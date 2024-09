La Secretaría de Bienestar en Quintana Roo ha emitido una alerta a los beneficiarios del programa Adulto Mayor debido a la presencia de personas que se hacen pasar por servidores de la nación con el propósito de robar información de sus tarjetas.

En Felipe Carrillo Puerto en dos comunidades como Señor Quintana Roo y Yaxley se han reportado la presencia de estas personas, en el cual han estafado a cuatro beneficiarios, llegan al domicilio con chalecos del programa y piden los datos personales, por supuestas actualizaciones.

Eugenio Canté Balam líder de comunitario de Señor, expuso que durante la semana ha tenido cuatro reportes de personas adultas que fueron estafadas, de las cuales tres de ellos, fueron vaciadas sus tarjetas, mientras que sólo en uno se evitó el fraude, debido a que a tiempo fue puesto en alerta.

“Hemos detectado la presencia de falsos servidores de la nación que han llegado a dos comunidades mayas, solicitando las tarjetas de adultos mayores y tomando fotografías de ellas, así como del NIP de los beneficiarios, bajo el pretexto de una supuesta renovación, se llevan el plástico original y dejan una inservible”.

Alertan por robo de información en programa ‘Adulto Mayor’ en Carrillo Puerto / (Foto: Sipse)

Asimismo, expuso que ha hecho un llamado a la población para no proporcionar ningún dato personal ni caer en posibles estafas. En caso de que alguien llegue a su comunidad con estas solicitudes, se recomienda no entregar información y reportar inmediatamente el incidente a las autoridades locales.

Por su parte, la Secretaría de forma virtual informó que, en los últimos días, dos personas han sido víctimas de este engaño. Una mujer, vestida con el uniforme de servidor de la nación, acudió al domicilio de los afectados alrededor de las 16:00 horas, solicitando la tarjeta y el NIP con el pretexto de una supuesta renovación del programa.

De la misma manera, aclaró que esta persona no pertenece al personal oficial, por lo que se alertó a todos los beneficiarios a no entregar ningún documento a personas no autorizadas. Además, se les pide que informen inmediatamente a las autoridades locales si detectan alguna situación sospechosa.