Advierten más tráfico por obras del puente Nichupté en Cancún

La tráfico vehicular en la zona hotelera y en el bulevar Colosio podría incrementarse alrededor de un 15% con el puente Nichupté, porque la obra conectará a cinco avenidas principales.

Carlos Veloz Avilés, consultor particular de urbanismo, señaló que la obra captará el flujo vehicular del bulevar Colosio, avenidas Kabah, Tulum, Bonampak con el kilómetro 13 de la zona hotelera.

Para el especialista, lo anterior causaría que un promedio diario anual de aproximadamente 33 mil vehículos que circulan del kilómetro nueve al 13 de la zona hotelera aumente, hasta dentro de un año, a cerca de 40 mil.

“El bulevar Kukulcán es como una tubería, tiene una entrada y una salida. A la hora de entrada y salida de trabajo, en uno de los puntos de entrada se tapona porque la conectividad no es adecuada, ahí están las glorietas, semáforos, y hay demasiado tránsito”, señaló.

Agregó que con la colocación de un puente, se descongestiona esa “tubería” por un tiempo, porque el flujo saldrá por otro lado, pero también al dar una segunda salida, con el tiempo llamará a otros automovilistas a entrar al ver que ya no hay saturación, lo que a la larga generará un mayor volumen de tránsito al actual, porque fomenta el uso del automóvil.

De acuerdo con Veloz Avilés, el número promedio de vehículos que acceden a diario por el kilómetro cero y llegan al kilómetro nueve es de 51 mil 825.De este último punto al kilómetro 13 circulan en promedio al día 33 mil 491. De la conexión del puente a Punta Nizuc, 24 mil 212. Y de salida del aeropuerto a Punta Nizúc, 22 mil 437 automóviles.

Por otra parte, hacia el tramo sobre la Bonampak, donde llega el puente a la zona urbana, desde el kilómetro cero en promedio circulan 74 mil 654 vehículos. De esta forma, una parte de todos estos flujos vehiculares convergerían en el acceso del puente.

De igual manera, destacó que además del embotellamiento, la zona hotelera cuenta con espacios insuficientes de estacionamiento, pero como el problema principal es un embotellamiento de aproximadamente cinco horas al día, el establecer un puente implicaría tenerlo las 24 horas, lo que sería una solución costosa.

“Este es un puente que no le va a servir al turista, sino al local, porque el puente llega a la glorieta de la Bonampak con Colosio. El turista para ingresar al bulevar Kukulcán lo hace por la entrada del aeropuerto, no tiene que enfrentarse a la congestión del kilómetro cero. Entonces no tiene sentido subir por el bulevar para llegar a la glorieta de la Colosio y tomen el puente”, añadió.