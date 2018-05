Advierten ‘cero tolerancia’ a invasiones en Playa

Adrián Barreto/SIPSE

PLAYA DEL CARMEN, Quintana Roo.- El intento de invasión ocurrido el pasado 13 de mayo no fue un hecho aislado, y es que el Ayuntamiento de Solidaridad ha detectado varios intentos de diversas personas y agrupaciones que buscan adueñarse de terrenos aprovechando la coyuntura electoral que en otros tiempos servían como moneda de pago a quienes promovían asentamientos humanos, pero que esta vez no serán tolerados, aseguró la presidenta municipal, Samaria Angulo Sala.

“Nuestra postura es apostarle a la legalidad, pero las invasiones no las vamos a permitir, ningún hecho que provoque desestabilización, pero no solamente en estas épocas electorales, sino en todo momento”, aseguró la alcaldesa.

Cuestionada sobre si se tiene detectados a quiénes promueven las invasiones o los intentos de adueñarse de extensiones de tierra, la alcaldesa refirió que no se ha ubicado a alguna persona en particular, pero reconoció que tanto en Playa del Carmen como en Puerto Aventuras “no han sido casos aislados, hemos tenido varios conatos de invasión”.

Recordó que el caso del pasado 13 de mayo en In House, donde un grupo de invasores pretendió despojar a otros habitantes de la zona de predios que anteriormente invadieron, y que dejó como saldo la muerte de una persona, fue una muestra de la reacción que tendrán la autoridades municipal para evitar estos hechos.

"Tuvimos que ir a quitarlos, es la postura del gobierno, no permitir invasiones".

“Fue en plena lluvia y tuvimos que ir a quitarlos, es la postura del gobierno, no permitir invasiones. Y si existiese algún problema entre particulares debe arreglarse en tribunales siempre y cuando tengan elementos sobre la legal posesión de un predio, (…) pero es un hecho que no se van a permitir las invasiones”, dijo.

Angulo Sala invitó a la ciudadanía a no caer en este tipo de hechos ilícitos, que no se dejen engañar en estas épocas electorales, cuando aseguró, “salen muchos ‘Mesías’ y también hacemos el llamado a los propietarios de predios. Por favor, estamos en un período álgido, cerquen sus predios y tienen que limpiar sus predios y si no lo hacen ellos se les va a hacer la multa”.