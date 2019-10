Aguas negras amenazan a 300 alumnos de Chetumal

Enrique Mena/SIPSE

Chetumal.- Alrededor de 300 estudiantes de la escuela Guadalupe Victoria de Chetumal se encuentran en riesgo el por rebosamiento de aguas negras en los sanitarios, por lo que padres de familia culpan al director y amenazaron con cerrar la escuela a partir de este miércoles.

Padres de familia se manifestaron ayer por la mañana en la escuela primaria y reclamaron que los cientos de estudiantes se exponen a los olores fétidos y heces fecales que se rebosan del drenaje sanitario a los pasillos cercanos.

Padres de familia acusan que director no utilizó recursos federales que recibió

Señalaron al director de la escuela, Mario Alfonso Acosta Hernández, de no utilizar parte de los 80 mil pesos que recibió en el presente año del programa federal Escuelas de Tiempo Completo, para el mantenimiento y saneamiento del drenaje sanitario y con ello prevenir posibles infecciones en los alumnos.

María Quevedo Hernández, madre de un estudiante de esta escuela ubicada en la colonia Lagunitas en Chetumal, reprochó que desde hace varios meses se ha presentado este problema antihigiénico, sin que las autoridades educativas hayan podido resolver.

“Vamos a cerrar la escuela porque es la única manera que nos hagan caso, esta es una escuela, si los baños no están bien, los niños no pueden estar asistiendo a clases, pasan acá ocho horas y los baños no sirven, hay más de 300 niños aguantando la pestilencia, ni siquiera para lavarse las manos”, dijo Hernández.

Por su parte, Irma Yolanda Noh, explicó que tampoco hay agua en los lavabos para que los menores se laven las manos, así como en el resto de las tomas, como el comedor, situación que ya es insostenible.

Al ser cuestionado sobre los problemas, el director del plantel educativo se negó a dar explicación alguna, solamente se limitó a observar lo que ocurría al interior de las instalaciones con los padres de familia.

En tanto, Abraham Rodríguez Herrera, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo (Ifeqroo), llegó a la escuela e informó que el estado se encargaría del mantenimiento que requiere la escuela para prevenir riesgos de salud.