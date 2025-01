¡Aguas! así defraudan criminales a través de bancos ‘pirata’

Una nueva modalidad de fraude se incrementó en México en días recientes, por lo que las autoridades pidieron a la ciudadanía tener cuidado con los estafadores que se hacen pasar por bancos, y con ello hacen fraudes a personas al ofrecerles créditos y otros beneficios.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó a las personas sobre esta serie de modalidades de fraude que ha afectado a ciertas personas a través de distintos medios, como llamadas telefónicas, folletos o páginas de internet en las que se brinda información falsa. Además, en ciertos casos de fraude han incurrido grupos delictivos catalogados como ‘montadeudas’, quienes no solo tienen antecedentes de fraudes, sino de poner en riesgo la integridad de las personas.

¿Cómo es la nueva modalidad de robo de suplantadoras de bancos? De acuerdo con Condusef, algunas de las modalidades de robo o fraude que utilizan los delincuentes al suplantar bancos son:

Uso indebido de nombres de instituciones: Los estafadores utilizan los nombres e identidades falsas, así como denominaciones sociales y logotipos de los bancos, con algunas modificaciones, a fin de engañar a los usuarios y hacer creer que son una institución confiable. Con esta clase de modificaciones se acercan a la gente a través de folletos, páginas web, redes sociales y hasta aplicaciones móviles.

Solicitud de información personal: Una vez que ofrecen los supuestos servicios, obtienen la información de las personas, como puede ser su número de teléfono, dirección y demás, lo que les pone en riesgo.

Piden anticipos de dinero: Con ello prometen la apertura de una cuenta o con la finalidad de gestionar un crédito, así como gastos de apertura o adelantar mensualidades. Normalmente, piden un 10 por ciento del crédito que prometen prestar, y va de los mil a 200 mil pesos.

Inaccesibilidad después del pago: Una vez que reciben el pago, los estafadores desaparecen y ya no se les puede contactar. Condusef recuerda que ninguna institución pide dinero para después dar más dinero, y en caso de que debas abrir una cuenta, solo se puede hacer con tu presencia en sucursal.

Suplantación de bancos: ¿Cómo evitar ser víctima de fraude? Para evitar caer en este tipo de prácticas, y si tienes familiares a quienes les sirva esta información, sigue estos consejos de Condusef para que no te hagan fraude:

Verifica la legitimidad de los bancos: Si dudas del nombre o del logo del banco, puedes verificar su veracidad a través del Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES).

No des anticipos bajo ninguna circunstancia: Siempre que algún supuesto banco o trabajador te pida dinero para abrirte una cuenta bancaria te pida dinero, desconfía.

Protege tus datos personales: No compartas información personal o bancaria a través de redes sociales o por llamadas.

Lee los documentos: Antes de firmar cualquier contrato, lee bien los términos y condiciones y desconfía ante cualquier irregularidad.

Utiliza sitios web seguros: Verifica que las páginas web sean oficiales y cuenten con los protocolos de seguridad necesarios. Si tienes dudas, acude a la sucursal y verifica la legitimidad de los sitios web.

El saqueo continúa: pobreza y desigualdad extrema, la herencia del colonialismo

La ONG Oxfam denunció el lunes la emergencia de una "oligarquía" de multimillonarios peligrosa para la democracia, que aprovecha el regreso a la Casa Blanca de Donald Trump, justo antes de la apertura del Foro Económico Mundial de Davos.

En 2024, la riqueza conjunta de los milmillonarios creció tres veces más rápido que en 2023. Según las previsiones actuales, dentro de una década habrá cinco billonarios. Mientras tanto, el número de personas que viven en la pobreza apenas ha variado desde 1990. La desigualdad está fuera de control.

En su último informe anual sobre desigualdad, “El saqueo continúa”, Oxfam analiza por qué la mayor parte de la riqueza de los milmillonarios no es fruto del esfuerzo, sino del saqueo: el 60% es heredada, o bien está marcada por el clientelismo y corrupción, o vinculada al poder de monopolio. Además, vivimos en un mundo profundamente desigual donde el colonialismo continúa estando presente de diversas maneras. Existe una larga historia de dominación colonial que ha beneficiado, principalmente, a las personas más ricas. El sistema actual sigue extrayendo la riqueza del sur global en beneficio del 1% más rico de la población, que reside mayoritariamente en el norte global, a un ritmo de 30 millones de dólares por hora. Debemos revertir urgentemente esta situación.

La cumbre de Davos coincide este año con la ceremonia de investidura del 47º presidente de Estados Unidos en Washington, a la que asistirán los hombres más ricos del planeta. El Foro económico, en cambio, se celebra en una estación de esquí de los Alpes suizos y reúne cada año a cientos de participantes, principalmente a directores de empresas y líderes políticos.

"Una nueva oligarquía aristocrática, heredera de miles de millones, ejerce un poder tentacular sobre nuestros sistemas político y económico", denunció Oxfam en su informe sobre las desigualdades que, año tras año, subraya el un aumento de la fortuna de los superricos.

"La joya de la corona en esta oligarquía es un presidente multimillonario, respaldado y comprado por el hombre más rico del mundo, Elon Musk, y que dirige la mayor economía del mundo", fustigó Amitabh Behar, el director ejecutivo de la ONG Oxfam.

El dueño del fabricante de automóviles Tesla y de la empresa espacial SpaceX, propietario también de la red social X, financió en gran medida la campaña de Donald Trump y obtuvo una misión extra gubernamental para recortar el gasto público. El propio presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, deploró la mezcla de intereses financieros y políticos, y la aparición de un "complejo tecnológico-industrial". El mandatario saliente expresó también su su temor a ver caer a Estados Unidos en manos de una "oligarquía".

Según Oxfam, la fortuna de los multimillonarios "creció 2 billones de dólares" el año pasado, un incremento tres veces superior al del año anterior, para alcanzar los 15 billones. En el estudio, la ONG también advirtió de que "es probable que las políticas defendidas por el presidente Trump hagan dispararse la desigualdad".

"Impuestos a los ricos" era uno de los lemas de los manifestantes que bloquearon el domingo la carretera de acceso a Davos para protestar contra la reunión del Foro Económico Mundial. Varios centenares fueron desalojados por la policía, según la agencia de noticias Keystone-ATS.

El Foro de Davos "simboliza el poder que tiene la gente rica como yo", declaró a AFP la austriaca Marlene Engelhorn, que el año pasado redistribuyó su herencia de 25 millones de euros entre diversas organizaciones. "Simplemente porque nacimos millonarios, o porque tuvimos suerte alguna vez (...), ahora podemos influir a los políticos de todo el mundo con nuestras preferencias políticas", afirmó.

Oxfam calcula que cinco hombres pueden llegar a una fortuna de 1 billón de dólares, mientras que "el número de personas atrapadas en la pobreza apenas ha cambiado desde 1990".

Un trillón es ya la fortuna combinada de los cuatro hombres más ricos del mundo, todos estadounidenses y todos de la industria tecnológica: Elon Musk, Jeff Bezos (Amazon, Blue Origin), Mark Zuckerberg (Meta) y Larry Ellison (Oracle). Los tres primeros, asistieron a la ceremonia de investidura, "poseen hoy más riqueza que la mitad más pobre de la sociedad estadounidense", criticó Bernie Sanders, figura destacada de la izquierda en Estados Unidos.

En Estados Unidos, "estamos en condiciones de comprarnos un país", denunció en rueda de prensa la responsable de Oxfam Francia, Cécile Duflot.

En las últimas semanas, Elon Musk participó también en debates políticos en Reino Unido y Alemania. Donald Trump nombró a otros multimillonarios para su nueva Administración y a empresarios para cubrir puestos de embajadores o directores de agencias federales. Lo que suelen tener en común es que contribuyeron económicamente a su campaña.

"No quiero vivir en un país con un puñado de ricos y un montón de pobres", dijo por teléfono a AFP Morris Pearl, un neoyorquino jubilado que hizo carrera en las finanzas y forma parte de los "millonarios patrióticos", que exigen que se les cobren más impuestos. "Me temo que nos enfrentamos a disturbios civiles si no cambiamos las cosas", añadió.

Más de 60 jefes de Estado y de gobierno se reunieron esta semana en Davos, en una cumbre que culminó el jueves pasado con un discurso por videoconferencia de Donald Trump.