Al estilo Trap Rock: Bryan Manuel anuncia su nuevo sencillo ‘Frío’

Bryan Manuel, el cantante que ‘rifa’ con su estilo Trap Rock, anunció su nuevo sencillo ‘Frío’, tema que se desprende del nuevo álbum ‘Honoris Causa’, que contará con 20 canciones que sus fans podrán disfrutar.

El artista cubano recordó- tres este nuevo proyecto- su sencillo ‘El chamaquito de Moron’, éxito que logró entrar en el playlist algorítimicas y editoriales de Spotify, también la canción se posicionó en los charts de Costa Rica en el top 10 en todo el país.

Bryan Manuel también compartió que su principal ‘motor’ en la música es que en ella encuentra un refugio seguro, pues asegura que puede desconectarse del mundo al mismo tiempo que su ritmo y letras conecta con miles de personas.

Aunque el joven es un artista con una carrera sólida, como cualquier otra persona ha enfrentado retos, sin embargo, para él lo más difícil fue dejar su país, en donde también contaba con reconocimiento. Sin embargo una de sus mayores satisfacciones es que la música le ha regalado muchas amistades que ‘valen oro’.

Por último, el cubano expresó que lo que más desea aportar al mundo es que las personas disfruten su arte y que logren conectar de una manera ‘única’ con cada una de sus canciones.

Bryan Manuel relató que desde muy pequeño se adentró en la industria de la música, sin embargo sus primeros pasos fueron en la poesía