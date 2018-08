¿Tienes una fuga de agua en casa? Aguakan te ayuda gratis

Redacción

PLAYA DEL CARMEN, Q. Roo.- El programa "No más fugas" fue creado por Aguakan, y consiste en la detección oportuna de éstas, como medidas de apoyo a quienes se les identifican altos consumos derivados de fugas en sus instalaciones.

Este programa es gratuito en los cuatro municipios del Estado, donde opera la concesionaria, el cual aplica para todos los clientes domésticos quienes, tras haber sido notificados por presentar un consumo elevado, reciben su siguiente boleta de pago en color amarillo, recordándoles la posible fuga en casa y con el importe promediado por alto consumo, informa un comunicado.

Con la boleta amarilla recibida, la empresa contacta a los clientes para programar una visita, o ellos pueden solicitar que la brigada acuda a su domicilio, donde un supervisor revisará el medidor, línea externa, tinaco o cisterna en busca de posibles fugas.

Si al segundo mes la lectura del medidor sigue arrojando un alto consumo, muestra de que la fuga no ha sido solucionada o el cliente no recibió a la brigada y por tanto no ha identificado dónde está el problema, se le notificará con una boleta color rosa; en este caso, la reparación de la fuga será urgente, de lo contrario, ese consumo adicional podría verse reflejado en su siguiente recibo.

“Me llegó un recibo amarillo, al otro mes uno rojo, me vinieron a visitar de Aguakan para revisar el medidor y el tinaco, encontraron la fuga, cambié las piezas y ya llegó normal el recibo. Está bien este programa porque iba a pagar un recibo por mucho más de lo que había consumido, realmente por no darme cuenta, pero ya como ellos vinieron y vieron el consumo alto, hicieron la revisión y detectamos la fuga, me ahorré ese dinero”, compartió Mateo Barahona, beneficiario del programa en Solidaridad.

Igual ocurrió con Samantha Chuc Moo, vecina de la colonia Ejido en Playa del Carmen, quien recibió una notificación por un consumo fuera de lo habitual.

“Después de recibir tres notificaciones, me contactaron de nuevo para venir a mi casa y hacer su inspección en todo lo externo. Checaron mi tinaco y allí era donde estaba el problema, me resolvieron muy rápido, me gusta cómo se están involucrando en cada uno de los problemas que tenemos como playenses”, aseguró Samantha Chuc.

El programa No más fugas se implementa desde principios de 2017, donde la concesionaria ha condonado más de 90 millones de pesos desde entonces.