas Reyes Alonso, es inteligente pero nada que ver conmigo en que interrumpe, le gusta meterse en lo que no debe, trata mal al Crucita, está enamorada de un amor imposible, es un personaje muy lindo y leal, es la mejor amiga de Natalia y se preocupa siempre por ella. Ahora que estoy en casa veo la serie y disfruto de todo lo que hicimos con mucho amor”.

Ansiosa por empezar nuevos proyectos





Las grabaciones de Como tú no hay dos han terminado, pero el trabajo para Gaby no, pues tiene proyectos en puerta que está ansiosa por comenzar.

“Ya tengo proyectos, acabo de entrar a la telenovela de Nicandro Díaz, La mexicana y el güero, mi personaje se llama Paulina, soy anestesióloga, estoy muy ansiosa de ya empezar grabaciones; el 15 de abril se estrena la segunda temporada de El Dragón, ahí voy a estar al aire y mientras sigo en Vencer el miedo y en Como tú no hay dos. Ahora estoy en casa de mi mamá, cuidándome pues se me bajaron un poco las defensas por las grabaciones que eran a las 5 de la mañana todos los días, gracias a Dios no es nada grave, no tengo coronavirus, nada malo pero sí tengo que cuidarme que no me contagien, he estado viviendo esto en casa, aislamiento total disfrutando Como tú no hay dos, todos los días a las 8:30 de la noche por Las Estrellas”.