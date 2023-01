Acusan a taxistas de afectar la imagen de Cancún por agresiones contra Uber

Diferentes sectores advirtieron que las agresiones y ataques que realizan los taxistas de Cancún en contra de choferes de la plataforma de transporte Uber afectan la imagen del destino turístico a nivel nacional e internacional.

Sergio González Rubiera, cónsul de Noruega, señaló que los taxistas deben comprender que los usuarios piden el servicio que proporciona la empresa transnacional a través de su aplicación y no realizar ataques que sólo manchan la imagen de la ciudad.

“Perjudica lo que se está viviendo, es una mancha. Cualquier cosa de ese tipo afecta la imagen del destino. No va a echar al traste de toda la promoción, no por eso es que van a dejar de venir todos los turistas, tampoco hay que exagerar, pero sí es una mancha. Es vergonzoso, no debe de pasar esto en Cancún”.