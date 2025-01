Afterlife Tulum 2025: Asistentes viven noches mágicas con música electrónica

El festival Afterlife Tulum 2025 cautivó a miles de asistentes con dos noches inolvidables los pasados 4 y 6 de enero en el espectacular escenario de Zamna, ubicado en el corazón de la selva tulumense.

Con fechas completamente sold out, el evento fusionó música electrónica de primer nivel, visuales hipnotizantes y una organización impecable, consolidándose como uno de los más icónicos de la temporada.

El 4 de enero, el escenario "Jungla" vibró con la presencia de reconocidos artistas como Tale Of Us, MRAK, Argy y Kevin de Vries, quienes pusieron a bailar al público con sus sets envolventes.

Afterlife Tulum 2025 / (Foto: SIPSE)

Dos días después, el 6 de enero, los asistentes disfrutaron de una experiencia inigualable con actuaciones de Tale Of Us, Anyma, Mind Against, Massano y más. En total, el lineup incluyó a destacados DJs como Cassian, Chris Avantgarde, Adam Sellouk, entre otros, elevando la energía del festival a niveles extraordinarios.

La producción fue otro punto culminante del evento con un diseño audiovisual indescriptible y un sonido envolvente que se integró a la perfección con la selva tulumense, en donde el Afterlife Tulum 2025 ofreció un ambiente mágico que dejó una huella imborrable en sus asistentes.

Afterlife Tulum 2025/ (Foto: SIPSE)

Cabe destacar, que el festival no termina aquí: el 8 de enero se presentará el legendario DJ Tiesto, mientras que el 14 de enero será el turno de David Guetta, prometiendo nuevas jornadas de emociones para los amantes de la música electrónica.

Con un increíble line up, el Afterlife Tulum no solo está demostrando ser un referente mundial de festivales electrónicos, sino también un espacio donde la música y la naturaleza se combinan para crear experiencias únicas. Así que... ¿Estás listo para ser parte de las próximas noches mágicas?