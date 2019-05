¿Qué hacer si te afiliaron a un partido sin tu autorización?

Octavio Martínez/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El Proceso Electoral está en desarrollo y en medio de la lucha por las curules, hay partidos políticos que aprovechan afiliar a personas aunque estas no se hayan dado por enteradas.

Esto es lo que pasó en la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral (INE) en Playa del Carmen recibió la queja por escrito de un grupo de ciudadanos que detectó que fueron afiliados al partido político Movimiento Ciudadano sin su consentimiento.

De acuerdo con el oficio recibido el pasado 8 de mayo por parte de la Unidad Técnica de lo Contencioso de la Junta Distrital 01, el grupo de ciudadanos detectó la afiliación por medio del portal electrónico del INE en su apartado de Partidos Políticos.

El registro fue detectado por Antonio Ramos Pérez, quien relató que él, junto al igual que los de otras dos personas, sus nombres aparecían afiliados en el partido político Movimiento Ciudadano.

Asimismo, indicó que hay más personas que se encuentran en la misma situación, pero estas promoverán un recurso legal por medio de la plataforma de Transparencia, con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Agregó que llegaron a esa instancia de queja ante el INE porque no existen oficinas del partido político Movimiento Ciudadano, pues la información que hay en sus portales electrónicos no está actualizada y no hay un domicilio actual.

Al respecto, Adrián Pérez Vera, representante de Movimiento Ciudadano ante el Ieqroo e INE, comentó que dicha afiliación pudo haber ocurrido en años pasados, por lo que la actual dirigencia se deslinda de esas quejas presentadas y lo calificó como “guerra sucia”.

Qué hacer si te afilian a un partido sin tu consentimiento

De acuerdo con la página web del INE, si te afilian de manera indebida en algún Partido Político Nacional, “es tu derecho presentar una queja ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, o bien, ante la Junta Local o Distrital más cercana a tu domicilio”.

En cambio, si te han afiliado indebidamente a un Partido Político Local, debes presentar tu queja ante el Organismo Público Local de tu entidad.