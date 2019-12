¡Al fin! Evo Morales ya no se encuentra en México

Es importante que se aclaré que el abandono del señor Evo Morales, de Bolivia, fue porque la OEA le demostró el fraude con el que pretendía volver a ganar las elecciones, por las cuales el ejército y el gobierno lo destituyeron, le dijeron que no podía ser una persona que hubiera sido cuatro veces presidente de la república boliviana, principalmente por ser un asesino y un narcotraficante confeso, según lo declarado por él mismo, y menos aceptable que estuviera en México como refugiado ya que es un delincuente.

Se iniciaron quejas por parte de Bolivia con Estados Unidos y con otros países, y existe una orden de aprehensión en contra de este delincuente del cual “se dice” que se fue a Cuba para tratarse problemas médicos, pero nosotros tenemos información que menciona que fue por los diversos problemas legales que tiene en su contra.

Y nos da mucho gusto saber que este nefasto personaje ya está fuera del país, y ahora habrá que ver si los 14 elementos del Estado Mayor Presidencial ya se pueden dedicar a cuidar a los mexicanos que sí pagamos impuestos y que sí merecemos la protección de ellos por ser personas cumplidas en el pago de impuestos y por ser buenos ciudadanos.

Y luego entonces, los cargos que tiene este señor y que se siguen aumentando porque según él confesó que traficaba drogas, como cocaína, y porque existen fotos de él con Pablo Escobar y con “El Chapo”, eso demuestra que el señor tiene una ficha azul para tenerlo ubicado por la Interpol, con fines de que en cierto momento pueda ser extraditado a Estados Unidos por el delito de surtir miles de kilos de cocaína que han afectado, matado y destruido muchas vidas estadounidenses.

Esto es un delito muy grave por el cual, tanto la sociedad de Estados Unidos como el mundo entero, quieren que se actúe dentro del Estado de derecho para apresar a este asesino y traficante de drogas, ya que todo esto lo convierte en un vulgar delincuente.

Esperemos que la Interpol lo pueda arrestar en Cuba para que sea extraditado a Estados Unidos tan pronto sea práctico.

Francia afronta una huelga por la reforma de las pensiones

Francia puede quedar paralizada este jueves por las protestas en contra de la reforma de las pensiones, proyecto prioritario del presidente de la república. No es una huelga general, pero sus efectos serán parecidos. Se prevé que paren los transportes y las escuelas, entre otros sectores que, sin ser mayoritarios, poseen la llave de la actividad económica. Macron se muestra abierto a discutir detalles de la reforma, pero no a retirarla. Los sindicatos amenazan con prolongar el pulso durante días o semanas.

Laurent Djebali entró a trabajar como conductor de metro en la RATP, la empresa pública de transportes parisina, en 1995. Tenía 25 años. Hoy es uno de los líderes de la protesta. “Fui yo quien propuso la fecha del 5 de diciembre”, afirma Djebali en la sede del sindicato UNSA en Bagnolet, en las afueras de París. La fecha obedece a varios motivos. El 5 de diciembre es el día de una de las manifestaciones masivas en 1995. Y en diciembre los trabajadores de la RATP ya han cobrado la paga doble de fin de año: van a una huelga, tal vez larga, con un colchón de ingresos en la reserva.

Djebali niega que el objetivo sea mantener los privilegios de profesiones como la suya, que tienen un sistema particular de pensiones que se remontan al final de la Segunda Guerra Mundial, o antes. Se trata de los llamados “regímenes especiales”, 42 actualmente. Macron quiere suprimirlos para crear un sistema único en el que todos los trabajadores disfruten de los mismos derechos en su jubilación por las mismas contribuciones.

“No peleamos por los regímenes especiales, sino por una pensión digna”, replica el sindicalista, que se declara dispuesto a prolongar la huelga hasta Navidad si Macron y Philippe no imitan a Juppé y ceden.

Este jueves están convocadas cerca de 300 manifestaciones en toda Francia. Nueve de cada diez ferrocarriles dejarán de funcionar, así como 11 líneas de metro en París. En los transportes públicos la huelga es ilimitada. La movilización afectará al transporte por carretera y aéreo: se prevé la anulación de un 20% de vuelos. Cuatro de cada diez profesores de escuela se sumarán al paro. También abogados y policías. Algunos sindicatos han llamado a la huelga en el transporte por carretera, en las refinerías y en los hospitales, además de en empresas públicas como la eléctrica EDF y Correos.

La huelga es preventiva: ni siquiera se conoce el texto de la ley, solo sus líneas maestras. Si se aprobase, sería la última reforma de peso en el quinquenio presidencial, que arrancó en 2017 y termina en 2022.

Al contrario que en el caso de la reforma laboral, o la de la compañía de ferrocarriles públicos, la SNCF, el presidente ha evitado la política de los hechos consumados. En vez de presentar un texto ya decidido al Parlamento, ha abierto un diálogo con los agentes sociales. El problema es que este método, menos autoritario y más conciliador, ha sembrado la confusión sobre su contenido.

La reforma plantea, además de la supresión de los 42 regímenes especiales, un nuevo modo de cálculo del montante, que perjudicaría a los asalariados del sector público y privado. En cambio, saldrían ganando, según el cálculo del diario progresista Libération, los agricultores, los comerciantes y las madres solteras. Parece descartada la opción de aumentar a los 64 años la edad de jubilación, hoy en 62 años (o hasta 52 años en algunos “regímenes especiales”), inferior a la de España o Alemania. Entre las concesiones que ha insinuado el Gobierno figura un aplazamiento de la entrada en vigor de la reforma para que no se aplique hasta la generación nacida en 1975. Pero nada está decidido.

Otro problema es el financiero. El déficit de las pensiones superará los 10,000 millones de euros en 2025 y los 20,000 en 2030. La población envejece y la vida se alarga: cada vez hay menos activos para sostener a los jubilados.

“En 1945 había cuatro activos por un jubilado. Hoy hay 1.7 activos por cada jubilado. Y mañana las previsiones son de 1.4 por jubilado”, declaró hace unas semanas a El País Geoffroy Roux de Bézieux, presidente del Medef, la patronal francesa. “No hay 36 soluciones. O bien se suben las cotizaciones, o se bajan las pensiones o se logran más ingresos aumentando la duración de la vida laboral”.

Un sondeo publicado por el Journal du dimanche refleja la confusión reinante. Un 76% de franceses está a favor de fusionar los 42 sistemas. Pero el 64% no confía en Macron para lograrlo. Un 46% apoya la movilización en contra de la reforma, mientras que un 33% está en contra.

La batalla se librará en la opinión pública, que dictaminará, por medio de los sondeos y de sus intérpretes, si culpa de los bloqueos a los sindicatos y a los manifestantes, o al gobierno. Macron ha delegado el pilotaje de la crisis en el primer ministro Philippe.

La polarización de la política francesa entre Macron y Marine Le Pen, líder del Reagrupamiento Nacional (RN), se escenificará de nuevo en esta ocasión. Las reivindicaciones sociales ya no son bandera exclusiva de la izquierda y los sindicatos, sino también de la extrema derecha.

“Le Pen habla el lenguaje del etnosocialismo”, dice Dominique Reynié, director del laboratorio de ideas Fondapol. Es decir, el socialismo para los de casa, no para los extranjeros. “El 5 de diciembre no es solo el problema de Macron, sino de la república. Lo que ocurra en las elecciones de 2022 dependerá en parte de lo que ocurra el 5 de diciembre”, añade Reynié.

El gobierno, que podría presentar una propuesta más detallada a mediados de mes, teme que la protesta se convierta en un concentrado de todos los malestares, más allá de las pensiones. En la calle estarán, además del RN, la oposición de izquierdas y los sindicatos, excepto el primero de Francia, el reformista CFDT, que mantiene un apoyo crítico a los planes del presidente.

La debilidad de los sindicatos es de doble filo para Macron. 2019 no es 1995, cuando todavía eran fuertes. Pero en 1995 no existían movimientos espontáneos como los chalecos amarillos, que desbordan a los sindicatos y son imprevisibles, incluso en la violencia.

Se dice que el problema que tiene ahorita Francia es causado por un aumento en la edad para que la gente pueda pensionarse, a más de reducciones de las mismas pensiones a los que se están jubilando, como podemos observar claramente estas revueltas están organizadas para no permitir que el presidente Macron no respete los derechos de los franceses y quiera modificar lo pactado sin antes tener una previa aprobación del Congreso. Eso nos demuestra claramente que “en todos lados se cuecen habas”.

Merkel habla de una posible recesión en la Unión Europea

Una pequeña nota para mencionar de los temores de la señora Merkel ya que informa de una posible recesión en Alemania y en el resto de Europa, eso es una verdadera novedad ya que Alemania siempre ha sido un país fuerte en cuanto a economía, al igual que Holanda son perfectos.

Eso pues va a afectar el crecimiento en la Unión Europea y va a crear una situación muy delicada y crítica a lo largo y a lo ancho de la eurozona, una situación de crisis y de bajo crecimiento.

Buscan otra vinculación contra Roberto Borge

El ex gobernador fue omiso por no impedir la comercialización de 18 bienes inmuebles.

Fiscales anticorrupción de Quintana Roo detallaron ante un Juez de Control el daño al patrimonio del estado por 2 mil 510 millones de pesos producto de la venta irregular de 18 predios, en busca de una nueva vinculación contra el ex gobernador Roberto Borge Angulo por el delito de peculado.

Ayer se llevó a cabo la videoconferencia de formulación de la Carpeta de Investigación 159/2019 en el Tribunal de Justicia Oral de Chetumal, en que el Juez dio entrada a la imputación al ex mandatario de haber sido omiso por no impedir la comercialización de 18 bienes inmuebles que asciende a 853.4 hectáreas (8 millones 534 mil metros cuadrados) del patrimonio estatal.

Borge Angulo, retenido en el Ceferepsi de Morelos, escuchó las imputaciones a través de la pantalla de enlace.

Los fiscales detallaron que los predios vendidos en el período 2011-2016 se ubican en los municipios de Othón P. Blanco, Tulum, Benito Juárez, Solidaridad, Bacalar y la Isla de Cozumel, en zonas de alta plusvalía y que algunos fueron rematados a 1.5 pesos y 5.0 pesos el metro cuadrado.

Como medios de prueba, expusieron que de acuerdo con la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo, era Roberto Borge Angulo en su calidad de presidente del Consejo Directivo del extinto Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo (IPAE) que debía vigilar, conservar, administrar y cuidar los bienes, lo cual no hizo.

Los fiscales aseguraron que la indebida vigilancia del ex gobernador en su calidad de presidente del Consejo, ocasionó la enajenación irregular de los inmuebles a seis compradores, que lo posiciona como coautor por omisión de sus funciones o como garante del cuidado del patrimonio.

Resaltaron ante el Juez que en los 18 contratos de compraventa resalta la firma de la directora general del extinto IPAE, Claudia Romanillos Villanueva como la vendedora, es por ello que la coautoría recae porque de haber seguido sus funciones de vigilancia pudo haber impedido la irregularidad.

También solicitaron la vinculación a proceso, sin embargo, el ex gobernador solicitó la ampliación del término constitucional a 144 horas, por lo que será el 11 de diciembre que se reanude la audiencia en su etapa inicial.

La defensa particular solicitó a cuatro testigos, entre éstos tres agentes ministeriales y el actual director de la Agencia de Proyectos (Agepro), Eduardo Ortiz Jasso.

Esto demuestra el interés que pone el actual gobernador en seguir combatiendo la corrupción ya que los actos de este gobernador y de otros gobernadores del PRI, llegaron a ser verdaderamente inaceptables.

Así se deben de perseguir todos los delitos que hayan cometido otros gobernantes para que se demuestre que si se aplican las leyes y para que la población recupere la confianza en las autoridades.

Parece que ya es cierto el Impeachment contra el señor Trump

Ahora sí parece que ya viene el Impeachment en contra del señor Trump, esto es por obstrucción de justicia, por mentirle al FBI, por mentirle al Senado y por mentirle al Congreso, y parece que en esa acusación están otros involucrados como los son su hijo mayor, su hija y su yerno, quienes serían también presentados ante la Comisión del Senado.

Ese impeachment contra del presidente Trump será por los delitos que lo acusan los demócratas.

Y ya veremos cuál será el resultado de eso ya que la mentira, el engaño y el populismo son falsedades que cuando llega la verdad mueren.

Y siempre, siempre, en la historia de la humanidad la verdad ha brillado y los mentirosos e hipócritas han caído al nivel de ser desprestigiados debido a sus maquiavélicas actuaciones.

Diciembre es un mes para reflexionar

Ya es diciembre y es el momento de hacer una evaluación de todo lo bueno y positivo que ha pasado en nuestras vidas durante todo el año, así como también para hacer una reflexión, muy pero muy profunda, de todo lo malo, lo negativo y de los daños que nos han causado las mentiras, las promesas y los engaños que han promovido los pseudo políticos.

