Alejandra Ávalos vuelve con nuevo álbum musical

Jocelyn Díaz/SIPSE

CANCÚN, Q. Roo.- La renovada cantante Alejandra Ávalos regresa a la escena musical con un nuevo álbum de música regional mexicana, en entrevista exclusiva para Novedades Quintana Roo, platica lo bien que se siente produciendo su propia música y más en este disco en el que lanza un tema de su autoría bajo el género ranchero.

“Esta es mi tercera producción como productora independiente pero la primera que hago de música mexicana, hace tiempo me estrené como cantautora con una producción que se llama “Te sigo queriendo” y ya está en todas las plataformas, fui también co-productora de otro material que se llama Radio Diva y esta es mi tercera en el género ranchero, se llama “México Majestuoso”, tiene dos volumen con 20 canciones mexicanas celebrando mis 20 años cantándole a la canción mexicana”, detalló la bella Alejandra Ávalos, quien al no tener una compañía disquera como respaldo, decidió ser ella misma la encargada de hacer esta labor.

También te puede interesar: Damiana ‘revive’ a Lucha Villa con disco homenaje

Alejandra Ávalos, “La Voz del Heraldo” en 1980, celebra a lo grande 20 años de trayectoria artística como cantautora, actriz y productora musical, por lo que decidió reunir los más bellos y gustados temas del género ranchero en un disco de dos volúmenes, y como la cereza del pastel, lanzar entre ellos un tema de su autoría titulado “Apuesta por un amor”, bajo una producción propia que ella misma ha venido detallando para que sea un todo perfecto.

“Siempre he sido cantante y como desde hace mucho no tengo compañía disquera, decidí ir produciendo lo mío, como consecuencia de lo que quería expresar y de lo que quería seguir haciendo en la vida que es cantar, a pesar de que he tenido éxito en las telenovelas y en las obras de teatro que he realizado siempre mi fuerte ha sido cantar y componer; tengo más de 60 canciones compuestas y las he estado poco a poco produciendo y sacando a la luz, de repente me llega la inspiración, me voy al estudio y trabajo con algunos amigos productores, ya llevo un rato haciendo esta modalidad de ir produciendo mis discos”, detalló Ale, quien habló en exclusiva para Novedades Quintana Roo del próximo lanzamiento musical.

“En esta ocasión son 20 temas de varios autores mexicanos, de varias épocas y tiene muchos subgéneros, hay un bolero ranchero, una balada ranchera, huapango, sones y muchas cosas diferentes, pero dentro de estos grandes compositores que han hecho historia en la vida de México, yo me atreví a hacer un tema que se llama ‘Apuesta por un amor’, que también lo realicé con el acompañamiento del mariachi ‘Emperadores’”, detalló.

Este nuevo álbum llamado “México Majestuoso” está conformado por dos volúmenes de 10 temas cada uno, entre los que se encuentran dos popurrís, uno que incluye “Guadalajara”, “Pelea de gallos” y “Viva México”, otro con “El sinaloense”, “Tristes recuerdos” y “Me nace del corazón”, canciones muy mexicanas como “Cielito lindo”, “La malagueña”, “La cigarra”, “Si nos dejan”, “Serenata huasteca”, “La ley del monte” y muchas otras más de grandes compositores como Juan Gabriel, José Alfredo Jiménez y Ferrusquilla, entre otros.