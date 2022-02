Luego de La Voz, Ale de Garay lanza "You lost me"

You lost me es la nueva entrega de la cantante playense Alejandra de Garay, tema que es preámbulo para el lanzamiento de su nuevo material discográfico al que tituló Florecer, EP que tiene como objetivo enaltecer la música de autor y mostrar su talento creativo, ya que se ha involucrado en letra, composición musical y tocando varios instrumentos para adornar su excelente interpretaciñon vocal.

En entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, la ex participante de La Voz comparte los pormenores de su proyecto.

“Este sencillo lo compuse después de una separación, fue como cerrar el ciclo, la canción la grabé con el productor Sergio Aguilar en Mérida, Yucatán, tuve la colaboración de un guitarrista yucateco de jazz que se llama Carlos Rodríguez. You lost me forma parte de un nuevo EP que se llama Florecer, que son seis canciones, es darle difusión a lo de autoría, porque letra y música son mías, me tocó grabar ukelele, banjo, cajón, las voces, los coros e hice la letra, lo que quiero es dar a conocer mi material creativo y abrir puertas ahora que se abran más escenarios y poder estar en festivales.

Este nuevo tema está acompañada de un videoclip dirigido por Jerry Carlon, fue un placer trabajar con él”, compartió Ale, quien grabó bajo el sello discográfico Explayarte Chancla Records.