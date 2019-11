Alcalde de Chetumal perdió el dinero destinado a obra pública

Armando Galera/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El presidente municipal de Othón P. Blanco, Otoniel Segovia Martínez, dejó perder 4.85 millones de pesos de recursos federales que estaban destinados para obras de beneficio social, a pesar de su discurso de que el municipio no tiene dinero.

Un informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la Cuenta Pública 2018, reveló que en vez de ejercer el dinero, la administración del alcalde prefirió reintegrar a la hacienda federal 2.97 millones de pesos en diciembre, y en abril de este año devolvió otros 1.87 millones de pesos.

Los sectores afectados fueron “electrificación rural y de colonias pobres”; “mejoramiento de la vivienda”, así como atención de zonas urbanas prioritarias.

“Se determina que existieron recursos no comprometidos y no devengados al 31 de diciembre de 2018 reintegrados a la Tesofe por dos millones 976.9 mil pesos, así como recursos comprometidos que no fueron pagados antes del 31 de marzo de 2019 y se reintegraron a la Tesofe un millón873.7 mil pesos, de los cuales, 297.1 mil pesos corresponden a intereses generados en la cuenta durante el primer trimestre de 2019”, expone el documento publicado por la ASF.

El mismo informe señala que se detectaron irregularidades en 31 obras que el ayuntamiento no ha resuelto, pero que ya se encuentran en procedimientos jurídicos según oficio MOBP/DAJ/254/2019. El monto es de 35.2 millones de pesos.

Se trata de nueve obras suspendidas sin documentación justificativa del gasto; tres obras inconclusas; otras tres también inconclusas y pagadas parcialmente; 12 obras terminadas pero sin operar; así como otras tres que si bien se encuentran terminadas y operando, no son conceptos que beneficien directamente a la población.

El documento señala directamente a Otoniel Segovia de no emitir normas generales.