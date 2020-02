Alejandra Guzmán encendió con su presentación en el Carnaval de Cancún

Cancún.- Alejandra Guzmán encendió al público reunido en Malecón Tajamar durante la primera noche de conciertos de la edición 2020 del Carnaval de Cancún. Una electrizante presentación, llena de éxitos, que arrancó aplausos de principio a fin.

Un par de horas antes, cientos de fanáticos comenzaron a llenar la calle para disfrutar la velada a pesar de algunas ligeras gotas de lluvia que no pudieron enfriar el calor de la noche. Familias enteras, jóvenes y uno que otro solitario esperaron ansiosos el inicio del show.

Foto: Paola Chiomate // NovedadesQRoo

En punto de la media noche, los músicos comenzaron a entonar las primera notas que anunciaron la llegada de la “Reina de Corazones” al escenario montado al final de Malecón Tajamar.

Poco menos de 10 mil almas entonaron al unísono temas como: “Dime la verdad”, “Mala Hierba” y “Hey Güera”, que interpretó “La Guzmán” con su característico estilo y simpatía. La cantante, acompañada de sus coristas, hizo un recorrido musical por los éxitos que la han llevado a recorrer todos los rincones de habla hispana en el mundo, donde se ha posicionado en los primeros lugares de las listas popularidad.

Foto: Redacción // NovedadesQRoo

La rockera no pudo dejar fuera del setlist canciones como “Hacer el amor con otro”, “Míralo, míralo” y “Mi peor error” sin dejar fuera algunos de los incluidos en su último material en vivo “Live at the Roxy”.

La hija de Enrique Guzmán y Silvia Pinal continuará presentándose con “La Guzmán Tour 2020” que este domingo hará escala en Playa Miramar para el cierre del carnaval en Ciudad Madero, Tamaulipas y el sábado 29 hará su presentación en el Foro GNP Seguros de Mérida, Yucatán.