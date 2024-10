¡Adiós a las altas temperaturas! Concluyen ondas de calor

Para lo que resta del año no se prevé ondas de calor en la región, por el contrario, se espera un refrescamiento con la disminución de las temperaruras mínimas que se situarán por debajo de los 22 grados centígrados.

Aunque las máximas seguirán sobrepasando los 30 grados, este no se disparará como en los meses anteriores, cuando provocaron incluso decesos por golpes de calor.

Lo anterior, de acuerdo con Luis Antonio Morales Ocaña, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil Prevención de Riesgos y Bomberos de Solidaridad, significa temperaturas más agradables para la población.

“Estamos entrando a una época del año que como ya se ha percibido, hay una ligera baja en las temperaturas, esto se deja ver en que tenemos mañanas más frescas y noches de la misma manera. Esto pasó a partir de que tuvimos el paso del huracán Milton hace algunos días”, dijo Morales Ocaña.

Todavía en septiembre se percibían amaneceres con temperaturas mínimas de hasta 29 grados, lo que significó mucho calor para la región, la cual apenas estaba saliendo de la temporada de la canícula, la época de altas temperaturas más importantes del año.

Además, durante la segunda quincena de octubre, se prevé la llegada del primer frente frío a la península de Yucatán., que impactará a Quintana Roo.

“Esto traerá un refrescamiento agradable para la región, que impactará en Playa del Carmen y es porque ya nos estamos acercando a la época de los grandes frentes fríos en esta zona del planeta, que se dejará sentir bien en la última parte del año”, precisó.

No obstante, Morales Ocaña dijo que pese a esta situación y por el cambio climático, no se descarta aún la formación de un ciclón tropical, aunque no con las características del huracán Milton o Beryl, que alcanzaron la categoría 5.