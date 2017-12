¿Ya te pagaron el aguinaldo? Quedan pocos días para el plazo

SStephani Blanco/ SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- El plazo para el pago de aguinaldo vence hoy para los trabajadores que por ley deben cobrarlo y quienes no lo reciban deben levantar una queja, además de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará un operativo de cumplimiento.

Las empresas deben realizar un pago mínimo de 15 días o la proporción, y en el caso de no laborar un año completo la prestación debe estar cubierta antes del 20 de este mes, dijo Enoel Pérez Cortez, delegado del Trabajo en la entidad.

“El pago es para todos los empleados e incluso aquellos que están por honorarios, aunque deben cubrir tres requisitos, que son ingresos promedio quincenales, un lugar fijo de trabajo y un patrón”, explicó.

Los trabajadores eventuales tienen el derecho a una proporción e incluso a q u e l los que no trabajaron hasta mayo o junio en una empresa y quienes no cobren más de 30 salarios mínimos de aguinaldo no pagan el Impuesto Sobre la Renta.

Los inspectores de la dependencia comenzarán las revisiones a partir de mañana miércoles en los centros de trabajo y verificarán que sea el cumplimento.

Pago a empleados

El año pasado fue una negativa al pago en tiempo, y aunque hagan el pago justo hay una irregularidad y las multas van desde 50 hasta cinco mil salarios mínimos, es decir, más de 400 mil pesos.

Hay 11 mil empresas de acuerdo con el Instituto Mexicano de Seguro Social en la entidad, que deben cumplir con el pago a sus empleados y muchos lo hacen el 15 de diciembre pero no hay una excusa que valga, ya que el patrón debe prevenir este gasto y son las pequeñas empresas las que más incumplen con la prestación.

En el caso del ayuntamiento de Benito Juárez aseguraron el pago del aguinaldo a sus trabajadores en dos partes mediante un acuerdo, aunque las empresas deben cumplir al 100% antes del 20 de este mes.