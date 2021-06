Tenemos que hablar de las terribles cifras que “se dicen”, con respecto a que hubo 30 mil muertos en el mes de mayo y con lo cual se demuestra que todo el proyecto del señor Durazo, de la Guardia Nacional, que él había mencionado que con esto se iba a disminuir la violencia, pues estamos viendo que no ha sido así ya que muchos de estos señores que conforman este grupo y de los cuales no todos juraron lealtad a la bandera y a la Constitución ya que lamentablemente se ha visto que existe una estrecha relación ente ellos y los diversos grupos beligerantes, delincuentes y narcos.

Esto es muy preocupante ya que nunca habíamos llegado a un nivel de tantos desaparecidos y secuestrados, como en el mes de mayo, con un récord de más de 30 mil asesinatos en un mes.

Es preocupante ver que lo que menos tienen y más necesitan los mexicanos es recuperar la seguridad tanto para poder ir a trabajar como para poder regresar a sus casas a gozar con su familia de la tranquilidad del hogar, ahí tenemos los ejemplos de la violencia que se vive en Reynosa, en Sonora, los casos en Cancún donde han matado a varias personas en playa Tortugas así como también el creciente robo de motos y coches, afortunadamente la Marina ya está haciendo rondas lo cual está siendo bien visto por la población y los turistas que gustan de disfrutar este hermoso puerto.

Es por ello que se solicita a las autoridades que se trace una estrategia, basada en la experiencia de expertos y no de “villamelones mediocres” ya que estos no han dado resultados ni han logrado nada correctivo.

Cada vez es más alta la cifra de muertos, todo esto causado por la ineptitud de los personajes mediocres que así han demostrado su bajo nivel de cultura y su falta de cumplimiento y compromiso hacia la república y la nación.

Y la clase media es la que ha sido severamente agredida, engañada y manipulada debido a que no ha habido una reacción positiva en beneficio de esta, cabe recordar el viejo lema que dice que “la mentira dura hasta, que la verdad llega” y debemos tener muy en claro que “la verdad, siempre nos hará libres”, esperamos y buscamos resultados positivos. Amén, así sea.

Para que un país tenga

crecimiento debe existir la seguridad

Y ahí tenemos que enfocar que para que un país pueda tener crecimiento en muchos aspectos se debe tener seguridad ya que por ahora muchos ejecutivos que han abierto una considerable cantidad de mercados en las zonas hoteleras en todo el sureste del país, han tenido que enfrentar una impresionante cantidad de amenazas, es hora de que se tomen medidas para que esto no siga sucediendo, ya no puede ser aceptable y es contraproducente para las personas que recientemente fueron electas, esto habla mal de ellos y es por ello que se rumora, la voz populi dice, que el lema de este gobierno es que “el que no tranza, no avanza” y “por el momento no hay solución”, qué pasaría si este tipo de delitos los cometieran contra sus hijos, sus madres o padres, sus hermanos o sus primos, entonces ahí sí sería verdaderamente un caso tremendo, también se debe mencionar que la violencia en política dejó más de 180 muertos y por ello muchos funcionarios desistieron de sus proyectos ya que fueron amenazados por los cárteles.

Es urgente que la rama encargada de procurar la existencia de un estado de derecho y de una verdadera procuración de justicia cumpla con sus deberes y presente a los culpables de todos los delitos que están sucediendo y que sean llevados al banco de acusados, ya es hora de que se actúe con mano dura porque es vergonzante que nunca sepamos nada.

Las cifras dicen más que mil palabras

Es importante mencionar que durante los dos años y medio del gobierno actual suman 88 mil 841 asesinatos, un incremento de 17.1 por ciento respecto a los 30 meses anteriores en el mandato anterior.

Los feminicidios, que comenzaron a contabilizarse en 2015, suman hasta la fecha 5 mil 122, de los cuales 2 mil 471 (48.2 por ciento) ocurrieron durante la 4T.

Los meses con más ejecuciones en lo que va del sexenio son: marzo de 2020, con 3 mil 119 casos; junio de 2019, con 3 mil 84; enero de 2020, con 3 mil 71 y julio de 2020, con 3 mil 70.

En tanto, de enero a mayo de 2021 van 14 mil 666 ejecuciones, una disminución de 2.6 por ciento respecto al mismo período de 2020, cuando hubo 15 mil 68.

De las 32 entidades del país, en cinco se concentra 40.8 por ciento de los asesinatos: Guanajuato, con 282; Baja California, con 276; Chihuahua, con 237; Edomex, con 231, y Michoacán, con 223.

A pesar de mantenerse como la entidad más violenta, Guanajuato tuvo una disminución de 16.3 por ciento en homicidios dolosos respecto a abril, cuando hubo 337.

Las entidades más seguras durante mayo fueron Coahuila, Tlaxcala, Aguascalientes, Baja California Sur y Yucatán.

Otras entidades donde aumentaron los homicidios respecto al mes anterior son Sinaloa, 60.4 por ciento; Guerrero, 44.7 por ciento, y Ciudad de México, 37.8 por ciento.

Buenos resultados en la primera

reunión de Biden y Putin, en Ginebra

El 16 de junio el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sostuvo una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin. Se trató de la primera cumbre celebrada entre ambos mandatarios, la cual se llevó a cabo en Ginebra.

De acuerdo con el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, los presidentes de Estados Unidos y Rusia se reunieron junto a sus respectivos ministros de Exteriores alrededor de dos horas y media, en la Villa La Grange de Ginebra.

“Siempre es mejor reunirse cara a cara”, contestó el demócrata, después de que el presidente Putin le externara su agradecimiento por celebrar el encuentro, así como sus deseos de que el mismo fuera productivo.

Biden y Putin se reunieron por última vez en 2011 cuando Biden, entonces vicepresidente en la administración de Barack Obama, le comentó a Putin que no se presentara nuevamente después de más de una década al mando en Rusia.

El lugar de encuentro es emblemático pues no es la primera vez que Ginebra es sede de un histórico encuentro. En noviembre de 1985, durante la Guerra Fría, se reunieron aquí Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov, último presidente de la antigua URSS.

Ambos mandatarios acordaron no ofrecer una conferencia conjunta al término de su reunión. La decisión fue solicitada por la Casa Blanca ante supuestas presiones de Rusia para que al término del encuentro, Putin subiera al estrado con Biden para informar sobre las negociaciones acordadas.

Días anteriores, Joe Biden argumentó que esta decisión se debió a que no quiere que la reunión sea “desviada” por detalles de una aparición pública de ambos líderes.

El señor Biden está logrando una muy buena relación con el señor Putin y por ello les damos un aplauso al igual que a sus respectivos gabinetes.

La falsa información en sus mañaneras

Luego de que Andrés Manuel López Obrador indicó que daría a conocer a los medios de comunicación que supuestamente difunden noticias falsas, en redes sociales pusieron en tendencia LasFakeDeObrador, para recordar la información falsa que difunde desde las mañaneras.

Desabasto de gasolina: Una de las noticias falsas o verdades a medias que difundió en sus conferencias mañaneras fue la de desabasto de gasolina por la supuesta lucha contra el robo de combustible, pero olvidó mencionar que también dejaron de comprar combustibles.

Informe sobre fideicomisos: El pasado 8 de octubre el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió con los mexicanos a presentar en un lapso de 10 días las razones por las cuáles se eliminarían 109 fideicomisos.

Sin embargo, al momento de la redacción de esta nota van 269 sin que presente el informe.

Vacunas para todos: Le recordaron que indicó en una de sus mañaneras que ya había comprado todas las vacunas necesarias para los mexicanos y así combatir la pandemia de Covid-19. Posteriormente solito se desmintió.

Ya no hay masacres: En meses pasados AMLO indicó en sus conferencias matutinas que en México ya no había masacres, incluso se río de ellas. Entonces cómo se le puede llamar al asesinato de 19 personas en Reynosa?

Pemex enfrenta alto riesgo de inversión

en la compra de refinería Deer Park a Shell

La compañía Petróleos Mexicanos (Pemex) enfrenta un alto riesgo de inversión a largo plazo en la compra total de la refinería Deer Park a Shell en Estados Unidos por 596 millones de dólares, según analistas y datos de la propia empresa mexicana.

Para empezar, la petrolera mexicana enfrenta pérdidas significativas por la refinería de Deer Park en los últimos dos años. Los números rojos ascienden a 4,056 millones de pesos durante 2020 y 1,438 millones de pesos en 2019, de acuerdo con su reporte anual enviado a la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense (SEC, por sus siglas en inglés).

Por otra parte, hay un factor económico de riesgo ante la eficiencia de las refinerías en la costa del Golfo estadounidense. “Son grandes exportadoras de productos refinados”, advirtió el director de consultoría y mercados de midstream y downstream energy para la firma IHS Markit, Felipe Pérez en entrevista.

Otro riesgo para esta inversión es la política verde del gobierno estadounidense de Joe Biden, que busca despetrolizar su economía -tras la revolución del fracking- complicará la operación de este tipo de negocios.

“La compra enfrenta altísimo riesgo ante la clean energy revolution (revolución de energía limpia) de Biden: despetrolizar su economía para reducir emisiones contaminantes y frenar el calentamiento global”, declaró el CEO de la consultora Talanza Energy, Marco Cota en entrevista.

El presidente demócrata estableció una política para abatir el calentamiento global y lograr que la economía produzca cero emisiones netas en 2050, al tiempo que promueve el uso masivo de vehículos eléctricos durante su administración. Incluso el gobierno de California, uno de mercados de consumo de combustible más grandes del mundo, prohibirá la venta de vehículos que utilicen combustibles fósiles en 2035.

El analista recordó que la desinversión de Shell en refinación no sorprende porque la empresa se alineó con el Acuerdo de París para evitar que la temperatura del planeta aumente en 1.5 grados Celsius, y ha vendido otras refinerías, a pesar de que una de las críticas al sector petrolero es que grandes empresas como Shell venderán infraestructura contaminante a empresas pequeñas que no tienen compromisos ambientales.

Durante 1993, Pemex se asoció con Shell y compró 49.9% de Deer Park para procesar crudo maya (pesado), mientras la empresa privada se encargaría de la operación de la refinería.

Con sede en Houston, Texas, la megaobra tiene una capacidad de procesamiento de crudo ligero y pesado de 340,000 barriles por día sin generar combustóleo. Produce alrededor de 110,000 barriles diarios de gasolina, 90,000 de diésel y 25,000 de turbosina, con un desempeño superior al 80%, mientras que las refinerías mexicanas operan por abajo del 40% en los últimos desde hace cuatro años.

“Esta adquisición será financiada en su totalidad por el gobierno federal y se tiene programado que la operación de compra-venta se cierre en el último trimestre del año, sujeta a la aprobación de las instancias regulatorias del gobierno de Estados Unidos”, agregó Pemex en un comunicado.

Con el asunto de la refinería Deer Park que compró a Shell en Houston, Texas, la cual registró en los dos últimos años una pérdida de cientos de millones de dólares, además de que es una refinería muy antigua y que lamentablemente con esto se ve claramente que sus asesores en cuanto a economía pues no dan una.

A Rudy Giuliani le suspenden

licencia de abogado por decir mentiras

La licencia de abogado de Rudy Giuliani en el estado de Nueva York fue suspendida este jueves, ya que un tribunal estatal de apelaciones consideró que había mentido al argumentar que a su cliente, el ex presidente Donald Trump, le robaron las elecciones en Estados Unidos.

Giuliani, de 77 años, ex fiscal de Estados Unidos en Manhattan y ex alcalde de Nueva York, fue sancionado por hacer afirmaciones sin fundamento en tribunales, testimonios ante legisladores, conferencias de prensa y otras apariciones en medios de comunicación sobre fraude electoral.

La División de Apelaciones de Manhattan, compuesta por cinco jueces, encontró pruebas “incontrovertidas” de que Giuliani hizo “declaraciones demostrablemente falsas y engañosas ante los tribunales, los legisladores y el público” al tratar de anular las elecciones presidenciales, que ganó el demócrata Joe Biden.

“Estas declaraciones falsas se hicieron para reforzar indebidamente la narrativa de Giuliani de que, debido al fraude electoral generalizado, la victoria en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 fue robada a su cliente”, dijo el tribunal.

“Concluimos que la conducta del demandado amenaza inmediatamente el interés público y justifica la suspensión provisional del ejercicio de la abogacía”, añadió.

El tribunal dijo que Giuliani hizo numerosas declaraciones falsas sobre las votaciones en Arizona, Georgia y Pensilvania, incluyendo que cientos de miles de sufragios en ausencia o de personas fallecidas habían sido contados indebidamente.

Destacó una audiencia en el tribunal de Pensilvania el 17 de noviembre en la que Giuliani alegó un fraude electoral generalizado, pese a que su denuncia formal por escrito en nombre de Trump no lo mencionaba.

El tribunal también rechazó el argumento de Giuliani de que la investigación sobre su conducta violaba su derecho constitucional a la libertad de expresión y sugirió que la suspensión podría ser permanente. La suspensión de Giuliani entra en vigor inmediatamente, a la espera de nuevos procedimientos ante un comité de quejas de abogados que la había recomendado.

La suspensión se suma a los problemas legales de Giuliani. Los fiscales federales de Manhattan han estado examinando sus negocios en Ucrania, incluyendo si violó las leyes de lobby al actuar como agente extranjero no registrado mientras trabajaba como abogado de Trump.

Giuliani comenzó a representar a Trump en abril de 2018, cuando el fiscal especial Robert Mueller estaba investigando la injerencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 en Estados Unidos.

Esto es el principio del fin de todas las actividades negativas que hicieron los personajes que colaboraban con Trump.

Nancy Pelosi anuncia la creación de un

comité selecto para investigar la insurrección

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, anunció este jueves que creará un comité especial para investigar el ataque del 6 de enero en el Capitolio, después de que los republicanos bloquearan la formación de una comisión independiente.

El comité selecto agrupará las diversas investigaciones demócratas de la Cámara de Representantes sobre los acontecimientos que rodearon la insurrección mortal en un solo esfuerzo para examinar lo que llevó a los partidarios de Donald Trump a irrumpir en el Capitolio e interrumpir la certificación de la victoria electoral del presidente Joe Biden en noviembre de 2020.

Pelosi dijo que habían pasado cuatro semanas desde que los republicanos del Senado bloquearon la comisión, y no parecía que fueran a cambiar de opinión, por lo que ahora estaba avanzando con un comité selecto.

CNN informó el martes que Pelosi impulsaría el comité selecto, aunque negó en ese momento que hubiera tomado ya una decisión. Pero dos días más tarde, Pelosi anunció su creación.

El comité selecto seguramente desencadenará una batalla política sobre la investigación de la insurrección del 6 de enero con los republicanos, que han acusado a los demócratas de seguir investigando enero por razones políticas.

«Estoy seguro de que será político porque ésa es la forma en que ella lo ha manejado», dijo el miércoles el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, tras las informaciones de que Pelosi seguiría adelante con el comité selecto.

Pero los demócratas han insistido en que es necesario llevar a cabo una investigación definitiva, sobre todo porque algunos republicanos han intentado restar importancia a la violencia que se produjo o difundir teorías conspirativas sobre quién llevó a cabo el ataque.

La decisión de Pelosi de seguir adelante con un comité selecto dirigido por los demócratas de la Cámara de Representantes se produce después de que su esfuerzo inicial por crear un panel independiente siguiendo el modelo de la Comisión del 11-S fuera bloqueado por los republicanos del Senado.

En la Cámara de Representantes, 35 republicanos votaron a favor de la creación de la comisión independiente, después de haber llegado a un acuerdo bipartidista para crear un panel con igual representación y poder de citación. Pero McCarthy y el líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, se opusieron a la comisión, y los republicanos del Senado obstaculizaron la medida en una votación de 54 a 35, por debajo de los 60 necesarios.

Pelosi dijo que habría sido «preferible» tener una comisión externa para investigar el ataque del 6 de enero, pero dijo que no le preocupaba que el comité selecto fuera descartado como un esfuerzo político.

Con un comité selecto, es probable que los demócratas tengan un poder de citación unilateral, al igual que hicieron los republicanos cuando crearon un comité selecto para investigar el mortífero ataque terrorista de 2012 en el complejo estadounidense de Bengasi, en Libia.

Es probable que el comité selecto examine de cerca el papel que desempeñó Trump en el período previo al ataque, en el que el ex presidente difundió mentiras sobre el robo de las elecciones de 2020. Pero el panel también podría examinar el papel que desempeñaron algunos miembros de la Cámara, incluidas las conversaciones de McCarthy con Trump mientras se desarrollaba el motín.

Pelosi se negó a decir si creía que el comité debía llamar a McCarthy a declarar, diciendo que no entraría en detalles sobre lo que haría el comité.

Tampoco nombró a un presidente del comité, diciendo que eso vendría más tarde. El presidente de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, un demócrata de Mississippi cuyo comité ha estado examinando el ataque, es visto como un candidato potencial para presidir el nuevo panel.

Por parte de los republicanos, McCarthy podría recurrir a un aliado incondicional de Trump, como el representante Jim Jordan, de Ohio, para que sea el principal republicano del comité selecto, en lugar del miembro de rango de Seguridad Nacional, el representante John Katko, de Nueva York, que negoció el acuerdo para crear una comisión.

Pelosi dijo que es probable que el comité selecto se ocupe de dos temas de investigación: cómo la supremacía blanca y el antisemitismo impulsaron a los alborotadores, y la seguridad en el Capitolio ese día.

La legislación de la comisión habría fijado como fecha de finalización de la investigación del panel el 31 de diciembre, algo que los republicanos habían impulsado en un esfuerzo por concluir la comisión antes de la campaña de las elecciones legislativas de 2022.

Pero Pelosi dijo el jueves que el calendario del comité selecto sería «todo el tiempo que sea necesario» para completar la investigación.

“Lo estábamos haciendo en un plazo con el que los republicanos se sentían cómodos, pero ahora ha pasado otro mes, así que tendremos que hacer el plan y ver cuánto tiempo lleva”, dijo.

Un aplauso a la señora Pelosi por la creación de este nuevo comité que servirá para tener en claro todo el asunto de la insurrección al capitolio de Estados Unidos, la cual fue encabezada por un presidente golpista (El golpista es un individuo o un grupo que considera que una situación política determinada es insostenible y con el fin de imponer un nuevo orden social decide realizar un golpe de estado).





Las cuentas claras para saber de dónde vienen y a dónde van los dineros

Es importante mencionar que la Ley Internacional es muy, muy clara, esto con respecto a que las gentes que reciben o entregan dólares o dinero en efectivo, como fue el caso de la mamá del “Chapo”, cuando le dio 900 millones de pesos para la campaña del partido innombrable para que ese dinero pudiera ser depositado y utilizado por ese partido.

Lo relevante sería saber si los banqueros verificaron que el dinero recibido era dinero licito porque en caso de que no fuese así, si lo recibieron sin declararlo, además de que las gentes que recibieron el dinero lo depositaron en bancos para utilizarlo para un campaña, entonces incurrieron en el delito de “lavado de dinero” y este es un delito federal.

Los delitos federales a nivel mundial, especialmente en los que son por manejo de dineros, estos casos son acusados y pueden ir a la cárcel ya sea el partido, el donante o los bancos que “lavaron” ese dinero, y un claro ejemplo de “lavado de dinero” lo estamos viendo con el gobernador interino de Coahuila, a quien por este motivo lo acaban de meter tres años a la cárcel.

Por otra parte “se dice” que cuando soltaron al “Chapito” también hubo una donación de cientos de millones de pesos, aquí lo que deseamos saber es si la Secretaria de Hacienda verifico el origen de ese dinero ya que de no haberlo hecho podría “convertirse” en integrante de una banda de “lavado de dinero” y a ese dinero se le llama “dinero negro”, este es un delito federal que se persigue por oficio.

Lo importante es que la Banca Internacional y los Embajadores de los Estados Unidos verifiquen el origen de esas enormes cantidades que hicieron al partido innombrable, ya que estos dineros fueron donados por la madre del “Chapo” y sin respuestas al respecto esto queda en entredicho por incumplimiento a las leyes ya que es una clara obstrucción de justicia la cual se paga de 10 a 20 años de cárcel.

¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes están atrás de este maquiavélico lavado de dinero?

Ahí le pasamos la información al público, a nuestros amables lectores, para que recapaciten y tomen en cuenta que si están recibiendo dólares, euros o pesos y que no sea verificado y demostrado que su origen no sea ilícito, estarán incurriendo en un delito federal.

