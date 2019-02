ChacMex despedirá burócratas para abrir espacio a su gente

Jesús Caamal/SIPSE

CHETUMAL, Q. Roo.- El presidente municipal de Felipe Carrillo Puerto, José Esquivel Vargas, conocido como ChacMex; despedirá a 105 trabajadores de distintas áreas del ayuntamiento con el fin de generar espacios para 90 personas afines a su proyecto político.

Marco Antonio Abn Uc, encargado del área de Oficialía Mayor en el municipio, confirmó que está en puerta otro recorte de personal porque representa una erogación de recursos por 280 mil a 300 mil pesos quincenales.

Sin embargo, no se trata de un ahorro en nómina, toda vez que en breve contratarán a otras 90 personas.

“Es un total de 105 personas que se están recortando, se está viendo la incorporación de 90 más, mucha gente dice que estamos corriendo personal, es todo lo contrario, estamos haciendo un recorte, pero de acuerdo con las necesidades del municipio y también un reacomodo referente a sus perfiles en cada área”, dijo.

También te puede interesar: Millonaria deuda con CAPA ‘ahoga’ a Felipe Carrillo Puerto

Añadió que el despido del personal concluirá a finales de febrero, el cual se realizará conforme a los reportes de cada uno de los directores, quienes señalen a quienes no están cumpliendo con el trabajo que se requiere en la administración pública.

Agregó que no se afectará a personal de antigüedad para no incurrir en faltas administrativas o cuestiones de derecho e indicó que únicamente se llamarán a determinadas personas, aunque no especificó a quiénes.

“Este fin de febrero ya deberemos haber concluido con esta parte, no estamos tocando a la gente que está trabajando con más antigüedad, porque también debemos respetar sus derechos, estamos tomando a determinadas personas o de acuerdo con los directores, ellos reportan qué tan útiles son y los mandamos llamar”, enfatizó.

De acuerdo con la página de transparencia del ayuntamiento, en el reporte de cuarto trimestre del 2018, refleja que existe un padrón total de trabajadores de mil 386 empleados; 340 son los de base o sindicalizados; mil 46 son de confianza, de las cuales todos se encuentran ocupadas y ninguna se encuentra disponible.