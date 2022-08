No sólo son las playas: buscan promover otras atracciones de Cancún

La Dirección de Turismo del municipio de Benito Juárez reconoció la urgencia de dar a conocer otras alternativas interesantes a los turistas para que no se desalienten ante la llegada de sargazo en algunas de las playas.

Jorge Luis Téllez Vignet, titular de la dependencia, señaló que se tiene que combatir la idea de que por la llegada de esta macroalga a una playa en específico, se crea que las demás están igual.

"Tenemos destinos completamente diferentes, complementarios, con actividades específicas. Es un poco por ahí, pero tenemos que reforzar la campaña, para que la idea no se quede con la idea de que si en alguna playa de Cancún hay sargazo, pues ya no vale la pena venir. Si no todo lo contrario, venir a muchas otras actividades que hay o visitar las playas que no tienen sargazo".