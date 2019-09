Funcionario de Cancún pide que no le llamen para librarse del alcoholímetro

Redacción/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La escena es más común de lo que debería: una persona es detenida al pasar por el alcoholímetro y al superar el límite permitido nunca falta quien hace una llamada telefónica a algún contacto influyente; cansado de ser la persona a quien llaman, un funcionario municipal decidió poner un alto a través de sus redes sociales.

El secretario general del Ayuntamiento Benito Juárez, Jorge Aguilar Osorio, compartió en sus redes sociales un mensaje en el que advierte que no contribuirá a evadir las consecuencias de no haber superado exitosamente la prueba de alcoholemia.

“Les ruego que no me marquen para pedirme que los ayude porque no lo haré. Por favor evítenme la pena de decirles que no. Recibo muchas llamadas en la noche con este tipo de solicitudes”, advirtió a través de su cuenta de Facebook.

El Operativo Conduce sin Alcohol fue instaurado en Cancún el 23 de junio de 2012 con el objetivo de prevenir accidentes a causa de choferes que han bebido de más.

Sin embargo, en mayo pasado, con el fin de garantizar su efectividad, los regidores del Ayuntamiento de Benito Juárez anunciaron modificaciones en el programa para evitar que la gente trámite los amparos y cumpla las 36 horas de arresto contempladas en el Reglamento de Tránsito municipal.

Durante la VIII sesión extraordinaria de Cabildose autorizó que las comisiones de Reglamento Interior, Seguridad Públicas y Tránsito, además de la de Salud y las que gusten sumarse, trabajen una iniciativa que garantice ese arresto en el Centro de Retención municipal, popularmente llamado “Torito”.

Y en julio pasado se aprobó que los infractores puedan pagar su multa con trabajo en favor a la comunidad: 50 conductores que no pasaron la prueba de alcoholemia en Cancún, aceptaron recoger el sargazo recalado en playa Corales en lugar de estar recluidos en el Centro de Retención, conocido como “Torito”.