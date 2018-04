Menú de pretendientes de lujo en la capital

La capital del estado puede presumir un abanico de pretendientes que en este proceso electoral tan agitado disputan su timón, muchos de ellos fraguados en el PRI. Esta elección es un territorio desconocido para estos priistas de cuna, en su mayor parte asimilados por otras fuerzas políticas que cuentan con un mercado electoral nada despreciable.

Don Hernán Pastrana Pastrana tiene vía libre como candidato de Morena, ante la declinación de peligroso Carlos Mario Villanueva Tenorio, diputado y carta fuerte del Partido Encuentro Social (PES) que ayer lanzó a un emergente con mucha musculatura: Manuel Valencia Cardín, ex dirigente de Convergencia –el actual Movimiento Ciudadano– y ex Presidente de la Gran Comisión del Congreso.

Don Hernán fue presidente municipal capitalino con la casaca priista de 1978 a 1981; es un hombre honesto con dominio total del oficio que tuvo el cetro cuando el municipio estaba libre de todos los males diseminados por sus sucesores, incluido en primera fila Andrés Ruiz Morcillo.

Carlos Mario Villanueva –bajado del caballo de la candidatura que respaldarían Morena y PT– fue diputado local del PRI y alcalde capitalino a partir de 2011. Combatido implacablemente por el gobernador Roberto Borge, se refugió en el PES para reanudar su carrera con sorprendentes resultados, integrando la Gran Comisión del Congreso.

A ellos se sumó este martes el ex priista Manuel Valencia Cardín, un peso completo de la política que fortaleció al partido Convergencia en el primer tramo del gobierno de Joaquín Hendricks Díaz. Valencia pasó a la historia como primer Presidente de la Gran Comisión no priista, con resultados sobresalientes de 2005 a 2008.

El menú incluye a la priista María Hadad Castillo, destacada diputada local que no acató la línea para rechazar la penalización del aborto. Fue directora del DIF Estatal y tiene buena presencia en la capital.

Por el PAN va Fernando Zelaya Espinoza, “El Chino”, acompañado por el sorprendente independiente Julio “Taquito” que no avanza como animador del proceso y puede tener su oportunidad sus los otros pretendientes de equivocan en la campaña.

Este nivel de competencia no lo tienen en el resto de los municipios. Por cierto, también el ex alcalde ex priista Andrés Ruiz Morcillo puede ser candidato independiente.