Tours incluidos en Airbnb de Q. Roo ponen en riesgo al turismo

Prestadores de servicios náuticos de Mahahual e Xcalak solicitaron a las autoridades federales y locales que regulen los servicios de entretenimiento “extra” que ofrecen las anfitriones de Airbnb, como paseos en cuatrimotos o en embarcaciones, debido a que ponen en riesgo la integridad de sus usuarios y la de las demás personas al no estar regularizados.

Paul Rosado Huerta, dueño de un negocio de buceo en arrecifes, explicó que algunos anfitriones de la plataforma ofrecen estos servicios con el objetivo de ganar más usuarios y aumentar el valor de la renta, sin embargo no hay nadie encargado que cumplen con las normas mínimas de seguridad o que lo utilicen de forma adecuada, lo que ya ha provocado accidentes.

“Una de las villas que se ofrece a través de Airbnb ofrece el uso de dos cuatrimotos y kayaks. El problema es que no hay nadie que se encargue de vigilar su uso, por lo que sus usuarios suelen venir a la zona de playas en ella en muchas ocasiones sin siquiera saber manejar las unidades motorizadas, llegando a casi chocar con peatones o automóviles”.

También recordó un incidente reciente donde unos turistas que casi naufragaron en una pequeña lancha que venía incluida dentro de su unidad Airbnb, por lo que tuvieron que ser rescatados por los locales.

Ante esta situación los prestadores de servicio ven necesario que las autoridades regulen estos “servicios extra” que ofrecen las unidades Airbnb en la zona, antes de que ocurra una tragedia.