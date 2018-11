Aerolíneas de EU envían carta a AMLO con respecto a la construcción del NAIM

A través de una carta dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, la asociación que integra a varias aerolíneas estadounidenses, manifestó su apoyo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco.

La carta, fechada el día 22 de octubre, expone por qué la construcción del NAIM es necesaria.

“La construcción del NAIM es vital para el desarrollo de la aviación en México, contribuyendo al crecimiento económico futuro y generando nuevos empleos y oportunidades en el país”.

“Sin el nuevo aeropuerto, México podría perder más de 20 millones de nuevos pasajeros hacia el año 2035, de acuerdo con algunos estudios”, indica la carta firmada por el presidente y director ejecutivo de esa asociación.

A4A está integrada por las aerolíneas Alaska Airlines, American Airlines, Atlas Air, FedEx,

La asociación destacó que el NAIM generará un importante valor económico para México y otros países.

“La construcción y conclusión del NAIM es fundamental para garantizar el crecimiento continuo del turismo, el comercio y los ingresos que ambos países disfrutan debido a la fuerte demanda de transporte aéreo”.

“El nuevo aeropuerto seguirá impulsando a la economía mexicana y beneficiará a los contribuyentes a través de una mayor demanda de viajes aéreos, mientras ofrece un aumento de la seguridad operativa a través de trayectorias de aterrizaje y despegue rectas y sin obstáculos”, señala la carta.

En 2017, 26 aerolíneas estadounidenses y mexicanas transportaron 7.9 millones de pasajeros y 189 mil toneladas de carga entre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y Estados Unidos.

De esta manera, A4A se une a otras asociaciones que ya han manifestado su apoyo a la construcción del NAIM en Texcoco.

Aquí lo importante, la cabeza es decir que es de grandes reconocer sus errores y la historia nos ha enseñado que las equivocaciones políticas se pueden comparar con crímenes de guerra, por lo tanto en este momento tan importante para el futuro de la comunicación a través de las vías de transportes, es de vital importancia que se haga una pauta para que se invite a los involucrados a hacer una nueva reflexión para que piensen y analicen que es lo que más conviene a México, y, lo que más conviene a México es la obtención de posibilidades de un crecimiento sostenido ya que tenemos información de que China se ha convertido en el país más visitado de manera turística y es que el 90% de los visitantes llegan vía aérea, por lo tanto la transportación aérea debe de realizarse por el futuro de los países, no basados en opiniones sin valor, sin fundamento, sin orden, sin supervisión y sin justicia.

Ese tipo de engaños no son posibles ni aceptables y no podemos permitir que las personas cercanas al presidente electo lo engañen con este tipo de falacias.

La estabilidad económica es necesaria para lograr los objetivos: EPN

El presidente Enrique Peña Nieto afirmó que el círculo virtuoso de crecimiento, estabilidad y desarrollo que se alcanzó en la presente administración han contribuido a reducir la pobreza en el país y subrayó que la estabilidad económica es una condición necesaria para lograr los objetivos.

“La manera en que la política pública reacciona ante factores imprevistos es lo que determina la permanencia o la pérdida de la estabilidad”, anotó.

Destacó que el avance en la lucha contra la pobreza es una de las principales metas que ha concretado su administración, y esta situación abre un panorama de mayor desarrollo y oportunidades para todos los mexicanos.

Al encabezar el Foro Alcaldes por la Nueva Agenda Urbana ONU-Habitat-Infonavit, expuso que el México que se quiere es uno en el que nadie se quede atrás y en el que cada mexicano tenga la oportunidad de encontrar espacios de superación personal.

Hoy México tiene los menores porcentajes de pobreza y de carencias sociales desde que se tiene registro, gracias a que cuenta con una economía estable, brinda certidumbre y es atractivo para la inversión, subrayó.

Explicó que el círculo virtuoso de mantener la estabilidad macroeconómica, impulsar el crecimiento de la productividad, la apertura comercial y potenciar el desarrollo regional a través de infraestructura ha incentivado la inversión en zonas rezagadas.

“Todas estas disminuciones en las carencias sociales han contribuido a reducir la proporción de personas que viven en la pobreza. Avanzar en la lucha contra la pobreza es una de las tareas más importantes que puede impulsar cualquier gobierno”, enfatizó.

Este círculo virtuoso, dijo, “es la mejor herramienta que tenemos para acabar la desigualdad y brindar mejores oportunidades de superación para todos”.

Apuntó que a tres semanas de que concluya su administración “entregamos buenas cuentas en la estabilidad económica, en el crecimiento y en el desarrollo social de nuestro país. Hoy México tiene una economía estable, brinda certidumbre y es atractivo para la inversión”.

Sostuvo que hoy el país tiene más empleo, mayor financiamiento y un crecimiento sostenido.

Qué se votó en las elecciones de Estados Unidos

En estas elecciones se renovaron los 435 asientos de la Cámara de Representantes, así como 35 de los 100 escaños del Senado.

También se votó por los gobernadores de 36 de los 50 estados y sus respectivos congresos locales.

Unos 40 millones de electores emitieron sus votos de manera anticipada, según los cálculos del Proyecto de Elecciones de los Estados Unidos, de la Universidad de Florida.

En 2014 el voto anticipado solo fue de 27,5 millones.

Estas elecciones se conocen como de mitad de período porque se celebran en la mitad del mandato de cuatro años del presidente.

Los republicanos mantienen el Senado; demócratas recuperan la Cámara Baja

Si bien Donald Trump no estaba en las papeletas, su influencia en los comicios intermedios fue preponderante en las preferencias electorales en Estados Unidos.

El presidente estadounidense logró mantener el Senado en manos de los republicanos, mientras que, los demócratas recuperaron la mayoría en la Cámara de los Representantes, lo que representa un freno para los próximos dos años del presidente Trump.

En cuanto a las gubernaturas, los republicanos ganaron 22 de los 36 estados, aunque esto representa un avance por parte de los demócratas, quienes ganaron 18 estados de los cuales 4 estaban bajo el mandato republicano: Michigan, Illinois, Nuevo México y Kansas.

Fue en la Cámara de Representantes donde los demócratas demostraron su mayor victoria al ganar 20 asientos a sus contrincantes, los republicanos.

Eso podría dar lugar a un posible “Impeachment” y en caso de que eso sucediera entonces el señor Pence quedaría como presidente de Estados Unidos, y en el caso de aplicarse el “Impeachent”, la renuncia de Trump, esto marcaria claramente el final de la carrera política de Trump, ya que prácticamente ha insultado a todo mundo.

Y ahora por la situación tan delicada y tan grave como la que está pasando California, en donde dice que si no cumplen con sus berrinches no va a dar ayuda, y este estado es miembro de una Federación, en la cual existe un pacto firmado y este menciona que en casos de emergencia debe de dárseles toda la ayuda, esto no está a discusión ni depende de la decisión del presidente en turno, el señor no es un rey, solo es un funcionario público.

Baja expectativa del 2.3% en el primer año de gobierno de AMLO: FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su expectativa de crecimiento para México para el año entrante, se trata de la segunda ocasión en menos de un mes, y ahora estima que la economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.3% en 2019.

Esta previsión incorpora un recorte de dos décimas de punto sobre el pronóstico revisado en octubre, cuando estimaba que el PIB conseguiría una expansión de 2.5% durante el que será el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

El origen de este recorte en las expectativas del Fondo, se encuentra en la “inversión privada que continúa restringida por la incertidumbre”.

Cofepris autoriza el uso de la marihuana

“La Cofepris ha autorizado el uso de la marihuana no sólo para la elaboración de medicamentos farmacéuticos, sino también para su aplicación en alimentos, suplementos alimenticios, bebidas, remedios herbolarios y cosméticos, entre otros, lo que es una decisión de gran sentido social que representa un gran avance en materia de salud en México”, anuncia el presidente de la Federación Nacional de la Industria de Herbolaria y Medicina Alternativa, Tradicional y Naturista (Fnihmatn).

A pesar de que el año pasado se aprobó la despenalización de la marihuana con fines médicos y científicos, estaba pendiente la regulación necesaria para su cultivo, procesamiento y comercialización. Gracias al anuncio realizado por la Cofepris sobre los Lineamientos en Materia de Control Sanitario de la Cannabis y sus Derivados, aproximadamente en 6 meses será posible encontrar en el mercado, tratamientos herbolarios seguros y autorizados, elaborados a base de marihuana que podrán ser utilizados como auxiliares en el tratamiento de diversos padecimientos como cáncer, lupus fibromialgia, epilepsia, entre otros.

“Es sin duda un hecho histórico pues no sólo se está regulando su uso para las grandes industrias farmacéuticas sino también para el sector herbolario que ha realizado investigaciones y análisis para determinar las dosis adecuadas para su uso terapéutico, de tal forma que se cumpla con las normas de las autoridades sanitarias en beneficio de los usuarios”, expresa el presidente de la Fnihmatn.

Será de suma importancia evitar la automedicación y acudir con los expertos en el uso de este tipo de plantas medicinales como lo son el asesor herbolario, el médico tradicional y los médicos naturópatas.

El reglamento de control sanitario presentado por la Cofepris, establece que para cada tipo de producto elaborado con marihuana (alimento, suplemento alimenticio, bebidas, remedios herbolarios y cosméticos) existen lineamientos específicos.

“La noticia es excelente tanto en materia de salud como de economía. En Canadá y Estados Unidos, la comercialización de la cannabis terapéutica ha generado una derrama económica de 300 millones de dólares anuales y esperamos que algo similar suceda en México”, comenta el funcionario.

“Estamos seguros que esta medida beneficiará a mucha gente por lo que en la Fnihmatn felicitamos a la Cofepris y a su titular”, agrega el representante sectorial.

La Cofepris también vigilará la importación de medicamentos y de remedios herbolarios que contengan derivados farmacológicos del cannabis; además, establece lineamientos para su publicidad y promoción. El documento presentado está disponible a través de la página web de la Cofepris y contiene disposiciones generales sobre el uso médico del cannabis y sus derivados farmacológicos.

El anuncio de la Cofepris se da en el marco del nuevo criterio generado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre el derecho que tiene toda persona mayor de edad, al consumo lúdico de la marihuana como parte del derecho al libre desarrollo de la personalidad.

México se une al movimiento mundial sobre el reconocimiento de plantas medicinales, y, así como la gente tiene el derecho de emborracharse, de pegarse con un martillo en la cabeza o de rodearse de gentes que los destruyan para volverlos sumisos y débiles, pues cada persona tiene el derecho universal de hacer lo que le convenga a determinada edad y no es algo que este en tela de juicio o en punto de discusión ya que “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Invitados especiales confirmados a la toma de protesta de AMLO

Hasta finales de septiembre se habían entregado 200 invitaciones a jefes de estado y directores de organismos internacionales

Se confirman los nombres de los invitados especiales que estarán en la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, el próximo primero de diciembre.

Los confirmados son: Martín Vizcarra Cornejo, presidente de la República del Perú; Salvador Sánchez Cerén, presidente de la República de El Salvador; Juan Orlando Hernández Alvarado, presidente de la República de Honduras; Jimmy Morales Cabrera, presidente de la República de Guatemala; Felipe VI, rey de España; Miguel Díaz-Canel, presidente de los Consejos de Estado de Cuba.

Asimismo, vendrán a México a la investidura: Lenin Moreno Garcés, presidente de la República de Ecuador; Alicia Bárcena, secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) de la ONU; Rebeca Grynspan, secretaría General Iberoamericana.

Además, dio a conocer que también asistirán : Iván Duque Márquez, presidente de Colombia; Brahim Ghali, presidente de la República Arabe Saharahui Democrática; Kim Yong Nam, presidente de la Asamblea de la República Popular Democrática de Corea; Mario Abdo Benítez, presidente de la República del Paraguay; Evo Morales Ayma, presidente de Bolivia; Colville Young, gobernador de Belice; Desiré Delano Bouterse, presidente de la República de Surinam.

Epsy Campbell, Vicepresidente de Costa Rica; Lucía Topolansky, Vicepresidente de Uruguay; Michael R. Pence, Vicepresidente de Estados Unidos.

Los más ‘poderosos’ se irán al G-20, en Argentina

Asistirán representantes de naciones que significan el 80% del PIB, dos tercios de la población mundial y 75% del comercio internacional.

Ahí estarán por ejemplo, mandatarios de Estado Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Rusia y muchos más.

Donald Trump si viene a la toma de posesión de AMLO

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llegará a Buenos Aires la noche del jueves 29 de noviembre para participar de la cumbre de líderes del G-20 y partirá 24 horas después a México para asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con un diario argentino en línea.

Por fraude es arrestado el ex yerno del director de campaña de Trump

El ex yerno del otrora director de la campaña presidencial de Trump, fue arrestado bajo cargos de estafa en serie y de engañar a personas mientras estaba en libertad condicional, dijo la procuraduría federal en Los Ángeles.

Jeffrey Craig Yohai, residente de West Hollywood, fue arrestado por conspiración para cometer fraude electrónico y robo de identidad con agravantes, quien compareció en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Los Ángeles, donde se le ordenó que se mantuviera sin fianza en espera del juicio.

Ambos casos similares entre sí, señalan que obtuvo dinero para un propósito presuntamente legítimo, como una inversión, pero luego destinó los recursos para gastos personales o el pago de deudas.

Documentos judiciales indican que solía engañar a las víctimas haciéndoles creer que el dinero se había utilizado correctamente. Cuando una víctima exigió el reembolso, el detenido a menudo enviaba cheques con fondos insuficientes.

Cuando lo llamaron para dar cuenta de los cheques devueltos, afirmaba que había transferido el dinero a la víctima, un reclamo que apoyaría con documentación falsa de una transferencia bancaria.

Este caso es investigado por la Oficina Federal de Investigaciones y la División de Delitos Mayores del Departamento de Policía de Los Ángeles.

Altos niveles de inseguridad en Quintana Roo, especialmente en el área de Benito Juárez

Urge se apliquen estrategias para recuperar la paz en esta importante área turística.

A su vez reconocemos la excelente y positiva labor de las fuerzas armadas y de las fuerzas especiales que, con hechos y no con dichos, están haciéndole frente a las bandas de “porros” beligerantes, las cuales deben de ser ubicadas, arrestadas y presentadas en el banco de los acusados, ya que no están respetado las garantías individuales de los mexicanos.

Resulta de vital importancia que se inicien auditorías a todos los jueces, en todos los estados de la República, que sean retroactivas a 10 años, para conocer y entender si han actuado con honorabilidad y apego a la ley, o han sido víctimas de la corrupción lo que los ha movido a la impunidad y a la injusticia, que ya vivimos a lo largo y ancho del país.

¡Ya basta!, no podemos seguir permitiendo que México siga perdiendo su calidad de vida, lo importante es tomar medidas correctivas que vayan encaminadas al bienestar de todos los mexicanos, a través del establecimiento de puentes de comunicación, con un alto respeto a la comunicación, a la reciprocidad y al análisis de propuestas realizadas por expertos y no por “villa-melones” ya que todos los mexicanos estamos cansados de que nos den chorizo.

Esperamos que la célebre frase: “es de hombres reconocer errores” sea aplicada para que el principio del sexenio del presidente electo se inicie en un ambiente de respeto y armonía hacia todos los mexicanos, por el bienestar de la Republica.

