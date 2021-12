Aerolíneas Internacionales dicen no al aeropuerto de Santa Lucía

Cada día se demuestra que el proyecto del nuevo aeropuerto de la cuarta transformación no fue el mejor. Esto luego de que cuatro aerolíneas internacionales se niegan a volar en Santa Lucía.

Estas explicaron que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles no está en sus planes de vuelo, se trata de Air France, KLM, Lufthansa y Delta, quienes

“Es lo que más conviene a nuestras numerosas conexiones que tenemos con nuestro socio estratégico Aeroméxico”, explicaron las compañías para el periodista Ciro Gómez Leyva.

Hasta el momento, Air France tiene 10 vuelos por semana entre sus ciudades y la Ciudad de México, mientras que KLM tiene uno de Ámsterdam a la capital mexicana.

Por su parte, la aerolínea alemana Lufthansa, indica que prefiere darle prioridad a los vuelos que ya tiene con nuestro país, sobre todo a la CDMX y Cancún, pues espera que pasen todos los protocolos anti-Covid.

“Lufthansa tuvo inoperantes varias rutas por la pandemia y apenas las está reactivando. Por ejemplo la ruta Múnich-México, que reactivó el 31 de octubre, esta no funcionaba”.

Para estas compañías no tiene caso incrementar sus vuelos, sobre todo en época de pandemia, pues ya cuentan con la sociedad con Aeroméxico, quien dejó muy en claro que no llevará sus aviones a Santa Lucía.

Resumen de los fracasos del Presente gobierno en el 2021

Estamos por concluir el 2021 y así mismo otro año del gobierno de la 4T, pero es importante mencionar que este tercer año estuvo lleno de fracasos, al igual que los anteriores.

En homicidios.

Quizás el mayor fracaso de Andrés Manuel López Obrador sea el de la inseguridad, misma que sigue intentando combatir con «abrazos».

De acuerdo con el último reporte de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, ya que en 36 meses de gobierno se han registrado 106 mil 097 carpetas de investigación por homicidio doloso, de acuerdo con la agencia TResearch. Y de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, solo en noviembre pasado se sumaron 2 mil 242 homicidios, lo que da un promedio de 75 asesinatos diarios.

En homicidios de niños.

En el mismo sentido de la inseguridad en México durante el 2021, en el país de acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) hasta octubre se registraron 2 mil 37 homicidios en menores de 0 a 17 años.

En feminicidios.

De acuerdo con los reportes oficiales, se reportaron 842 casos de feminicidios entre enero y octubre del presente año. Lo que representa un alza del 4.9% frente al mismo período de 2020.

2021, un año más sin medicamentos.

Una constante en los tres años de este gobierno es el desabasto de medicamentos en todo México. La diferencia es que este año indicó que se solucionaría en una semana. Algo que evidentemente no ha pasado.

Cabe destacar que aunque al inicio intentó negar el desabasto, al final no le quedó de otra más que aceptar e incluso aplicar un “jalón” de orejas a la Secretaría de Salud por este tema.

En inflación.

Otro de los temas que aquejan al gobierno actual, especialmente este 2021, es el de la inflación en México, que provoca el aumento de los costos de todos los productos, incluidos los de necesidades básicas como la canasta básica.

Conforme con el último reporte, en noviembre la inflación llegó a los 7.22%, la más alta en los últimos 20 años.

El costo de la gasolina.

Una de las promesas que hizo, antes de ser presidente y la cual le dio más votos, fue la de bajar los costos de la gasolina. Esto no se ha concretado en los tres años que lleva gobernando y menos en este con una inflación tan alta.

El costo del gas.

Lo anterior aplica de igual manera con el costo del gas, mismo que Obrador intentó controlar este año e incluso lanzó su propia empresa, Gas Bienestar. Al final, esta también tuvo que aumentar el costo, fallando una vez más a sus promesas.

Un pequeño análisis comparativo al mensaje del presidente de México, a tres años de su gobierno

Raymundo Rivapalacio

“Verdades a medias, mentiras flagrantes y la venta imposible del cielo azul”. “Con esto de que habla del crecimiento del 6%”, “con esto que habla del combate a la pobreza”, ¡eso no es cierto!, si nosotros vemos la encuesta de ingreso/gasto y comparamos el presupuesto para el próximo año frente al presupuesto de Enrique Peña Nieto te doy dos datos:

El número de hogares beneficiados en 2018, presupuesto de Peña Nieto, 1.9 millones; El presupuesto del presidente López Obrador es 1.3 millones en los más pobres, pero los más ricos, número de hogares beneficiados de un programa social, con Enrique Peña Nieto 2018, 0.3% con Andrés Manuel López Obrador, próximo año, 0.8%.

En dinero también le daba más dinero, más o menos 130 pesos más el presupuesto de Enrique Peña Nieto 2018 a los pobres que Andrés Manuel López Obrador.

Y en el presupuesto para el próximo año le va a dar el presidente López Obrador 984 pesos en programas gubernamentales al decir 10, al más rico, contra 280 pesos que dio Peña Nieto en el 2018. Entonces, ¿combate a la pobreza? ¿Primero los pobres? ¡Aquí está el presupuesto!

El costo de “las mañaneras” es de por lo menos 30 millones de pesos en 3 años de ejercicio

El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio de su administración, comenzó a ofrecer conferencias mañaneras de lunes a viernes para informar a la ciudadanía sobre su trabajo. La primera mañanera se realizó el 3 de diciembre de 2018 desde Palacio Nacional. Hoy suman más de 740 conferencias. ¿Cuál es el costo de este ejercicio?

La transparencia y la honestidad son los valores principales que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre los que se justifica la celebración de conferencias diarias. “Todos los días a las 7 de la mañana nos vamos a estar encontrando”, dijo el presidente antes de asumir su mandato, el 1 de diciembre de 2018. “Todos los días a las 7 de la mañana habrá conferencia en Palacio Nacional de lunes a viernes. Sábado y domingo es gira por el país”, informó antes de tomar protesta.

Desde entonces, la agenda informativa está profundamente marcada por el presidente desde las 7 de la mañana en el Salón Tesorería de Palacio Nacional frente a representantes de los medios de comunicación que previamente se registran para presenciar la conferencia y, con suerte, hacerle alguna pregunta al presidente respecto a temas de relevancia nacional que posteriormente se transmite en plataformas digitales como YouTube, Facebook y Twitter, desde las cuentas oficiales de la Presidencia de la República.

López Obrador ha sugerido extender esta práctica informativa los fines de semana para combatir lo que él considera la manipulación de información. “A lo mejor sí es necesario sábado y domingo también (hacer) mañanera para que no quede nada sin aclarar y que no se dé pie al rumor; que podamos responder rápido y, si algo es falso, aclararlo. Si es verdadero, atender la demanda. (...) Ayuda mucho que haya críticos, porque así no se oculta nada; tenemos que estar atentos y pendientes”, dijo el 27 de enero de 2020 sin concretar la propuesta.

¿Cuánto cuestan las mañaneras?

De acuerdo con la respuesta de la Coordinación General de Comunicación Social y Vocería del Gobierno de la República a la solicitud de información elaborada por El Economista con folio 0210000137621: “Ninguna de las conferencias de prensa celebradas en Palacio Nacional genera erogación alguna, pues se comunica que los recursos humanos forman parte de la estructura orgánica de la Oficina de la Presidencia de la República, así como, el mobiliario utilizado en estas”.

Llevar a cabo una conferencia de prensa no es cosa sencilla y mucho menos barata, requiere de una logística que involucra a personas clave que asumen responsabilidades necesarias para la ejecución del evento. En el caso de la conferencia de prensa mañanera operan varios equipos de trabajo:

El equipo de logística de medios conformado por 8 personas. El equipo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana, integrado por 2 personas. El equipo de fotógrafos, conformado por 5 personas. El equipo de redes sociales, integrado por dos personas. La jefatura del equipo, representada por el vocero Jesús Ramírez Cuevas.

Se trata de un equipo humano de 18 personas en total, con sueldos brutos que van desde los 17,010 hasta los 163,651 pesos mensuales.

Las conferencias mañaneras le incumben a los responsables de la plataforma de Gobierno de México y redes sociales oficiales como se indica en la solicitud de información con el folio 331000121000214, a cargo de 2 personas, sin dejar de mencionar al Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, Ramírez Cuevas, quien percibe un sueldo bruto de 163,651 pesos mensuales.

La suma de sueldos brutos mensuales de todos los involucrados en las conferencias mañaneras asciende a 811,517 pesos, lo que multiplicado por los tres años que acumula la administración de López Obrador —y las mañaneras— suma 29 millones 214,612 pesos.

Equipo de logística de medios:

Nohemí Verónica Beraud Osorio, sueldo bruto mensual: 72,171 pesos.

Dánahe Lezama González, sueldo bruto mensual: 45,075 pesos.

Gabriela Sarmiento Gaspar, sueldo bruto mensual: 17,010 pesos.

Edgar Abraham Romero Hernández, sueldo bruto mensual: 25,820 pesos.

Erik Cuauhtémoc Becerril Ocampo, sueldo bruto mensual: 22,948 pesos.

Gabriel Rodrigo Violante Durán, sueldo bruto mensual: 18,358 pesos.

Jaime Martínez González, sueldo bruto mensual: 22,948 pesos.

Ruslán Aranda Hernández, sueldo bruto mensual: 21,299 pesos.

Equipo de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana:

Eduardo Daniel Maya Ortega, sueldo bruto mensual: 17,010 pesos.

Laura Alejandra Álvarez Suárez, sueldo bruto mensual: 17,010 pesos.

Equipo de Fotógrafos:

Luis Jorge Gallegos Gallegos, sueldo bruto mensual: 81,034 pesos.

Juan Carlos Ramos Mamahua, sueldo bruto mensual: 72,171 pesos.

Saúl López Escorcia, sueldo bruto mensual: 72,171 pesos.

Julio Cesar Muñoz Martínez, sueldo bruto mensual: 62,042 pesos.

Rubén López Luna, sueldo bruto mensual: 28,033 pesos.

Responsables de redes sociales oficiales:

Blanca Celeste Lugo Frausto, sueldo bruto mensual: 22,023 pesos.

Pedro Daniel Ramírez Pérez, sueldo bruto mensual: 30,743 pesos.

Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia:

Jesús Ramírez Cuevas, sueldo bruto mensual: 163,651 pesos.

Para realizar la transmisión de cada conferencia se necesita un servicio de conexión a internet adecuado y equipo técnico, como cámaras, micrófonos, rieles y computadoras. En la respuesta de transparencia, la Secretaría Particular de la Presidencia de la República enumeró 80 aparatos, entre los que se incluyen: cámaras de televisión, adaptadores de fibra óptica, estaciones base, lentes, tripies, consolas y hasta una grúa.

Hay que sumar el plan mensual contratado del estudio de transmisión, contratado a la compañía Restream, con sede en Austin, Texas. El software de Restream se utiliza para enviar la señal de la transmisión a las diferentes plataformas digitales como YouTube. Facebook y Twitter, mismo que oferta planes de hasta 63,730.59 pesos anuales.

Por la cantidad y duración de las transmisiones publicadas cada mes (por lo menos 20 con duraciones que algunas veces rebasan las 2 horas), obligadamente se tiene que contratar el plan Business, mismo que tiene un costo anual de 2,990 dólares, equivalente a 63,730.59 pesos mexicanos de acuerdo al tipo de cambio actual.

Las conferencias mañaneras son un ejercicio informativo inédito en México, que requiere de equipos estratégicos, servicios tecnológicos y de personas clave para llevarlo a cabo.

Datos relevantes de recordar y referentes a los gastos de las mañaneras

En noviembre de 2020, estuvo circulando en las redes sociales cual era el enorme costo promedio de “la mañanera”, ya que arrojaba una cifra de 130 millones de pesos diarios, ya que según el costo por segundo televisado en el horario de “la mañanera” en promedio era de 13,000 pesos.

Si tomamos en cuenta ese costo, 130 millones diarios, por la cantidad de mañaneras que van en la actualidad, aproximadamente 740, esto nos viene mostrando que el gasto de las mañaneras desde que inició y hasta lo que va del año es de 96 mil 200 millones de pesos.

Y si sumamos los sueldos brutos mensuales de todos los involucrados en las conferencias mañaneras, cantidad que asciende a 811,517 pesos, que multiplicado por los tres años de la actual administración y que son 29 millones 214,612 pesos, estaríamos hablando de un total de 96 mil 220 millones de pesos.

Se imaginan cuántos programas, medicinas, calles, etcétera, etcétera, se podrían cubrir con este dinero, y eso que quieren cuidar la austeridad.

Claro que debemos de tomar en cuenta que todo esto lo dicen las redes sociales… pero y ¿usted qué piensa?

10 millones de pesos es el gasto que ha hecho la 4t en parques de diversiones

La política de austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador solo son palabras, porque en acciones demuestran ser igual que las administraciones anteriores, esas que tanto critican.

De acuerdo a una investigación del periodista Óscar Balderas, de la revista digital Emeequis, el gobierno de la Cuarta Transformación tiene bien claro que la diversión es primero, por ello compran boletos para parques de diversiones con cargo al erario público.

Tan solo de enero de 2019 a diciembre de 2021, el gobierno federal ha gastado la onerosa cantidad de 9 millones 701 mil pesos para adquirir cientos de boletos de admisión, así como comida, para que los servidores públicos disfruten.

Los parques de diversiones favoritos de los morenistas resultaron ser: Six Flags, Kidzania y Granja Las Américas, que en total han ganado 20 contratos federales, todos por adjudicación directa.

Por ejemplo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) aprobó un gasto de 3 millones 482 mil pesos del presupuesto público para comprar 8 mil 598 boletos para Six Flags.

Lo que llama la atención del contrato es que fue firmado el 16 de abril de 2020, cuando el gobierno implementó las medidas sanitarias por la llegada de la pandemia de coronavirus a México.

Pero ese no fue el único contrato del SAT, pues en 2019 gastó 3 millones 190 mil pesos para adquirir 8 mil 642 boletos.

No puede seguir siendo que el dinero del mexicano productivo siga siendo regalado a mexicanos no productivos, esto es una aberración, es una sinrazón, es lo más caótico y estúpido que hemos escuchado en la historia del país, pero claro está que todo está coordinado por “las ratas” de la cuarta tranza.

México, segundo país con más homicidios contra periodistas a nivel mundial

El país se ha catalogado por ser una de las naciones dónde ejercer el periodismo puede costar la vida, hecho que no ha cambiado en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien dijo que atendería esta problemática.

De acuerdo con el informe anual de la Campaña Emblema de Prensa (PEC, por sus siglas en inglés), México se encuentra en el segundo lugar a nivel mundial en asesinato de periodistas en 2021.

Con 10 comunicadores privados de su vida, se posiciona solo detrás de Afganistán, que reportó 12 en el mismo periodo. En total se reportaron 77 decesos de periodistas en 28 naciones.

Nombres como Fidel Ávila, de La Ke Buena radio; Teresa Aracely Alcocer, de radio La Poderosa; María Elena Ferral del Diario de Xalapa/El Quinto Poder; y Víctor Fernando Álvarez de Punto x Punto Noticias; se encuentran en la lista de periodistas asesinados en México en este año.

Al hacer una recopilación de los últimos cinco años, México se ubica en el primer puesto de naciones con más periodistas asesinados en el mundo con 66.

Hay que ponerle una medalla de plata al señor presidente porque se ha ganado esta posición al no contar con la gente capacitada y honesta para que sean los encargados de procurar la justicia y lo único que se ve es que estás gentes solo son para el país unos seis ceros a la izquierda.

MCCI, dice que el Estado Mayor Presidencial no ha desaparecido

En otra entrega de «las cosas que dice AMLO son diferentes a lo que pasa en realidad». Te decimos por qué el Estado Mayor Presidencial no desapareció, solo está en receso.

Y es que, previo a las elecciones en 2018, Andrés Manuel López Obrador prometió en reiteradas ocasiones que los privilegios de los antiguos gobiernos se terminarían.

Uno de ellos fue el del Estado Mayor Presidencial que, si bien fue cancelado momentáneamente, sigue existiendo pese a las «promesas cumplidas«.

El grupo de élite militar fundado en 1942 se encargaba de cuidar al presidente y su familia. Y según AMLO se retiraría porque era muy caro, no era necesario porque el pueblo lo cuidaría y era un cuerpo que atentaba contra los mexicanos.

No obstante, a tres años de que tomara la silla presidencial, una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad nos dice todo lo contrario.

«El Estado Mayor Presidencial, con sus más de 8 mil elementos, no ha desaparecido. Se encuentra en una categoría especial conocida ene l medio militar como ‘en receso'».

Incluso hay que recordar que la iniciativa para reformar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos está en «veremos» en la Cámara de Diputados. Pese a que los miembros de Morena son totalmente capaces de aprobarla, solo que no han querido hacerlo.

En palabras, Andrés Manuel se jacta de que ya desapareció, pero ni él ha presionado para que legalmente desaparezca el EMP.

Loret responde a los ataques de López

Durante la conferencia matutina de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador atacó a Loret de Mola. Esto por revelar el esquema con el que Morena y AMLO robaron dinero en efectivo que era para los damnificados de los sismos en México.

Durante la mañanera AMLO señaló que Loret de Mola, de Latinus, era “corrupto”. Y lo acusó de atacarlo constantemente.

“El INE, que son muy cercanos a nosotros, muy amigos; hicieron la investigación, llegó hasta el Tribunal. Y las tomas donde está recogiendo el dinero se las pidió el INE y el Tribunal al banco, y ahora un periodista corrupto, Loret de Mola, da a conocer las tomas de la cámara del banco”, declaró el presidente López Obrador.

En respuesta, Loret de Mola le dijo a AMLO que los corruptos están en su familia y en su gabinete, comenzando con Pío López Obrador. Y hasta Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República.

“El presidente hoy me dice corrupto. Le voy a decir quiénes son corruptos: Pío, Martín, Felipa, Esquer, Bartlett, Irma, etc. Y claro, el jefe que los deja impunes”, escribió Loret en redes.

En este caso, es inaudito que el señor acusa cuando él piensa que no es correcta la información, pero las acusaciones se tienen que presentar a través de una demanda, en dónde está la demanda, cuál es la realidad, no es aceptable que el señor invente tantas mentiras y tantas acusaciones sin que la autoridad lo verifique.

Esto lo deja en un plano de “chismoso”, un hombre en total decadencia y a que se le están cayendo en espiral sus funciones mentales.

Ahora sí que estamos pasando de Guatemala a Guatepeor y de Guatepeor al carajo.

Habrá algún país que le quiera dar asilo a este señor para cuando tenga que salir de México, debería pensar en las buenas amistades que tiene en países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, donde sus pueblos están siendo gobernados por narco dictadores y en algunos casos hasta asesinos.

México es el cuarto país más corrupto del planeta

Este jueves, en el marco del Día Mundial Contra la Corrupción, que se conmemora el 9 de diciembre, México se posicionó como el cuarto país más corrupto del mundo. Pese al discurso del gobierno que afirma que ya se acabó.

Aunque López Obrador afirma que ya terminó con la corrupción en México. La realidad es que México se posicionó en el lugar 135 de 139 países. Esto de acuerdo con rankings internacionales.

De acuerdo a al sitio worldjusticeproject.org, que pertenece a la organización multidisciplinaria independiente World Justice Project, la cual tiene como fin promover el Estado de Derecho a nivel global, en el estudio Índice de Estado de Derecho 2021, en la tabla relativa a la ausencia de corrupción, México ocupa la posición 135.

México es solamente superado por los índices de corrupción de naciones africanas como Uganda, Camerún, Cambodia y República de Congo.

Lo anterior también significa que México es el país más corrupto de cuatro continentes.

El ranking mide la ausencia o presencia de corrupción en los gobiernos, y al respecto considera tres formas de corrupción; el soborno, la influencia indebida de intereses públicos o privados, y también la malversación de fondos públicos y de otros recursos.

Otra felicitación a los de Morena y a todos los que han convertido a este país en una porquería, así mismo un saludo para su madre a todos los que lo siguen apoyando, el recordatorio y saludo es porque consideramos que a lo mejor mencionándoles a la madre van a reaccionar, porque seguramente ya ni de su madre se acuerdan.

55 migrantes muertos tras volcadura de trailer

Cómo es posible que este tráiler haya pasado los puestos de revisión sin que hubieran detectado la presencia de migrantes en su interior, ¿cuánto reciben estos puestos de revisión por permitir este tipo de actos.

Y la verdad es que cada día en el que canta un gallo, es un día menos para la actual administración, ya que es difícil seguir soportando todo lo que sucede en el país, la esperanza del pueblo de México es que se acabe el sexenio.

Por lo pronto a estas gentes se les deben ir preparando las auditorías correspondientes, las cuales si demuestran que son culpables de algún delito, los enjuicien como los delincuentes que realmente han demostrado que son.

Ahora la pregunta está en el aire, habrá gente calificada, preparada y honesta para poder aplicar el estado de derecho ó ya también son parte de la mega asociación delictuosa.

El proyecto del Tren Maya necesita 3,600 millones de pesos en su proyecto de ampliación

En el proyecto del Tren Maya también se necesitan 3,600 millones de pesos para poder definir las rutas que atravesaran las ciudades y los pueblos de la región maya, muchos de estos lugares son propiedad privada, pero entonces quién cometió el error de no contemplar ni a los habitantes ni las zonas en las que tenían que trabajar? ¿Fueron los ingenieros quienes trazaron esto?

Ahora viene la pregunta, cómo van a poder correr a todas esas gentes, mover esas calles, a esas ciudades, todo para satisfacer el caprichito visceral de un desequilibrado mental que está destruyendo una historia y un vestigio que les ha costado 200 años construir.

El pueblo debe decir ¡Ya basta!

Se deben tomar las acciones correctivas necesarias e inmediatas que sirvan para ayudar al país a tomar un mejor rumbo, porque ya estamos hartos de seguir viendo a niños, jóvenes y adultos que han muerto de cáncer, el aumento de secuestros, aumento de violaciones, las muertas de Juárez, el que cada vez se siguen sumando más y más muertes de periodistas, estos últimos cuyas almas van a pedir y a exigir justicia, pero será ante la justicia divina ya que la justicia de los hombres parece que no existe o está podrida.

Lo único que nos dan todas las gentes que están ahí, pues es mucha lástima, pensemos y actuemos que tenemos que unificarnos y hacer lo necesario para revocar toda la bola de estupideces que han hecho y siguen haciendo, esto nos va a tomar por lo menos 10 años de trabajo y de disciplina para que podamos regresar a como estábamos antes.

Recordemos que según la Biblia señala que “el que hace mal, se le regresa 7 veces”, así es que sería importante que alguien le pudiera explicarle y enseñarle a este señor las matemáticas para que haga cuentas y sepa lo que se le viene.

Y qué raro que ahora se vacunó tan pronto, porque no sacó sus estampitas, que sería bueno que sacara sus estampitas y se las pegara en los ojos y en la boca para ver si así deja de “no trabajar” y nada más pasársela hablando, esta actitud lo convierte en un cretino.

Lo invitamos a apoyar a la juventud mexicana; el beneficio es para muchos

¿Quieres apoyar a un joven a cursar su preparatoria?, en la Academia Culmen “El Mexicanito” lo puedes hacer con tu donativo.

Llame al 5565-2087 o aporte a: Banco Santander Serfin, Cuenta No. 65501021316, El Mexicanito, A.C, Clabe 014180655010213164 (Es deducible de impuestos).

E-mail: administració[email protected]

Personalidades en Política

Cumplimos 46 años en el periodismo independiente, de crítica constructiva y siempre respetando la libertad de expresión. Nos publican los diarios: Novedades de Quintana Roo; Novedades de Yucatán (Mérida); Novedades (Campeche); Novedades (Chetumal), Vanguardia y El Mañana (Ciudad Victoria, Tamaulipas).

Si desea compartir información verídica, comprobable, puede enviarla a las siguientes direcciones electrónicas:

[email protected]

[email protected]

Porque no organizamos Fiestas……..

hacemos tus sueños realidad

CANCUN - RIVIERA MAYA - TULUM - ISLA MUJERES - MERIDA - MEXICO DF - ACAPULCO - CUERNAVACA

Tel. Cancún (998)8830930 – Tel. México (015)56784532/eventio.mx

www.eventiomx.com