Cancún: Aerolínea TUI vende vacaciones en un hotel que sigue en obra negra

CANCÚN, Q. Roo.- Vacaciones en un hotel fantasma es lo que han adquirido decenas de turistas a través de la aerolínea TUI, que les ha vendido una estancia en el Caribe mexicano… en un resort que prácticamente está en obra negra.

A través del portal DeadlineNews, se reveló que los turistas han pagado miles de libras esterlinas por unas vacaciones en el hotel Senator Riviera Cancún Spa Resort, mismo que según la aerolínea TUI estará abierto para el próximo 13 de abril del año en curso.

Sin embargo, la periodista Kirsty Stewart evidenció fotografías tomadas por los propios trabajadores del hotel, que demuestra el estado en obra negra:

Incluso, dueños del resort contradicen a TUI, pues prevén que las obras en el Senator Riviera Cancún Spa Resort terminen este año... pero hasta el mes de noviembre.

A pesar de las evidencias, la aerolínea TUI aún muestra este hotel en su sitio web, aunque ya no se puede reservar, hecho que al parecer es reciente.

En este paquete, TUI ofrece una estancia en un hotel todo incluido, con parque acuático con 14 toboganes, tres piscinas, dos días, spa y nueve diferentes restaurantes.

Las imágenes han causado incertidumbre entre varios clientes que afirman ya haber reservado su estancia en el hotel.

@TUIUK @TripAdvisorUK @BBCNews @ABTAtravel How are TUI legally allowed to advertise false reviews for a hotel that isn't even built yet? 1397 reviews & the hotel isn't even on TripAdvisor! Called TUI about my booking and they said they hotel provided info. Is my booking a scam?! pic.twitter.com/YJ3Q160lSM