Los incendios en casa habitación son uno de los principales riesgos durante las fiestas de octubre y fin de año, según los bomberos, que estiman que por descuidos humanos la actividad aumente en aproximadamente el 10%.

Arturo Sosa Muñoz, director del Heroico Cuerpo de Bomberos de Benito Juárez, señaló que para las fiestas del Día de Muertos se estima que las denuncias de incendio en viviendas aumenten, debido a descuidos como dejar encendidas veladoras en los altares o mantener éstas al alcance de niños, mascotas o viento.

“En la zona urbana, te puedo decir que desde las regiones 200, las 500, las 300 fueron. Fraccionamientos y colonias populares”, comentó.

El director agregó que en caso de los altares quemados, la afectación normal son dos metros cuadrados en promedio, donde lo más afectado son las salas de las viviendas, más que nada por el uso de veladoras con altares en el Día de Muertos.

Advierten aumento de incendios en fiestas, por descuidos en Cancún / (Foto: Edgar Balam)

Por otra parte, para las fiestas de navidad y año nuevo los árboles navideños son el mayor riesgo de incendio, por el uso de conexiones de luz inseguras o dejar el árbol de navidad encendido mucho tiempo en las festividades de fin de año, principalmente los días 24 y 31 de diciembre.

“La afectación puede ser desde la sala completa, porque dejen prendido el árbol y salgan. Y cuando se encuentran en casa no baja más de un connato de incendio, el problema es que la casa se quede sola y haya un corto circuito y el reporte se haga ya cuando se dan cuenta de que hay un fuego”, explicó.

Sosa Muñoz exhortó a evitar poner altares junto a ventanas con ráfagas de aire, así como a colocar las veladoras con un plato con agua para evitar que se caliente cuando se consumió la vela.

También cambiar esta última si ya se terminó, apagar las veladoras antes de dormir, y vigilar que las veladoras no estén al alcance de niños o mascotas.

Y en el caso de los árboles navideños, revisar que las series de luces no tengan más de tres años, que éstas no se dejen prendidas en la noche, y de preferencia conectarlas a cajas no break o reguladoras, para evitar que haya un incendio en caso de alguna falla eléctrica.

Finalmente, de acuerdo con datos del Heroico Cuerpo de Bomberos, de octubre a diciembre del 2022 se registraron 45 incendios en casa habitación construidos de mampostería, pero de julio a septiembre la cifra fue de 36 incidentes y de julio a septiembre de este año se reportaron 51 incendios en casa habitación.