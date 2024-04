Agrupaciones de Kantunilkín ofrecen pláticas para dejar el alcoholismo

A pesar del trabajo que vienen realizando las agrupaciones como Alcohólicos Anónimos, aún hay mucho trabajo que realizar, reconocieron miembros de esa sociedad que tienen como objetivo de llevar esperanza a las personas que ignoran tener salvación en relación con el problema de salud del alcoholismo.

Esto lo dio a conocer un miembro de la sociedad que se identificó como Román, quien reconoció que a pesar de que hay cuatro grupos tradicionales en Kantunilkín, donde hay sesiones en diversos horarios por las tardes-noches, aún se notan los llamados escuadrón de la muerte porque varios de ellos están perdidos con la enfermedad del alcoholismo.

Sin embargo, dijo que todos los días realizan trabajos de acudir en diversas instituciones como el DIF municipal y en el Hospital Integral de Kantunilkín, para llevar información en relación del trabajo que realizan los grupos tradicionales para apoyar a la persona que considere tener problemas con la forma de ingerir el etílico.

Agregó que la agrupación Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna; no desea intervenir en controversias; no respalda ni se opone a ninguna causa, porque el objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad. (Con información de Raúl Balam)

