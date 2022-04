“Una no puede salir sola a caminar un rato, porque tienes que vivir con el miedo”, con estas palabras Jazmín “N” relató los momentos de tensión que vivió el pasado jueves, luego de ser “seguida” por dos sujetos mientras caminaba por el bulevar Bahía en Chetumal.

La ciudadana decidió expresar su descontento en Facebook, donde señaló lo inseguro y temible que puede ser el caminar por las calles de la capital del estado de Quintana Roo.

De acuerdo con la publicación en redes sociales, Jazmín “N” salió a dar un paseo por el bulevar cuando dos sujetos del sexo masculino a bordo de un vehículo color blanco, tipo Nissan Sentra, con las placas ZBY-433-C, se se acercaron a la joven para a presuntamente decirle “cosas” y acosarla.

La joven mencionó que incluso ambos sujetos descendieron de la unidad, pero al percatarse que estaban siendo fotografiados decidieron ignorar a la chica y la evadieron.

Mientras los minutos de tensión la agobiaban, la joven usó su WhatsApp para avisar a una persona de su confianza para notificarle que la estaban siguiendo, la cual le aconsejó llamar a la policía.

La usuaria, Jazmín “N” aseguró que ni siquiera “llamar a la policía se podía” y muy enojada escribió lo siguiente en sus redes sociales:

“Una no puede salir sola a caminar un rato porque tienes que vivir con el miedo de que pend%·»/$ como estos te estén diciendo ma%/·»% y que hasta te sigan en su carro, incluso que se bajen donde tú estás”.

“Afortunadamente al percatarse de que les tomé foto cambiaron su rumbo y se sentaron en otro lado”.

“¡Qué coraje! Lo peor es que ni llamar a la policía se puede”.