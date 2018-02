Explosión en barco de Beto Borge

La explosión en un navío de Barcos Caribe en la terminal marítima de Playa del Carmen, ocurrida ayer, impacta en lo más sensible de Quintana Roo: el turismo, por lo que debe ser acelerada y precisa la investigación sobre la explosión que dejó 18 lesionados: 15 mexicanos y tres canadienses. Barcos Caribe no es ajeno al ex gobernador priista Roberto Borge Angulo, preso en el estado de Morelos.

Según la directora general de la Administración Portuaria Integral (Apiqroo), Alicia Ricalde Magaña, el reporte preliminar apunta a una falla mecánica, pero hay que aguardar los resultados de las investigaciones iniciadas por la Marina, Sedena y la PGR.

Y si bien Alicia Ricalde festejó que “no hubo muertes que lamentar en la explosión ocurridA en una de las embarcaciones de Barcos Caribe que cubren la ruta federal de Playa del Carmen a Cozumel”, el dirigente estatal del PRD, Jorge Aguilar Osorio, pidió una investigación a fondo para determinar los motivos de la sorprendente explosión.

El líder del perredismo advirtió: “afortunadamente no hubo pérdidas humanas, pero no podemos esperar a que suceda una tragedia para que se ponga orden. De no corregirse lo que haya fallado, el riesgo para los pasajeros persistirá y se deben evitar más hechos como el de este día”.

Las redes sociales tuvieron la velocidad del relámpago para difundir imágenes y versiones de la rarísima explosión cuyo origen debe ser aclarado lo más pronto posible para devolver la confianza a los miles de pasajeros que cruzan de Playa del Carmen a Cozumel, sobre todo turistas nacionales y extranjeros.

El antídoto contra la especulación y el flujo de desinformación se encuentra en la difusión precisa, y la marcha de la investigación no admite prolongadas pausas presentes en otros episodios, sobre todo cuando la PGR mete mano apostando al olvido colectivo.

Quintana Roo tiene que garantizar la seguridad total del turismo que lo mantiene en marcha, desinflando la especulación con alas infinitas en las redes sociales que cubren vacíos informativos, interpretando hechos con el aderezo del “sospechosismo” que medio mundo compra de inmediato, sin que importe en esos dominios el daño que se causa a una zona tan sensible para nuestro estado.