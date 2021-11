Alejandro Fernández cumplió y supero las expectativas

A pesar de la lluvia y la heladez que se vivió la noche del sábado en Cancún, Alejandro Fernández llegó varias horas antes al estadio Andrés Quintana Roo para afinar todos los detalles y entregar lo mejor a su público cancunense, que desde hace seis meses esperaba su llegada.

Foto: J. Díaz

El plazo se cumplió y desde muy temprano las filas para ingresar al recinto eran interminables, cerca de 5 mil personas dispuestas a entonar cada uno de los éxitos del Potrillo ocuparon sus localidades ansiosos por ver a su ídolo.

En punto de las 9:45 las luces del recinto se apagaron y en medio del mariachi apareció Alejandro Fernández, ataviado con su inigualable traje de charro, provocando ensordecedores gritos que fueron acompañados por aplausos, que el cantante no pasó por alto y agradeció, para luego arrancar el concierto con el tema Tantita Pena.

Foto: J. Díaz

Los rostros del público se iluminaron ante la presencia del Potrillo y entonaron a la par los temas Es la mujer, Estos Celos y Estuve.

"Buenas noches Cancún, qué bueno es estar juntos, después de todo lo que hemos pasado la música es un gran bálsamo y ahora estamos aquí; está gira Hecho en México comenzó en septiembre en Las Vegas, todos sabemos que la hicimos con música mexicana, ahora las canciones de pop las van a escuchar con arreglos muy chidos, así que quiero que esta canción que sigue no la canten, la griten!!!" , Expresó Fernández y se arrancó con el tema Hoy tengo ganas de ti.

Foto: J. Díaz

Después de elogiar a la nueva ola de talentos del regional continuó su repertorio con Amor tumbao que hizo en colaboración con Natanael Cano, Más no puedo que hiciera con Christian Nodal y A que sabe el olvido de Joss Favela.

En medio de la noche, Alejandro Fernández compartió con el público acerca del difícil momento de salud por el que atraviesa su padre y pidió que mandaran buena vibra para su recuperación.

Foto: J. Díaz

"El amor, la música y el cariño del público es medicinal, quiero que desde Cancún le mandemos un fuerte cariño a mi jefe para que se recupere, ¡venga!" , en ese momento, las 5 mil almas que abarrotaron el estadio al unísono corearon el nombre de Chente y no pararon los aplausos y la buena vibra para el tan querido Charro de Huentitán.

La noche siguió con viento, frío y de pronto una lluvia ligera que se convirtió en aguacero e hizo que el público de inmediato sacará paraguas e impermeables, mientras que Alejandro Fernández, siguiendo los pasos de su padre, no dejaba de cantar y a pesar de estar empapado continuó haciendo vibrar al público con sus potentes interpretaciones.

Foto: J. Díaz

No lo beses La mesa 20, Eso y más, Te Duele, Me dedique a perderte y Dónde vas tan sola fueron ingredientes perfectos de está gran noche que Alejandro debía a Cancún luego de la reprogramación de fechas por la pandemia y que pagó con intereses, pues superó las expectivas de los presentes despidiéndose del escenario con el tema Como quien.pierde una estrella a las 11 de la noche pero ante el clásico ¡Otra, otra...!, Siguió cantando hasta llegada la medianoche, cerrando su visita con la canción Se me va la voz con la que presumió a sus más de 20 músicos, coristas y bailarines para decir adiós y abandonar el recinto, dejando enamorados a los cancunenses por su talento y humildad.

Foto: J. Díaz

Numeralia

Casi tres horas duró el concierto

Cerca de 5 mil asistentes

Interpretó más de 20 canciones