¿Adiós al trabajo presencial? Jóvenes prefieren hacer 'home office'

Los jóvenes quintanarroenses de nivel licenciatura o más prefieren trabajar de forma remota que ser contratados en las empresas del sector turismo. Argumentan que son más productivos si administran su propio tiempo y obtienen más ingresos trabajando para una empresa nacional o extranjera, que para las grandes cadenas hoteleras del estado.

El “Reporte sobre Tendencias Globales de Talento 2023” destaca que siete de cada 10 quintanarroenses de entre 20 a 28 años trabaja o prefiere hacerlo bajo la modalidad Home Office, para una empresa que ni siquiera se encuentra en el estado.

Pero en el pasado sondeo económico, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía le preguntó a los empleadores del Caribe Mexicano sobre esta modalidad de empleo: el 92% de las empresas relacionadas con el sector turístico respondió que para ellos es inviable, ya que requieren que sus trabajadores tengan contacto directo con los clientes o estén de planta dentro de sus instalaciones.

Por esta razón, no sorprende que las Asociaciones de Hoteles adviertan que, cada vez, les es más difícil contratar jóvenes, pues ni siquiera en las ferias de empleo logran cumplir con la meta de contrataciones.

La Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, por ejemplo, detalla que éste es uno de los motivos por los que aún arrastran un 14% de déficit de empleados.

El año pasado la encuestadora y una de las principales reclutadoras del país, “Workers”, dio a conocer que según sus sondeos, no es que los jóvenes de Quintana Roo le “huyan” al trabajo, sino es que no están interesados en los empleos de hotelería o turismo al considerarlos excesivamente demandantes y que no premia la capacitación o habilidades de las personas.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Quintana Roo 37 mil jóvenes están laborando en la industria, de estos 29 mil se ubican en servicios de alojamiento de Temporal y siete mil 900 lo hacen en preparación de alimentos y bebidas. En 2019 la cifra ascendía a 87 mil los jóvenes que se empleaban en la industria turística por lo que la baja es de 42%.