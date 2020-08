Acusan a AMLO de ignorar la resistencia de los indígenas al Tren Maya

Los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a una presunta conspiración desde el extranjero para frenar las obras del Tren Maya; buscan invisibilizar la resistencia indígena, aseguró el activista Pedro Uc.

En entrevista, el también poeta maya reprochó que el planteamiento apunte a que son organizaciones internacionales las que deciden sobre el territorio, asumiendo que las comunidades “no pueden pensar por sí mismas”.

El pasado viernes, durante su conferencia de prensa mañanera, el titular del Ejecutivo expuso que asociaciones civiles estarían siendo financiadas por fundaciones extranjeras con el propósito de desestabilizar la ejecución del proyecto.

Pedro Uc aseveró que dichas organizaciones señaladas por el presidente de orquestar una lucha jurídica contra el Tren Maya solo han dado acompañamiento a la defensa que se ha iniciado desde las comunidades indígenas.