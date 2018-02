El PRI busca nuevo King

La esperada salida de Raymundo King de la dirigencia estatal del PRI para poder competir como candidato al Senado desató una batalla interna en el Tricolor entre al menos cuatro aspirantes que ya alzaron la mano para ocupar la vacante, atractiva pese a esta temporada tan adversa.

El PRI ha pagado caras facturas por su soberbia y malas decisiones que lo han colocado al borde del abismo electoral, muy lejos de los punteros en las preferencias ciudadanas según las encuestas tanto a nivel local como nacional.

El tiro de gracia se lo pegó el fallido ex gobernador cozumeleño Roberto Borge, quien permanece en prisión al igual que un puñado de ex colaboradores ligados a su antecesor Félix González Canto, como Mauricio Góngora Escalante, ex presidente municipal de Solidaridad y candidato a la gubernatura derrotado por Carlos Joaquín González.

Aún en estas condiciones ruinosas la posición de mando en el ex partidazo sigue desatando pasiones, pues además del jugoso salario y manejo presupuestal abre oportunidades a su ocupante para acceder a los mejores puestos políticos del menú.

Pero este proceso interno de renovación es inédito, porque por primera vez en la historia del estado no hay un priista militante en Palacio de Gobierno, cuyo inquilino era por tradición el encargado de apuntar con el dedo todopoderoso a quien sería el dirigente en turno; ahora serán otros los que elegirán a quien mejor convenga a sus intereses.

Y es allí donde las cosas se ponen interesantes, ya que de los cuatro candidatos que se disputan lo que queda del PRI dos representan a la “nueva generación” que creció bajo la tutela del llamado grupo Cozumel, creado por el ex gobernador Félix González Canto, y los otros dos son parte de la vieja guardia del Tricolor.

Los aspirantes “jóvenes” a dirigir el partido son el diputado local José Luis “Pelón” González Mendoza y la diputada federal Arlet Mólgora Glover, a los que se identifica con Raymundo King y con el ex gobernador y senador Félix González Canto.

En la otra esquina están el cancunense Francisco Amaro Betancourt y el chetumaleño Rodolfo Romero Euán, quienes ofrecen –al menos en el discurso– “recuperar” el PRI para los priistas quitándole el timón a los de siempre.

La decisión dependerá de los militantes que aún permanecen en el PRI y de su dirigencia nacional y será muy trascendente para el partido que está a meses de enfrentar su primera prueba electoral en la orfandad política, por lo que ahora reclaman con urgencia un líder a toda prueba.