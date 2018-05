Aldo Guerra, feliz de ser ‘Tino’

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- Aldo Guerra es un joven actor que lleva la profesión en la sangre, pues su padre, el gran Rogelio Guerra, le dejó un legado de disciplina, perseverancia y profesionalismo, enseñanzas que ahora Aldo aplica con su participación en la telenovela “Tenías que ser tú”, donde da vida a Tino. En exclusiva para Novedades Quintana Roo, Aldo nos platica el gusto que ha sido estar en este proyecto, además de sus nuevos proyectos en la música.

“Tino es un personaje del que estoy muy orgulloso, me gustan mucho todas las facetas por las que pasa este personaje porque no lo puedes encapsularlo en una sola, es un chavo muy enamorado, en una situación de vida de crisis donde no tiene claro a donde va, como buen adolescente que es, he gozado al Tino como no tienes idea, tenía rato de no estar en un proyecto así y estoy muy feliz”, declaró el simpático Aldo.

Tino y Aldo son dos jóvenes completamente distintos; sin embargo, uno aprende día a día del otro.

“Todos los personajes que hacemos parten de mí, solo tengo que ver en qué situación está mi personaje, en este caso es muy arrebatado, es de mecha corta y se prende muy rápido yo no, soy súper relajado, fluyo muchísimo, soy alivianado y armonioso con el panorama, el Tino se pone loco, pero le he aprendido que a veces hay que decir las cosas como van y no guardarlas, yo a veces lo hago, si algo le puedo aprender es ser más frontal con mis discusiones y con lo que pienso”, dijo.

Continúa de la mano de su padre

La telenovela Tenías que ser tú arrancó al aire el pasado marzo de 2018 y ha sido un éxito gracias a su gran elenco, actores con los que Aldo ha hecho una gran familia, experiencias que su padre le contaba y ahora él las vive en carne propia.

“He hecho buena química con todo el equipo, es hermoso, el elenco son personas bellísimas, Andrés Palacios es un ser humano bellísimo, Raquel Garza es una loca increíble, María Marcela, todo el equipo ha hecho que esta experiencia sea inolvidable, pase lo que pase será algo que recordaré siempre. A veces mi papá platicaba de esos proyectos que recordaba con mucho cariño y creo que para mí esta telenovela es uno de ellos”, afirmó el joven que admira y busca ser tan querido y reconocido como el bello Rogelio Guerra.

“Desde chiquito sigo los pasos de mi papá dije yo soy de aquí, esto me gusta mucho, ahora está arriba abriéndome camino, ojalá esté agarrándose a trancazos para que todo me salga bien”.

Sus cenizas siguen en México

Tras el fallecimiento del actor, se dijo que sus cenizas serían esparcidas en el mar de Cancún; sin embargo, Aldo confiesa que eso aún no pasará.

“No hemos hecho el viaje a Cancún para llevar sus cenizas porque estamos esperando a que uno de los hermanos pueda venir de Estados Unidos y ha estado algo difícil, ahorita sigue en casita, le pusimos una ofrenda, una foto junto a sus cenizas, pero pronto estará en tus mares”, reveló.

Continuará con su faceta de cantante

“Estoy empezando a producir un sencillo, todavía falta pero definitivamente este año voy a involucrarme en la música. La música ha sido parte de mi desde que era niño, a los cuatro empecé a tocar el piano y fui a clases hasta los 16, hace unos años participé en la voz México y fue una experiencia muy simpática en la que nadie apretó el botón y no sé, dejé de cantar un rato pero ya estamos recuperados”.

Aldo prepara un nuevo material pop rock con influencias electrónicas y espera conquistar al público ahora con su música.

“Estoy probando con un poco de funky, la verdad los bajos setenteros me prenden y será una cosa súper bailadora. Estoy muy contento con todo lo que está pasando en mi vida”.

Además tiene un gran sueño

“Me encantaría hacer algo de cine, series, teatro, creo que es un error dedicarte a una sola cosa, si somos actores podemos hacer de todo y buscaré estar en todos lados donde me guste, me gustaría tener una serie en Estados Unidos o España, trabajar con personalidades que inspiren, mi sueño es trabajar con Meryl Streep y lo único que hay que hacer es dirigirse”, puntualizó.