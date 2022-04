Avanza con éxito la vacunación contra Covid en el aeropuerto de Cancún

Más de 300 personas, entre trabajadores y usuarios del Aeropuerto de Cancún, aprovecharon la apertura del módulo de vacunación contra la Covid-19 para aplicarse su dosis de refuerzo.

Alfredo viajó desde el estado de Guerrero para vacacionar en Quintana Roo y aprovechó las vacaciones para aplicarse el biológico, al cual no había podido acceder debido a sus horarios de trabajo.

“Me parece muy bien que hayan instalado la vacunación aquí, es muy rápido. Quienes no se la han aplicado, que vengan es muy sencillo y no duele”, dijo.

En esta situación también se encontraba José Luis, quien desempeña como trabajador de la terminal aérea y a quien le hacía falta la tercera dosis de AstraZeneca.

“Con esto me evitaron ir a otros lugares e incluso fue más rápido aquí; creo que muchos están como yo, no han podido ir porque no encuentran tiempo debido al trabajo, de mis compañeros la mayoría ya tiene el refuerzo, pero de todos modos nos avisaron que iban a estar aquí para poder vacunar”, declaró.