¡Adiós Forever 21, hola descuentos! Con memes festejan su quiebra

Cancún, Q. Roo.- Desde hace un par de meses se dio a conocer la noticia que muy posiblemente Forever 21 se declararía en quiebra, hoy es un hecho: la empresa anunció el cierre de 350 de sus 800 tiendas en todo el mundo.

De acuerdo con Excélsior, esta quiebra ha sido consecuencia de una expansión demasiado rápida —abrió locales en 47 países en menos de seis años-.

Increíblemente, muchos celebraron esta 'pérdida' en redes sociales con memes.

