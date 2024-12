Alarmante situación: abandono de abuelitos en Cancún preocupa a asociaciones civiles

Diversas asociaciones civiles han manifestado su preocupación ante el creciente abandono de adultos mayores en Quintana Roo, un problema que afecta la calidad de vida de este grupo vulnerable.

De acuerdo con Lizbeth Santoyo Hernández, presidenta de la Asociación Orgullo Ciudadano a pesar de que el estado se mantiene como uno de los más jóvenes en el país, se estima que en la entidad hay cerca 123 mil adultos mayores, de los cuales muchos no reciben los cuidados o la atención necesaria.

Aunque, aseguró que el 80% de las personas de la tercera edad que se encuentran en esta situación, es porque los hijos deben trabajar, lo que se traduce en grandes distancias, y por lo tanto una cantidad considerable de tiempo.

“Si es un poco alarmante esta situación, en cuestión de que ya somos muchos adultos mayores, somos 123 mil adultos mayores en Quintana Roo, y 56 mil en Benito Juárez, es un problema porque ya son muchos, y no hay suficientes lugares para ellos, no hay un hospital geriartrico, muy pocos especialistas, si es complicado” comentó.

La entrevistada agregó que no solo no hay médicos especializados en la atención de las personas de la tercera edad, si no que los esfuerzos tanto de otras organizaciones como el mismo gobierno, no han sido suficientes para atender a los adultos mayores.

“Si he visto que tanto el gobierno federal, como el estatal y municipal han hecho esfuerzos por dignificar la vida del adulto mayor, constantemente nos preguntan si necesitamos de algo en la asociación, aunque lo cierto es que si nos hace falta mucho, somos muchos adultos mayores y pocas organizaciones, el gobierno no se da abasto tampoco”, dijo.

A pesar de ello, destacó que en los últimos apoyos la sociedad ha empezado a ser más empática con las personas de la tercera edad, lo que ha permitido la ayuda y apertura de empresas y escuelas brindándoles trabajos o un espacio.

Finalmente la entrevistada, invitó a la población a donar alguna despensa, ya que la asociación estará llevando 150 cenas a adultos mayores durante esta navidad, de modo que nadie se quede sin cena durante estas fechas.

La asociación se encuentra en la Calle Circuito Ixtafiayuca 1620A, en la colonia Hacienda Real del Caribe, y se les puede contactar a través de los números: 998-3056-139 y 998-3064-076.