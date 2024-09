Aguakan invita a la comunidad a participar en el torneo "Cascarita en tu Colonia".

En una iniciativa destinada a promover el deporte, la salud y la concienciación sobre el uso responsable del agua, Aguakan ha lanzado el torneo de fútbol relámpago “Cascarita en tu Colonia”.

Este evento se desarrollará en Cancún, Playa del Carmen, Isla Mujeres y Puerto Morelos, donde más de 40 equipos competirán en diversas categorías. La competencia, que se llevará a cabo durante cinco fines de semana, tiene como objetivo coronar a los campeones en las categorías sub 9, sub 11, sub 15 a 17, Libre Femenil y Varonil, quienes disputarán la “Gran Copa Aguakan”.

El torneo es completamente gratuito y busca fomentar la convivencia entre los vecinos de las distintas colonias participantes, proporcionando un espacio donde las familias y amigos puedan disfrutar del deporte juntos.

¡Es hora de patear el balón con orgullo! 🏆 Aguakan te invita al torneo "Cascarita en tu Colonia". Reúne a tus amigos, disfruta de un gran evento deportivo y compite por la Gran Copa Aguakan. Regístrate y conoce más detalles aquí: https://t.co/zEpSODnyjs pic.twitter.com/mHxkHTm01A — Aguakan (@DHCAGUAKAN) September 20, 2024

Las inscripciones para este evento estarán abiertas hasta el 27 de septiembre de 2024, y los interesados podrán registrarse en línea a través del sitio web oficial: www.aguakan.com/cascarita-en-tu-colonia.

Alejandra Mayorga, Coordinadora del área de Responsabilidad Social de Aguakan, destacó la relevancia del evento para la comunidad.

“En Aguakan nos preocupamos por generar un impacto positivo en el entorno donde operamos. A través del torneo 'Cascarita en tu Colonia 2024', buscamos motivar a los niños y jóvenes a practicar deporte y a desarrollar diferentes habilidades. Estamos seguros de que este torneo será una experiencia enriquecedora para todos los participantes”,

afirmó.

Además del torneo, durante las jornadas de "Cascarita en tu Colonia", Aguakan organizará actividades recreativas para los jugadores y sus acompañantes, con el objetivo de promover una cultura deportiva integral y fortalecer la convivencia familiar. Estas actividades complementarán el desarrollo del torneo, convirtiendo cada jornada en una experiencia completa para los asistentes.

Con esta iniciativa, Aguakan reafirma su compromiso con la mejora de la calidad de vida en las comunidades donde opera. El torneo no solo fomenta el deporte y la convivencia, sino que también refuerza la importancia de la responsabilidad social, al tiempo que impulsa la integración y el bienestar de las familias que participan en el evento.