Al mal tiempo, buena cara, siempre vendrán tiempos mejores

Es necesario hacer énfasis de que lo más importante, por el momento que estamos pasando, del escenario que estamos viviendo muchos mexicanos, ha sido la reacción de la terrible y mediocre situación por la que está atravesando el país y en todos los sentidos, porque en lo económico tenemos problemas porque nada más se ha visto como el gobierno actual y los actores que están por el momento, a quienes les recordamos que meramente son empleados del pueblo, estos se han aprovechado de sus poderes para robar el patrimonio de los mexicanos, pero los mexicanos vivimos en un sistema republicano, en donde la democracia y la Constitución, han permitido que los funcionarios cumplan con sus promesas, a un país que en los últimos 80 años tuvo un crecimiento sostenible, donde había un gran respeto por nuestras leyes, nuestras instituciones y sobre todo por los conciudadanos, por nuestros compatriotas, desde la reciprocidad y el amor a la patria que se ha dado por generaciones.

Pero ahora vemos, con beneplácito, que con las acciones que está tomando la candidata de la Coalición Fuerza y Corazón de México, está logrando que en algunos lugares donde están los mítines organizados por la “pupila” del señor en el poder, la gente ha estado desertando de esas reuniones, donde ella se recula y no va a lugares donde reina la violencia.

En fin, hay cosas muy amañadas entre lo que está pasando en diversos estados, en donde hay una asociación delictuosa, ya que por quedar bien con el presidente y su clan, han salido a la luz transas, tráfico de influencias, lava nombres, gobernadores y gobernadoras que han caído en la tentación, y por ello parecieran ser esclavos de los líderes de este partido que sin pensar que el mañana va a llegar, han permitido que sus hijos y sus camaradas roben como si fueran los dueños del pastel.

Ha sido realmente interesante ver cómo un hombre que se tardó 15 0 17 años en sacar su título, se haya tardado casi cinco años en destruir una nación, una república, pero el espíritu y el amor de los mexicanos hacia nuestra patria, hacia nuestro país, hacia nuestros conciudadanos y hacia nuestra constitución, es total y no se puede dudar, ya que la mentira dura hasta que la verdad llega y aquí lo real del escenario que estamos viviendo, es que por ahora hay más de lo peor y menos de lo bueno.

Y con respecto al tema de los aeropuertos, ahora resulta que se han dado a perpetuidad y este tipo de acciones las tienen que considerar ya que en el momento que pierdan el Congreso, las próximas elecciones y la presidencia, debido a sus falacias, todas las estupideces y violaciones que cometieron, serán totalmente reversibles según lo permita la república, y con ello saldrá a flote todo lo que han querido mantener en el fondo.

Así es que si tienen intenciones positivas, tienen que aprovechar el poco tiempo que les queda, para buscar buenos abogados, ya que pronto van a estar en el banco de los acusados por su ambición, por su falta de cultura y sobre todo por la falta de respeto a todos los derechos que tenemos los mexicanos.

Cada día salen más arbitrariedades y malas acciones, cometidas por los mediocres que están gobernando, quienes no tuvieron la capacidad de reflexión y que por su sinrazón han caído en las garras del delito, que tendrán que ser juzgados, ya que la justicia siempre ha comprobado que más vale tarde que nunca y que todo lo que sube baja y por ahora estos señores están en la bajada y con condiciones realmente terribles para ellos, como nunca se había dado en la historia del país, así es que a ellos y a todos los miembros de asociación delictuosa que han conformado, verán la realidad de sus hechos, ya que son una bola de delincuentes.

Y en fin, colorín colorado, este cuento no se ha acabado, estamos a escasos meses de ver que los mexicanos despierten de su sueño de opio y de la cortina de humo en la que han vivido, para lograr el cambio que México merece y necesita.

Estamos pendientes y seguiremos exponiendo la verdad.

Por todo esto, ahora queremos desearle lo mejor a la señora Xóchitl ya que definitivamente nos declaramos unos Xochitlovers.

Xóchitl Gálvez cerró su precampaña en Acámbaro, Guanajuato

La precandidata a la Presidencia de la República de la Coalición Fuerza y Corazón de México, Xóchitl Gálvez Ruiz, se presentó en Acámbaro, Guanajuato, para su último evento de la precampaña, en donde aprovechó para recriminar las declaraciones de Claudia Sheinbaum, su contrincante, sobre la inseguridad que se vive en la entidad gobernada por el PAN.

Durante su discurso, la senadora con licencia del Partido Acción Nacional (PAN) desmintió a la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y sentenció que la delincuencia en Guanajuato no es responsabilidad del blanquiazul, sino del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que se ha dedicado a abrazar a los delincuentes y no a dar una estrategia de seguridad.

“El actual presidente no quiso enfrentar a la delincuencia (...) yo sí voy a enfrentar a la delincuencia, yo sí tengo las agallas para que ustedes vivan en paz”, refirió y ocasionó aplausos para todos los presentes.

Asimismo, se comprometió a no culpar a otros presidentes, especialmente a Felipe Calderón y AMLO, por la delincuencia y, por el contrario, trabajar para que la ciudadanía tenga mejores oportunidades, por lo que dijo que cuidará a los jóvenes “como si fueran mis hijos”.

Por otro lado, anunció que seguirá trabajando por las mujeres y las madres buscadoras, pues condenó que la administración federal no dé acciones firmes para que se resuelvan los casos, incluso que se les culpe a ellos por los actos de los que son víctimas.

“La esperanza ya cambió de manos”.

Tras dar un recorrido por todos los problemas que observó en su recorrido por el país, Gálvez Ruiz sentenció que es necesario que se cambien todos los aspectos del Estado mexicano y señaló como ejemplo de lo que se puede hacer al gobierno de Guanajuato, al cual calificó con 10 por sus avances en todos los cambios.

Sus palabras provocaron que todas las personas presentes comenzarán a gritar: “¡Presidenta, presidenta!”.

Asimismo, recordó que el presidente López Obrador presuntamente no apoya a las entidades que no son gobernadas por el partido guinda, por lo que pidió a la ciudadanía presente analizar su voto y, pese a las probables amenazas, sentenció que sean firmes.

“Necesitamos un gobierno que realmente enfrente los problemas. No se acostumbren a la inseguridad, esto no es vida. Ustedes merecen más, sus hijos merecen más”.

Posteriormente, la legisladora habló a cada partido que representa y destacó sus cualidades, mismas que destacó como fundamentales para lograr la victoria, pues recordó que enfrentarán una “elección de Estado” en donde irán remando contracorriente.

Por otro lado, mandó un mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en donde le pidió no seguir atacando a los empresarios, a las mujeres, a los jóvenes y a la población que ha sido atacada por la delincuencia y, contrariamente, les dé la cara, pues le recordó que aún le quedan nueve meses de administración federal.

“Le exijo al presidente que venga a Guanajuato, que venga a esta región, que venga y le dé la cara a los guanajuatenses para que enfrente a la delincuencia. Todavía tiene tiempo, todavía le quedan nueve meses y que se ponga a trabajar”.

La precandidata también destacó que ella no quitará los programas sociales, puesto que son un derecho y se comprometió a tener una ciudadanía de clase media, pues dijo que no se puede permitir que siga habiendo pobres.

Finalmente, Gálvez Ruiz aseguró que Sheinbaum Pardo no quiere visitar los lugares en donde hay más casos de inseguridad y sentenció que con ella se recuperará la paz, así como la esperanza para que se dé un verdadero desarrollo económico, social y político.

Xóchitl Gálvez retó a Claudia Sheinbaum a un debate de seguridad, corrupción y salud

La precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, retó a su contrincante, Claudia Sheinbaum, a un debate.

En redes sociales, la panista lanzó este desafío, después de que Sheinbaum dijera que no necesita que le den autorización.

“Si ya te dieron permiso, te reto a un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción”, lanzó Gálvez, con especial énfasis en este último tema.

Sheinbaum le respondió al día siguiente y se limitó a decir que “no hace falta” que le den autorización.

Este hecho fue aprovechado rápidamente por Gálvez Ruiz, quien no perdió el tiempo y soltó esta nueva provocación para que discutan este miércoles o jueves.

A su llegada a Campeche, donde llevó a cabo un encuentro con militantes y simpatizantes del PAN, PRI y PRD, así como xochilovers, la precandidata insistió en su reto, y puso algunos temas a tratar sobre la mesa.

Entre los puntos clave, además de seguridad, salud y corrupción, Gálvez Ruiz agregó un punto delicado, al sumar a José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, los hijos del presidente López Obrador, quienes han sido señalados por actos de corrupción.

El mayor, José Ramón, por la casa gris donde vivió en Houston. Andrés Manuel porque sus cercanos se habrían enriquecido con tratos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Quintana Roo, y Gonzalo Alfonso, que presuntamente ayudó a sus amigos a enriquecerse a costa de vender balasto, la piedra que se utiliza en las vías, para que por ahí pase el Tren Maya.

Por esto, Gálvez Ruiz sentenció que “es importante que hablemos de los hijos del presidente, de sus negocios en los estados, justamente por acá tienen sus negocios con el Tren Maya, con las medicinas en Quintana Roo”.

Momentos después, la panista agregó un nuevo tema, aprovechando la coyuntura en la capital del país.

“Me encantaría preguntarle quién es la empresa constructora que está haciendo el tren en la Ciudad de México porque este martes se cayó, y yo tengo entendido que ella lo fue a supervisar en mayo de este año (sic) y se ve que no supervisa nada bien”, sentenció.

Por esto, la precandidata sostuvo que es necesario hablar “frente a frente” y “sin careta”, para que ambas puedan decirse de todo y cuestionarse una a la otra directamente.

“Hay mucho que debatir. Me encantaría que aceptara”, concluyó la precandidata de la coalición opositora.

Al hablar sobre el formato para los debates que estableció el Instituto Nacional Electoral (INE), la opositora no se mostró contenta con lo establecido por los consejeros.

“Me extraña que sólo dos debates sean obligatorios, creo que deben ser obligatorios los tres. Me preocupa que los tres debates sean en la Ciudad de México, como si no existiera el sur o el norte del país”, apuntó.

Asimismo, confesó que “todavía no veo el debate (el formato)”; sin embargo, agregó que “suelen ser bien aburridos. Por eso yo quiero debates sin esas reglas tan estrictas donde no puedes interrumpir, donde no puedes tomar más minutos. ‘Le quedan a usted cinco segundos para decir lo que piensa’, creo que no es un buen formato”.

El gobierno fracasó en los ideales Constitucionales

Largos años de luchas políticas e ideológicas han transcurrido en nuestro México para pretender lograr en su vuelo y en su suelo la gobernanza más eficaz y más justa. Nuestra patria no tuvo suerte ni con el neoliberalismo, ni con la Cuarta Transformación de la Nación para obtener ello. Esas luchas fracasaron rotundamente en ambas ocasiones en los ideales de justicia y saneamiento de los recintos en donde se procura e imparte. Se extraviaron los presidentes y sus funcionarios en ambas épocas para lograrlo, esa desviación se debe a la corrupción que conducía el esfuerzo para combatirla. Pobre Justicia. Pobre Nación.

En éste año de elección presidencial todavía no parece que ello vaya a mejorar, la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C., no observa que sean retomados los principios torales de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todos los abogados percibimos con desconcierto la amenaza de nuevas injusticias y de nuevos retrocesos provocados por la próxima contienda electoral, por esa lucha en que realmente no existe interés alguno por mejorar la justicia, sólo se da el contexto de ambicionar el poder.

Las injusticias y corrupciones del neoliberalismo y de la Cuarta Transformación de la República, han afirmado la voluntad de la abogacía independiente para obtener un cambio, esas togas ahora son conscientes de la estrecha solidaridad que se requiere y que nos obliga a impedir que se siga envileciendo la justicia y pisoteando a nuestra Carta Magna, cualesquiera que sean los intereses de esos políticos en dichas contiendas para obtener el sitial de presidente de los Estados Unidos Mexicanos. La abogacía independiente de la nación, exhorta a esos postulantes que sobrepongan a sus intereses, los intereses e ideales de nuestro Pacto Federal.

En todo el territorio nacional existe una inquietud para obtener seguridad y justicia, ello es una prueba de las antepuestas afirmaciones. La próxima lucha electoral despierta en toda la República el anhelo de justicia y respeto a nuestras leyes. Nunca, como ahora, se requiere un cambio de actitud política que interese a la mayoría a una conducción para mejorar la legalidad y fortalecer nuestro Estado de Derecho.

Por profunda que sea la confronta para elegir a nuestro próximo gobierno, por muy divididos que nos encontremos unos de otros, debemos de tomar en cuenta los principios torales de nuestra Ley de Leyes para obtener ese cambio y mejorar esos tópicos.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal Del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Xóchitl Gálvez come pejelagarto para burlarse de AMLO en Tabasco: “No es el único que voy a comer este año”

Xóchitl Gálvez, precandidata a la Presidencia de Fuerza y Corazón por México, en su visita al estado de Tabasco, de donde es originario el mandatario federal, hizo una parada en un mercado de comida y degustó un pejelagarto.

Ahí, cobijada por simpatizantes y militantes del PAN, PRI y PRD, Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre lo que estaba haciendo y ella respondió: “Me estoy comiendo un pejelagarto y no es la primera vez en el año que me la voy a comer”, dijo ante los gritos de aprobación de las personas que la rodeaban.

La agenda de trabajo de Xóchitl Gálvez en Tabasco prevé un encuentro con militancia de Acción Nacional, del Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática -que conforman la alianza Fuerza y Corazón por México- en Villahermosa.

El encuentro se realizó este miércoles a sólo unos días de que la aspirante presidencial cerró su precampaña en la Ciudad de México con un evento en la Arena Ciudad de México y a sólo dos días de que inicie el periodo de intercampañas.

Yo estoy bien cuidada, pero los tabasqueños no.

En un breve encuentro con medios previo a su encuentro con militantes y simpatizantes de la coalición que representa, Xóchitl Gálvez fue cuestionada sobre la inseguridad que se ha vivido en el país y sobre si ella considera que el dispositivo de seguridad que se le proporcionó está funcionando.

En respuesta, Gálvez Ruiz dijo estar bien cuidada, pero no así los tabasqueños. Esto luego de los hechos violentos que han ocurridos a finales del año pasado, cuando, recordó, supuestas explosiones de cohetes causaron pánico entre la población.

Aprovechó esta oportunidad para señalar que un hecho que le ha indignado recientemente, es el relacionado con la trata de personas en referencia a la localización de ocho mujeres de nacionalidad colombiana que habían sido reportadas como desaparecidas.

Frente a medios locales, Xóchitl Gálvez dijo no tener miedo de que la maten por “mover intereses”. A ello, aseguró que ella es una mujer “valiente y entrona”.

Criticó también al oficialismo que ha reiterado que México está mejor que nunca, tanto en materia de seguridad como en el sector salud, y mandó un mensaje: “Su soberbia es tremenda y los va a matar”.

¡Hay que entorpecer la Justicia!

En esta Cuarta Transformación de la Nación, la elección, selección y designación de algunos funcionarios del entorno de procuración e impartición de justicia, viene condicionada por el escándalo y repudio de la sociedad. También está ceñida por la imposición de esas togas. Comparado con lo que acontece en otras naciones, donde se da cabal cumplimiento a ciertos protocolos, selecciones, aprobaciones, con frecuencia exámenes de ética y conocimientos, lo que acontece en nuestra República es indignante.

En opinión de la abogacía independiente, esas designaciones resultan ser un recurso político del absurdo. Substituir fiscales y ministros revestidos con togas de escándalo, deshonor e ignominia, las cuales se encuentran bordadas con ropajes de mediocridad o, a lo más, cubiertas con sedimentos de suciedad y sumadas con algunos vuelillos de desconocimiento e incultura jurídica, son las temidas obras artesanas de Andrés Manuel López Obrador, esas designaciones fueron efectuadas con deseos de entorpecer a la justicia.

Claro está que, como siempre, esas designaciones de lo “peor” van a acarrear consecuencias nefastas para el ámbito de procuración e impartición de justicia. En la actualidad resulta una moda en nuestra nación que las imposiciones sean bendecidas por el presidente Constitucional, vicario general castrense y opositor al Estado de Derecho. La indignidad de los seleccionados, la suciedad de sus togas, lo escaso de sus conocimientos, contribuyen de modo especial al esplendor de las ceremonias de imposición. Y de paso su presencia e historial atrae y adorna la protesta de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México, A.C.

Pero ocurre que de acuerdo con la Constitución Política y sus leyes secundarias, a las que les compete calificar su actuar, a ellos los reprueba. Esas togas de ilicitud que, conmovidas por la ocurrencia de tan alto dignatario, olvidan que para ser fiscales o ministros se requiere dignidad, ello fue lo que olvidaron.

De esa forma han sido bendecidos Lenia Batres Guadarrama y Ulises Lara López, sin previa habilitación de conocimientos y esta ausencia constituye un defecto esencial de forma, que va a determinar, nada menos, el fracaso de la justicia que en su momento van a impartir y procurar.

Es cierto que, la abogacía independiente de la República, desde siempre y hasta este momento ha hecho esfuerzos por ennoblecer el entorno en el que se desenvuelve, pero a finales de ésta Cuarta Transformación de la Nación, ello sigue siendo imposible.

Es cuánto.

Lic. Alberto Woolrich Ortíz, Presidente de la Academia de Derecho Penal del Colegio Nacional de Abogados Foro de México.

Xóchitl Gálvez se posicionó respecto del acuerdo firmado por Marko Cortés y Alejandro Moreno: “Hay que investigar el convenio”

La precandidata presidencial dijo que ella no estaba involucra ni enterada de dicho acuerdo donde los partidos políticos repartían cargos y candidaturas en Coahuila para el proceso 2023 y 2024.

Xóchitl Gálvez Ruiz, precandidata presidencial por el Frente Amplio por México, se posicionó al respecto del acuerdo firmado por los líderes de los partidos PRI, Alejandro Moreno, y PAN, Marko Cortés; y el ahora gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez, con quien aparentemente marcó una distancia.

Durante su visita a Uruapan, Michoacán, en donde se reunió con militantes de los tres partidos que componen la coalición que representa, en el marco de fin de precampaña. Xóchitl Gálvez comentó que será el Instituto Nacional Electoral (INE) quien valide la ilegalidad del acuerdo que difundió Marko Cortés, como un hecho de transparencia.

“Hay que investigar este convenio y al INE, y si ha habido alguna acción indebida, que se castigue; ambos casos hay que castigarlos e investigarlos”, sentenció.

A la pregunta expresa de si la filtración de dicho acuerdo afectó su imagen y sí “por andar con lobos aprendió a aullar” la precandidata negó que se vea comprometida, pues ella no estuvo involucrada, no tenía conocimiento sobre el documento y que ella no participó en la firma del acuerdo.

“A mí no me ha afectado, no soy parte de esto, yo no soy parte de eso, yo no firmé nada”, afirmó. “Y no me he enseñado a aullar (...) soy una mujer honesta, transparente y frontal”, sostuvo.

Celebra cierre de precampaña en la Arena Ciudad de México.

La precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, celebró el alcance y la afluencia de simpatizantes de los partidos políticos que asistieron a la Arena Ciudad de México, por motivo de cierre a su precampaña presidencial.

Incluso señaló que el reciento “nos quedó chica” debido a que más personas esperaban entrar, pero tuvieron un lleno total.

“Tuvimos un evento importante, lleno total. Nos quedó chica la Arena Ciudad de México, mucha gente quería asistir, no nos fue posible porque el cupo fue limitado”, dijo en el evento con militantes del PRI, PAN y PRD en Uruapan, Michoacán.

Alertan sobre creciente demanda energética en la Península de Yucatán por Tren Maya (Por Jesús Vázquez)

Jaime Salazar Figueroa, director de Expo Eléctrica Solar, consideró que la eventual incapacidad de la CFE para atender la creciente demanda en la región se presenta como una gran ventana de oportunidad para que sea la iniciativa privada la que atienda el déficit en el suministro eléctrico.

La Península de Yucatán va a requerir en los próximos cinco años inversiones por arriba de los 30,000 millones de pesos para ampliar la red distribución energética que pueda abastecer el crecimiento poblacional y productivo que se espera en región con la entrada en operación del Tren Maya.

Así lo anticipa Jaime Salazar Figueroa, director de Expo Eléctrica Solar, a realizarse en Cancún los días 7, 8 y 9 de febrero, quien añadió que esto se debe a que el Tren Maya ya está detonando inversiones tanto inmobiliarias como productivas tanto en Yucatán como en Quintana Roo principalmente y ello supone un aumento de al menos 15% en la demanda de energía eléctrica en el corto plazo.

“Estimamos que la demanda por energía eléctrica en los próximos 5 años para la región va a crecer alrededor de 15% en los próximos años, que son inversiones millonarias y habrá que ver si la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá los recursos suficientes para hacerlo”, dijo.

"La pregunta es si la CFE tendrá los recursos suficientes para atender esto, yo anticipo que no porque además en los presupuestos que se presentaron para el presente año pues no se le nota un gran aumento para el desarrollo de más energía en el sureste", añadió.

Detalló que el crecimiento en la península está impulsado por las inversiones turístico-inmobiliarias que están llegando principalmente en el corredor Cancún-Riviera Maya, así como por el desarrollo industrial que se espera poder detonar en Yucatán y Campeche.

Ante la eventual incapacidad de la CFE se presenta como una gran ventana de oportunidad para que sea la iniciativa privada la que atienda el déficit en el suministro eléctrico, con inversiones en centrales fotovoltaicas o parques eólicos, expuso Salazar Figueroa.

Inversiones federales en curso

En 2023, la Comisión Federal de Electricidad inició los trámites para poner en marcha la ampliación de la red eléctrica e incrementar las capacidades de suministro desde Chetumal hasta Cancún, anticipándose al aumento en la demanda energética por el auge económico que se espera traiga consigo el Tren Maya.

Los proyectos más inmediatos son dos que fueron ingresados a evaluación ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), los cuales implican una inversión conjunta de 354 millones de pesos.

El primero de ellos es la Subestación Eléctrica Kantenah y obras asociadas, que consisten en dos líneas de transmisión de Kantenah al hotel Aventura Palace y la segunda de Kantenah a Aktun-Chen, las cuales requieren una superficie de 8.849 hectáreas de tierra. La inversión prevista es de 206 millones de pesos.

El segundo proyecto es la Línea de Transmisión Leona Vicario-Riviera Maya, con una tensión nominal de 400 kilovatios transportarán la energía en 82 torres de acero a lo largo de 39.01 kilómetros y requerirá de un derecho de vía de 36 metros de ancho, para atender el incremento en la demanda de los municipios de Puerto Morelos y Benito Juárez. La inversión para este proyecto es de 148 millones de pesos.

Ambos proyectos forman parte del plan para aumentar la capacidad de transmisión entre la región de Valladolid hacia Cancún y Riviera Maya, mejorando la Calidad, Confiabilidad y Continuidad del suministro de la demanda.

También, facilitará la incorporación de nuevos Centros de Carga, de la conexión de la infraestructura eléctrica asociada al Tren Maya y los polos de desarrollo que se creen, asociados a éste, en Cancún, Quintana Roo, según se lee en el Programa de Ampliación y Modernización de la Red Nacional de Transmisión y la Redes Generales de Distribución del Mercado Eléctrico Mayorista.

Un tercer proyecto es la construcción de una subestación eléctrica en Leona Vicario, la cual recibirá energía generada Central Eléctrica Valladolid que ya anunció el gobierno federal, con la cual se tendrá la infraestructura necesaria para poder transmitir la energía generada hasta los Centros de Carga en Cancún y Riviera Maya.

Para el sur del estado, la CFE prepara el reforzamiento de la red eléctrica para atender el crecimiento de la demanda del corredor Ticul-Chetumal. Éste permitirá atender el crecimiento de la demanda y consumo de energía eléctrica con capacidad total de 115 kilovatios para centros de cargas residenciales, comerciales y agrícolas.

Según la CFE, con este proyecto se mejora la confiabilidad del suministro Eléctrico en las subestaciones eléctricas Ticul I y Tekax II.

AMLO quiere imponer su agenda a Claudia (Enrique Quintana)

López Obrador está buscando la manera de dejarle a Claudia Sheinbaum su agenda, no quiere darle la oportunidad para que ella sea quien fije sus prioridades y sus acentos.

Pues no serán tres ni cinco, sino por lo menos 10 y podrían ser hasta 20.

Esto dijo ayer (martes) el presidente López Obrador, respecto al paquete de propuestas de reforma constitucional que serán presentadas el próximo 5 de febrero.

¿De qué reformas se trata?

De la del Poder Judicial; de la político-electoral; de la de pensiones; del salario mínimo; de la austeridad republicana; de la del Bienestar; de la Guardia Nacional; de los órganos autónomos; del sistema ferroviario, y de pensiones a adultos mayores.

Más las que se acumulen.

De algunas ya conocemos un poco de su contenido. De hecho, ayer (martes) AMLO amplió lo que tendrá la reforma judicial, a partir de los candados para que alguien aspire a convertirse en magistrado o ministro sobre la base del voto popular.

En otros casos, no hay claridad respecto a lo que van a contener.

Se ha dicho insistentemente que, con el actual balance legislativo, no hay ninguna manera de que las iniciativas tengan el respaldo de las dos terceras partes del Congreso para ser aprobadas.

Presuntamente, AMLO le apuesta a que, en el mes de septiembre, en el último mes de su mandato y con un Congreso renovado, pueda obtener las condiciones para que las iniciativas sean aprobadas.

De acuerdo con las encuestas publicadas hasta ahora, Morena podría obtener la mayoría absoluta en las dos cámaras del Congreso.

Pero, las probabilidades de que obtenga la mayoría constitucional son prácticamente nulas.

Esto quiere decir que, efectivamente, las probabilidades de que esas iniciativas que se darán a conocer el 5 de febrero se conviertan en realidad, son bajísimas.

Entonces –ya lo hemos comentado– ¿por qué la insistencia de lanzar un enorme paquete de reformas constitucionales?

A mi parecer, hay dos razones.

La primera tiene que ver con la estrategia electoral.

El contenido de esas reformas será muy popular. Se espera que en la medida que se difunda, se logre un respaldo mayor de la población a todas las candidaturas de Morena, desde la de Claudia a la Presidencia como de la de miles a puestos municipales.

No está equivocada la estrategia. Creo que habrá muchos que respalden las iniciativas del presidente. Y será complicado argumentar en contra de cada una de ellas.

La segunda razón, a mi parecer, le importa más a López Obrador.

Se trata de crear una agenda política para el nuevo gobierno.

AMLO no quiere darle la oportunidad a Claudia para que ella sea quien fije sus prioridades y sus acentos.

Muchos dicen: AMLO y Claudia son lo mismo.

La realidad es que, cuando uno entra a los detalles y a las intimidades, resulta que no son iguales.

Vaya, si AMLO tuviera una plena confianza en que Claudia replicaría lo que ella piensa si gana la Presidencia, ni se preocuparía en su herencia.

Pero, es muy astuto y sabe que no es así.

En contra de lo que muchos suponen, hay discrepancias importantes y AMLO está buscando la manera de dejarle a la exjefa de Gobierno de la CDMX su agenda.

Quienes aseguran que Claudia es una mala copia de López Obrador ignoran la historia de México.

No recuerdan cómo se camuflajeó Echeverría antes de aparecer como el político que iba a enarbolar la “apertura democrática”, contra todos los impulsos de Díaz Ordaz.

O la manera en la que López Portillo le dio portazo a su amigo de su juventud, desterrándolo como embajador en la Islas Fiji.

Y hay muchos otros ejemplos.

Dicen algunos: “pero AMLO es diferente y Claudia es incondicional”.

Cuando la discusión versa sobre creencias, los argumentos se vuelven inútiles.

Tampoco es relevante lo que ella diga hoy. Ni siquiera es candidata aún.

Si acaso ella fuera la que ganara la elección presidencial, sobre la base de la realidad que entonces surgirá, lo invito a que retomemos esta discusión.

Por tiempo indefinido la Sedena tendrá la concesión del AIFA

De acuerdo a las modificaciones en la Ley de Aeropuertos, realizadas el año pasado, permite la misma vigencia indefinida para los aeropuertos que durante este sexenio están pasando a ser operados por la Sedena y la Semar.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) publicó este viernes la modificación al título de concesión que otorgó a la empresa estatal Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles SA de CV (AIFA) para construir, administrar, operar y explotar la terminal aérea de mismo nombre, por lo que su vigencia pasará de 50 años a indefinida.

Solamente “concluirán cuando se acredite fehacientemente que ya no existe causa de utilidad pública, interés público, interés general, interés social que salvaguardar, o por razones de seguridad nacional que la justifique”, se explicó.

El cambio es consecuencia de las modificaciones a la Ley de Aeropuertos realizadas el año pasado, que, entre otras cosas, permite la misma vigencia indefinida para los aeropuertos que durante este sexenio están pasando a ser operados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar).

“Con fechas siete de junio y cuatro de julio, ambos del 2023, el AIFA", mediante escritos AIFA/JDCO/1244/2023 y AIFA/JDCO/1666, respectivamente, solicitó a SICT la modificación a el título para que se actualice conforme con lo previsto en la Ley de Aeropuertos y su Reglamento vigentes”, se detalló en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La empresa que tiene la concesión del aeropuerto es de participación estatal mayoritaria, cuya estructura accionaria está conformada con un 99% propiedad de la Sedena y con un 1% propiedad del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada.

De acuerdo con el DOF, hubo otras modificaciones. El apartado de terminación, para quedar: El presente Título concluirá por cualquiera de las causas señaladas en el artículo 14 Bis de la Ley de Aeropuertos. No obstante, la conclusión de éste no extingue las obligaciones contraídas por el AIFA durante su vigencia con el Gobierno Federal o con terceros.

La parte de cesión de derechos y gravámenes precisa que la empresa no podrá transmitir sus derechos y obligaciones o terceras personas físicas y morales privadas, conforme lo dispuesto por el último párrafo del artículo 14 BIS de la Ley. Asimismo, y salvo que la SICT previamente lo autorice, el AIFA no podrá ceder a personas morales públicas.

“Fallar por lo justo y no por lo más popular”, pide la Corte a nuevos jueces y magistrados (Eloísa Domínguez)

Luego de tomar protesta a 68 nuevos operadores de la justicia en México, seis jueces y juezas, además de 62 magistradas y magistrados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a través del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, les pidió tomar en cuenta siempre dos principios fundamentales en sus veredictos: imparcialidad e independencia, así como garantizar lo justo sobre lo más popular.

En sesión solemne, Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura, entregó los distintivos correspondientes a los nuevos funcionarios del Poder Judicial, a quienes se les dejó en claro que su tarea es “humanizar la justicia”.

“La función judicial implica decidir interpretando la Constitución de lo que corresponde en principio y en justicia; lo justo, y no necesariamente la decisión más popular ni la más política; de ahí la naturaleza del Poder Judicial como árbitro, como contrapeso y como órgano contramayoritario”.

“La autoridad moral del Poder Judicial de la Federación es un bien público que trasciende a sus integrantes, y si las personas confían en los tribunales, no tendrán incentivos para optar por otros medios no institucionales para cuestionar o combatir las decisiones de otros poderes”, dijo de manera determinante el juez constitucional Gutiérrez Ortiz Mena, quien advirtió que en el diálogo con otros poderes, el Judicial debe demostrar que es un contrapeso y defendiendo siempre el contenido y alcance de los derechos humanos como límites claros y totalmente indisponibles.

Por parte de la Judicatura, el consejero federal Alejandro Sergio González Bernabé afirmó que la labor de las y los juzgadores mexicanos ya no puede ser mecánica o circunscribirse a la mera aplicación de la ley.

Les endilgó la ineludible responsabilidad de “humanizar la justicia, ser empáticos, sensibles, benevolentes en su trato y en su actuar, y que se guíen por el derecho justo” comprendiendo que sus acciones también paliarán la desigualdad, la discriminación y la pobreza.

“Hoy se requiere de juezas y jueces proactivos, líderes, agentes de cambio, que participan y contribuyen con su entorno, que construyen en y para la unidad”.

González Bernabé puntualizó que los jugadores son las figuras centrales del derecho, por lo que deben ser humanas y atentas a todos los cambios y fenómenos sociales, pues observando estos postulados cumplirán el mandato que les confirió México.

Las personas juzgadoras estarán adscritas a diversos tribunales colegiados, algunos de ellos especializados en el sistema penal acusatorio.

¿Cómo prepararnos para un desastre económico?

Irving Gatell a través de las redes sociales, nos da a conocer el panorama que nos espera con el cambio a una nueva constitución, como pretende hacer el gobierno actual, explicado por un experto y que se detalla a continuación:

Y el tercer punto que se me estaba olvidando, una cosa bien importante que nadie se ha dado cuenta y deberían todos de googlearlo y meterse a buscar la nueva constitución que quieren imponer.

Porque esta nueva constitución que quieren imponer, si gana la mayoría calificada, ya lo dijo Claudia Sheinbaum con todas sus letras, Claudia Sheinbaum, perdón, me confundí, la tripa escurrida, ya lo dijo con todas su letras, no vamos a cambiar la constitución, ella dice que para los jueces, pero si te pones a leerlos, clausula por clausula, está quitando la propiedad privada, ya no vas a ser dueño de nada, Irving, tu casa, tú ya no vas a ser el propietario, vas a ser el concesionario, el dueño de tu propiedad se vuelve el gobierno.

El dueño de tus ahorros se vuelve el gobierno; El dueño de tu coche, se vuelve el gobierno; El dueño de tu negocio se vuelve el gobierno y te lo concesiona.

Y tú puedes en un momento dado comprar y vender la concesión de tu casa, pero en el momento en que expira o que termina esa concesión, tu pierdes esa propiedad, pasa a manos del gobierno, el gobierno puede volver a vender esa concesión, como se hace con las concesiones para las televisoras, para las ferroviarias, para las mineras, para todo lo que ha expropiado demás.

Terminar con la propiedad privada es volverte comunista, el primer precepto del comunismo es la erradicación de la propiedad privada y esa es una de las cosas que vienen clarísimas, clarísimas, en la nueva constitución, que la gente no ha leído y que me extraña que muchísimos analistas no lo han traído a colación y no están levantando las banderas rojas y prendiendo todas las luces de alarma porque eso sería gravísimo, probablemente más grave que cualquiera de las otras cosas.

Si a los mexicanos nos quitas lo poco que tengamos o lo mucho que tengamos y se vuelve propiedad del gobierno, pues quedas totalmente expenso de lo que el régimen en turno te deje o no te deje hacer y pues adiós libertades

Ya de por si estamos hablando de adiós instituciones, olvídate, ahora sería adiós libertades y con eso pues no te vuelves ni Venezuela, ni Argentina, te vuelves Cuba.

Si te vuelves algo peor, efectivamente porque ni siquiera en Venezuela o Argentina se llegó a estos extremos, no.

Esto es espeluznante, Irving.

