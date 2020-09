Alberto Ángel “El Cuervo” celebra la noche mexicana con un concierto virtual

Cancún.- Durante medio siglo, Alberto Ángel el Cuervo, uno de los máximos exponentes y divulgadores de la música tradicional mexicana, ha expuesto su corazón cantando arriba de los escenarios y aunque sabe que un concierto en línea no es lo mismo que el en vivo, nuestro querido “Cuervo” entregará en alma este 15 de septiembre en su primer concierto virtual.

Según la Real Academia de la Lengua, cantar es producir sonidos melodiosos con la voz para El Cuervo tiene otro significado, “Lo que hacemos es ofrecer pedacitos de espíritu”, dice este cantante que, en 1972, con apenas con 22 años ganó la eliminatoria mexicana de la primera edición del Festival de la OTI.

Durante este concierto Alberto Angel estará acompañado de dos grandes voces:

“Viene conmigo María Elena Leal, la hija de Lola Beltrán; siempre lo he dicho, Lola Beltrán fue para mí un ángel protector a lo largo de mi carrera y la amistad que tengo con María Elena es entrañable y además es una persona muy talentosa. Me acompaña también Adrián Bedolla, mi amigo, lleva trabajando conmigo cerca de 4 años, es un joven muy talentoso, muy disciplinado; de igual manera tendré como invitado especial a Juan García, que es otro alumno mío que es una estupenda voz que lleva conmigo estudiando un par de años y qué está también cultivando la parte seria de la carrera”, expresó.

Con esa trayectoria de medio siglo es que Alberto Ángel se siente especialmente contento y es por la perfección que logró en su más reciente material publicado a inicios de este año, “Big Band Classic”, es el álbum al que el cantante “menos peros” le encuentra dentro de su obra discográfica que abarca al momento 150 discos que enaltecen la música tradicional mexicana.

El artista estará acompañado por María Elena Leal, la hija de Lola Beltrán. (Cortesia)

“En mi casa está el jurado más exigente, que es mi familia y cuando escucharon el disco, se entusiasmaron y lo calificaron de excelente”, dice con un justificado orgullo porque es un álbum innovador en su carrera: interpreta canciones en inglés de la época de oro de la Big Band, desde “I’ve got you under my skin” hasta “Fly me to the moon”, uno de los éxitos que dieran estatus de leyenda a Frank Sinatra.

El Cuervo es un egresado del Conservatorio Nacional de Música y de la Escuela Nacional de Música. Con la tesitura de tenor, su talento le ha alcanzado para presentar en óperas de Europa al mismo tiempo que ha abarrotado foros como el Bellas Artes de Madrid y el Teatro Ópera con sus interpretaciones de música popular mexicana.

“Una de mis mayores satisfacciones siempre ha sido la de ser un difusor de nuestra cultura, nuestras tradiciones. Puedo decir con orgullo que soy maestro fundador de la Escuela de Música Mexicana, con Daniel García Blanco, Óscar Chávez y Jorge Macías”.