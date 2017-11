Cancelan vuelos a Cancún por protesta de pilotos en México

Redacción

CANCÚN, Q. Roo.- Las afectaciones de vuelos desde el AICM ocurridas el día de hoy se debieron a que un grupo de pilotos de Aeroméxico Connect, encabezados por el Capitán José Manuel Fernández, no se presentaron a sus correspondientes jornadas de trabajo.

De acuerdo con información de la aerolínea, lo anterior, en protesta por el despido de un piloto que fue removido de la aerolínea tras un largo historial de mala conducta, siguiendo los procedimientos previstos en el contrato colectivo entre la empresa y la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA).

Este grupo de pilotos disidentes de ASPA decidieron ausentarse e ignorar el llamado que hizo la dirigencia sindical para evitar la afectación a los pasajeros.

Los clientes afectados serán protegidos conforme a las políticas vigentes y lo establecido por las leyes de Aviación Civil y Protección al Consumidor.

Los siguientes vuelos han sido afectados:

Vuelos demorados (28 noviembre)

AM 519 Ciudad de México - Villahermosa

AM 0900 Ciudad de México - Monterrey

Vuelos cancelados (28 noviembre)

AM 2632/2633 Ciudad de México - Aguascalientes - Ciudad de México

AM 0200/0201 Ciudad de México - Torreón - Ciudad de México

AM 2046/2047 Ciudad de México - Oaxaca - Ciudad de México

AM 2410/2411 Ciudad de México - Tampico - Ciudad de México

AM 2084/2085 Ciudad de México - Veracruz - Ciudad de México

AM 2420/2421 Ciudad de México - Matamoros - Ciudad de México

AM 2460/2461 Ciudad de México - Queretaro - Ciudad de México

AM 140/140 Ciudad de México - Puerto Vallarta - Ciudad de México

AM 902/915 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 100/225 Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

AM 519/508 Ciudad de México - Mérida - Ciudad de México

AM 589/590 Ciudad de México - Cancún - Ciudad de México

AM 170/185 Ciudad de México - Tijuana - Ciudad de México

AM 2532/2533 Ciudad de México - San Luis Potosí - Ciudad de México

AM 2062/2063 Ciudad de México - Ciudad Obregón - Ciudad de México

AM 2070/2069 Ciudad de México - La Paz - Ciudad de México

AM 2528/2529 Ciudad de México - Minatitlán - Ciudad de México

AM 2440/2441 Ciudad de México - Campeche - Ciudad de México

AM 2642/2643 Ciudad de México - Zacatecas - Ciudad de México

AM 551/552 Ciudad de México - Tuxtla Gutiérrez - Ciudad de México

AM 162/289 Ciudad de México - Culiacán - Ciudad de México

AM 2776/2777 Ciudad de México - Tapachula - Ciudad de México

AM 2564/2565 Ciudad de México - Manzanillo - Ciudad de México

AM 164/155 Ciudad de México - Bajío - Ciudad de México

AM 569/576 Ciudad de México - Cancún - Ciudad de México

AM 258/279 Ciudad de México - Ciudad Juárez - Ciudad de México

AM 910/917 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 408/409 Ciudad de México - Nueva York - Ciudad de México

AM 646/645 Ciudad de México - Los Ángeles - Ciudad de México

AM 256/255 Ciudad de México - Ciudad del Carmen - Ciudad de México

AM 2446/2445 Ciudad de México - Morelia - Ciudad de México

AM 2428/2429 Ciudad de México - Durango - Ciudad de México

AM 272/283 Ciudad de México - Los Cabos - Ciudad de México

AM 2682/2689 Ciudad de México - Dallas - Ciudad de México

AM 046/047 Ciudad de México - Lima - Ciudad de México

AM 624/265 Ciudad de México - Panamá - Ciudad de México

AM 434/435 Ciudad de México - Orlando - Ciudad de México

AM 2534/2535 Ciudad de México - San Luis Potosí - Ciudad de México

AM 650/651 Ciudad de México - Managua - Ciudad de México

AM 120/121 Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

AM 906/913 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 922/957 Ciudad de México - Monterrey - Ciudad de México

AM 900 Ciudad de México - Monterrey

AM 2219/2001 Monterrey - Chihuahua - Monterrey

AM 420 Ciudad de México - Mérida - Miami

AM 421 Miami - Mérida - Ciudad de México

AM 761/762 Ciudad de México - Bogotá - Ciudad de México

AM 276/107 Ciudad de México - Guadalajara - Ciudad de México

AM 315/304 Ciudad de México - Acapulco - Ciudad de México

AM 674/675 Ciudad de México - San Pedro Sula - Ciudad de México

AM 430/431 Ciudad de México - Detroit - Ciudad de México